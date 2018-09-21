Вашингтон, отбросив все приличия, мстит всем, кто лучше, или выбирает лучшее, чем "made in USA". Янки не скрывают, что таким нехитрым способом тупо отбивают интерес к конкуренту. Так и говорят, что конечной целью наказания Китая является Россия.

"Посторонним В." и "Санкции – на…". США наказали Китай за "Триумф" России Your browser does not support HTML5 audio

Когда США в очередной раз вводят санкции против России, это неприятно, но понятно. Не любят они нас. Не любят и боятся. Хотя даже тот, кто в материале, не сразу ответит, эти новые – они еще за "вмешательство в выборы", или уже за Скрипаля? А может, за "Северный поток-2"? За Крым и Донбасс? За Магнитского? Или все-таки за выборы, за следующие? В общем, неважно. Санкции против России – они за то, что Россия, и этим все сказано. Когда США облагают пошлинами едва ли не весь китайский импорт, это тоже понятно, хоть и глупо. Но и на торговой войне, как на войне – противнику никаких скидок. Даже в ущерб себе. Если жечь мосты, то до основания.

Но когда США наказывают Китай за российский "Триумф", это уже ни к селу и ни к городу. В смысле, наказания. Сам "Триумф" как раз Китай для того и купил, чтобы защищать и село, и город. Это зенитно-ракетный комплекс С-400, круче которого в мире нет. Есть, но только в России. На боевое дежурство С-500 "Прометей" заступит лишь через несколько лет. Штаты с удовольствием уже бы сейчас наслали на него своего орлана, чтобы выклевал ему печень. Но все, на что они горазды, это "клевать" других за то, что успехи российской оборонки у самих Штатов в печенках сидят.

Между прочим, сделку по четырем дивизионам ЗРК Пекин и Москва заключили еще в 2015-ом. То есть задолго до Трампа и до того, как Вашингтон, отбросив все приличия, начал мстить всем, кто лучше, или выбирает лучшее, чем "made in USA". Это штраф задним числом. Ну, и задним умом. В США полагают, что устроили Поднебесной публичную порку в назидание иным покупателям российской военной техники. Турции, Индии, Катару, кто там еще в очереди на С-400. Янки даже не скрывают, что таким нехитрым способом тупо отбивают интерес к конкуренту. Они так и говорят, что конечной целью наказания Китая является Россия.

Та же история, что и с "Северным потоком-2". Ну и что из того, что СПГ из-за океана для Европы и дороже, и хуже, зато он – американский. А это дорогого стоит. Как и санкции. Если принимать их как награду за смелость. В отличие от пряника – они, конечно, кнут. Но Кнут – это Гамсун. Литератор норвежский, но писал и о США. "О духовной жизни современной Америки" называется цикл его статей. "Американский патриотизм настолько необуздан, что у людей, не обладающих достаточным уровнем развития, он переходит в грубое чванство. На свете, мол, есть одна стоящая страна – Америка, все прочее – от лукавого. Подобное нелепое самодовольство иной раз способно оскорбить иностранцев".

1889-ый год. Ничего не изменилось. Только уже не "иной раз", а за последние семь лет 60 раз США вводили санкции против России. Так что с юбилеем. И, видимо, не последним. Если к дому Пятачка была прибита доска с надписью "Посторонним В." и все понимали, что это значит, то у Белого дома следует повесить табличку "Санкции – на…. И тоже понятно, куда они должны пойти.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik