На всех экранах крупным планом застыло его ошарашенное лицо. И оно выражало гораздо больше, чем слова. Ведь так над американскими президентами в стенах Генассамблеи ООН еще не смеялись. Тем более что на Трампа здесь собрался аншлаг.

Смех, да не только. Трамп на пять минут продлил жизнь Генассамблее ООН Your browser does not support HTML5 audio

Если он хотел выступить на Генассамблее ООН так, чтобы войти в историю, то, наверное, это ему удалось. Но если он хотел войти в историю прямо с этой трибуны, то, наверное, не так. Так над американскими президентами в этих стенах еще не смеялись. Все, громко, дружно и совсем не потому, что так было задумано. Им задумано. Ничего же нового не сказал. Всего лишь свое обычное: "я для Америки сделал больше, чем все предыдущие администрации за такой же срок". А народ – в хохот. А народу – тьма. На Трампа собрался аншлаг – стояли даже в проходах. Как знали.

Хотя, правда же – экономика США при нем действительно выросла. Но хороший комик смешон даже тогда, когда он говорит серьезные вещи. Тем паче, если он в костюме президента Соединенных Штатов. На всех экранах крупным планом застыло его ошарашенное лицо. И оно выражало гораздо больше, чем слова, которые тоже, вероятно, вырвались у него помимо его воли. "Не ожидал такой реакции, но ничего – это нормально". Нормально, что: что не ожидал или что такая реакция? А может, что такая или в принципе любая реакция для него – ничего, даже если он ее и не ожидал?

Смутившись лишь на мгновение, которое, конечно, еще будут повторять и смаковать вновь и вновь, он продолжил, как ни в чем не бывало. И только члены его команды, втянув головы в плечи, словно страусы в песок прячась от окружающего их веселья, еще не скоро вышли из "укрытия". А дальше уже было далеко не смешно. Хотя эту речь и можно принимать как официальный отказ от американской исключительности Обамы в пользу американского эгоизма Трампа. Он жег глаголами как пулями, не разбирая цели. ОПЕК должен подчиниться, ВТО – измениться, Иран – сдаться, КНДР – так держать, Китай – отступить, социализм – исчезнуть, союзники – платить.

А пока – и скучно, и грустно, и некому руку подать. Потому что подать он готов только тем, кто работает на интересы США. Прямо так и сказал: "Мы дадим деньги только друзьям". А из друзей добрым словом помянул лишь Польшу. Но в таком контексте, который еще раз заставил немецкую делегацию оживиться и растянуть рты в презрительных ухмылках. Ими они и встретили его предостережение об энергозависимости Германии от России.

А вот России особо смеяться было не над чем, как не было в его выступлении и самой России. Может, забыл. А может, сознательно пропустил, хотя готовился. Ведь заяви он опять, после очередного пакета санкций, что дружить с Россией – это хорошо, а не плохо, зал бы грохнул еще громче. А так спич его закончился жиденькими, больше из приличия, но все-таки аплодисментами. И об этом тоже, наверное, можно сказать штампом, дескать, "это было бы смешно, если бы не было так грустно". Но пусть грустят американцы. Всем прочим было просто смешно.

И это был тот редкий случай, когда президент США, хоть на пять минут, но продлил жизнь всем, кто ему безразличен. Правда, потом своим забрал у них полчаса.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik