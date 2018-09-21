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Служенье муз не терпит…чего? Опыт госслужбы в Российской империи

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© РИА Новости / Всеволод ТарасевичПерейти в фотобанкДворцовая площадь в Санкт-ПетербургеДворцовая площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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Служить бы рад, прислуживаться тошно. Так вслед за Чацким мог бы сказать и будущий канцлер князь Горчаков, когда тонко и дипломатично осадил не в меру надменного Бенкендорфа.

В этот день, … лет назад

Двадцать первого сентября родились сразу два знаменитых поэта: в 1708 году – князь Антиох Дмитриевич Кантемир, в 1760 – Иван  Иванович Дмитриев. 

Тут надо заметить, что помимо литературных занятий они оба были видными государственными деятелями. Кантемир – послом в Лондоне и Париже, а Дмитриев – министром юстиции. Этот пост занимал в свое время и Гаврила Романович Державин. А еще он был президентом Коммерц-коллегии, статс-секретарем Екатерины II. 

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
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Поэт Василий Жуковский
Поэт Василий Андреевич Жуковский был воспитателем цесаревича Александра Николаевича – будущего императора Александра II. Поэт князь Петр Андреевич Вяземский возглавлял Главное управление цензуры, а Тютчев – Комитет иностранной цензуры. Грибоедов, как известно, был послом в Персии. 

А ныне основательно подзабытый поэт Нелединский-Мелецкий состоял статс-секретарем Павла I. Его современник граф Дмитрий Хвостов был обер-прокурором Синода. Литератор граф Дмитрий Николаевич Блудов, один из организаторов общества "Арзамас", стал впоследствии председателем Государственного совета и Комитета министров. А другой член "Арзамаса", граф Сергей Семенович Уваров, при Николае I занимал пост министра народного просвещения. Писатели Лажечников и Салтыков-Щедрин были вице-губернаторами ряда губерний.

И служили эти литераторы исправно, получали похвалы от государей, чины и награды. Впрочем, не все. Министр финансов Егор Францевич Канкрин назначил в 1826 году вице-губернатором в Тверь известного баснописца Александра Ефимовича Измайлова. Но тот не сумел себя показать в роли распорядительного начальника и государственного мужа. Вроде бы боролся с казнокрадством и взяточничеством, но в основном на словах. Эта борьба, конечно, закончилась полным поражением Измайлова. Сначала его перевели на такую же должность в Архангельск, а потом и вовсе завели на него уголовное дело. Измайлов был отстранен от службы и вскоре умер в нищете и забвении. А Канкрин после этого случая с подозрительностью спрашивал каждого нового кандидата на вице-губернаторскую должность: "А вы, батюшка, случаем, стихов не пишете?"

© РИА Новости / Михаил Филимонов
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Император Александр II
И еще об одном видном государственном деятеле, тоже не без литературных наклонностей. 220 лет назад родился светлейший князь Александр Михайлович Горчаков, который стал при Александре II главой внешнеполитического ведомства, последним канцлером Российской империи. Горчаков учился в Царскосельском лицее вместе с Пушкиным. Поэт называл своего однокашника: "питомец мод, большого света друг, обычаев блестящих наблюдатель". Кроме светского лоска и остроумия, Горчаков обладал также значительным литературным дарованием. Оно потом выплеснулось в его блестящие дипломатические ноты, снискавшие европейскую известность.

А ведь поначалу, во времена Николая I, карьера князя Горчакова складывалась весьма неудачно. И вот почему. Дипломат был советником посольства в Вене. В 1835 году в столицу Австрийской империи прибыл император Николай Павлович с небольшой свитой. Русский посланник Д.П. Татищев был в отсутствии, и его обязанности исполнял старший советник посольства Горчаков.

© Михаил Озерский
Картина художника Александра Китаева "Пушкин и Бенкендорф"
Он, как и положено, нанес визиты императору и членам его свиты, в частности, посетил графа Бенкендорфа –  начальника  III отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии. Александр Христофорович по неизвестной причине встретил Горчакова весьма холодно, сесть не предложил, а потом сказал ему: "Потрудитесь заказать хозяину отеля на сегодняшний день мне обед".

Горчаков, природный князь, спокойно подошел к колокольчику и вызвал метрдотеля гостиницы. Бенкендорф рассердился: "Что это значит?"

Горчаков также спокойно ответил:

– Ничего  более, граф, как то, что с заказом об обеде вы можете сами обратиться к метрдотелю гостиницы. 

Рассказывают, что именно этот случай притормозил карьеру Горчакова. За ним, смешно сказать, закрепилась репутация либерала, а, как известно, либералов император Николай Павлович не жаловал. И было за что.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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