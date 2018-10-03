Ей рукоплескали в самых глухих уголках прозападной периферии. Порошенко отдал в гравировку еще один наградной пистолет. Дуда переименовал несуществующий "форт Трампа" в ее честь. Даже в США искали, где бы отлить ее слова в бронзе. А она взяла их обратно.
Кей – не о’кей: полпред США в НАТО объявила России войну. И передумала
От Кей Хатчисон этого никто не ожидал. Прежде ее не замечали в чем-то подобном. Прежде ее вообще мало кто замечал. Некоторые и теперь переспрашивают: а кто это? И даже после того, как узнают, недоумевают. Всего лишь полпред США в НАТО, а прогремела так, что полпреду США в ООН и не снилось. Все, что остается Никки Хейли – это успокаивать себя, что она лет на тридцать моложе и у нее еще все впереди. Хотя после такого выступления Хатчисон никому уже нельзя быть в этом уверенным.
Самой виновнице торжества 75. Она еще Трумэна видела. От него, похоже, и понабралась. Пригрозила России уничтожением ракет наземного базирования на стадии разработки. "Мы изучим возможность того, чтобы обезвредить российскую ракету, которая может достичь любую из наших стран в Европе или Аляску". И это отныне будет самая важная строчка в справке о Хатчисон в Википедии. Вот она – формула успеха. Международная трибуна – пусть даже табурет – и объявление войны России. Ведь когда ядерной державе грозят уничтожением ракет на ее территории, это, как ни трактуй, а вызов.
А почему бы, собственно, и нет. Министру внутренних дел США Зинке можно же стращать Москву морской блокадой. Хотя где его внутренние дела, и где Москва. А Хатчисон – что, не американский истеблишмент? Да она, быть может, и есть ключ к пониманию его сути. Ключ, кстати, и есть, если буквально перевести ее имя. Впрочем, она, скорее, фомка. Как и все они. И не только потому, что хотят вскрыть Россию. Но и потому что, как Фомка неверующий, отвергают все наши доводы, хотя и свои упрямо не предоставляют, поскольку нет их. И по нарушению договора по ракетам средней и малой дальности тоже. Формально же к нему придрались.
Говорят, ваши крылатые ракеты "Новатор" его нарушают. А как – не говорят. Не скажут же, что им страшно и обидно, что у них таких нет. Зато зрят в корень. "Новатор". "Новичок". Это так по-русски. И так по-англосаксонски – ничего не доказывая, грозить "высокой ценой расплаты". Но только Хатчисон – сразу уничтожением. Красотка. Правда, на любителя. И то лишь на час. Продлевать сама не захотела. "Я не имела в виду превентивный удар по России", – написала она, чуть погодя в Twitter, выдав себя с потрохами. Никто же и не говорил про превентивный удар. В общем, потекла.
А ведь как хорошо начала. Ей аплодировали в самых глухих уголках прозападной периферии. Порошенко отдал в гравировку еще один пистолет, чтобы вслед за Болтоном наградить им и ее. Грибаускайте подготовила указ о присвоении ей литовского гражданства без очереди. Дуда переименовал несуществующий "форт Трампа" в ее честь. И даже в США начали искать место, чтобы отлить ее слова в бронзе. А она взяла их обратно. "Я просто хотела предупредить, что если Россия не образумится, нам придется ответить зеркально".
И теперь лишь американские лингвисты еще думает, а не сделать ли им Хатчисон, коль не пришлось ей стать героем, почетным членом своего общества за открытие нового смысла в слове "уничтожить". Хотя "зеркально ответить России" – это она хорошо. Это же значит спокойно, без истерики защищать свою страну. Только публика эта штатовская по известной причине на зеркало все больше плюет. Вот и у Кей оказалась не все о’кей.
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