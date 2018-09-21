Служенье муз не терпит…чего? Опыт госслужбы в Российской империи

В этот день, … лет назад
Двадцать первого сентября родились сразу два знаменитых поэта: в 1708 году – князь Антиох Дмитриевич Кантемир, в 1760 – Иван Иванович Дмитриев.
Тут надо заметить, что помимо литературных занятий они оба были видными государственными деятелями. Кантемир – послом в Лондоне и Париже, а Дмитриев – министром юстиции. Этот пост занимал в свое время и Гаврила Романович Державин. А еще он был президентом Коммерц-коллегии, статс-секретарем Екатерины II.
А ныне основательно подзабытый поэт Нелединский-Мелецкий состоял статс-секретарем Павла I. Его современник граф Дмитрий Хвостов был обер-прокурором Синода. Литератор граф Дмитрий Николаевич Блудов, один из организаторов общества "Арзамас", стал впоследствии председателем Государственного совета и Комитета министров. А другой член "Арзамаса", граф Сергей Семенович Уваров, при Николае I занимал пост министра народного просвещения. Писатели Лажечников и Салтыков-Щедрин были вице-губернаторами ряда губерний.
И служили эти литераторы исправно, получали похвалы от государей, чины и награды. Впрочем, не все. Министр финансов Егор Францевич Канкрин назначил в 1826 году вице-губернатором в Тверь известного баснописца Александра Ефимовича Измайлова. Но тот не сумел себя показать в роли распорядительного начальника и государственного мужа. Вроде бы боролся с казнокрадством и взяточничеством, но в основном на словах. Эта борьба, конечно, закончилась полным поражением Измайлова. Сначала его перевели на такую же должность в Архангельск, а потом и вовсе завели на него уголовное дело. Измайлов был отстранен от службы и вскоре умер в нищете и забвении. А Канкрин после этого случая с подозрительностью спрашивал каждого нового кандидата на вице-губернаторскую должность: "А вы, батюшка, случаем, стихов не пишете?"
А ведь поначалу, во времена Николая I, карьера князя Горчакова складывалась весьма неудачно. И вот почему. Дипломат был советником посольства в Вене. В 1835 году в столицу Австрийской империи прибыл император Николай Павлович с небольшой свитой. Русский посланник Д.П. Татищев был в отсутствии, и его обязанности исполнял старший советник посольства Горчаков.
Горчаков, природный князь, спокойно подошел к колокольчику и вызвал метрдотеля гостиницы. Бенкендорф рассердился: "Что это значит?"
Горчаков также спокойно ответил:
– Ничего более, граф, как то, что с заказом об обеде вы можете сами обратиться к метрдотелю гостиницы.
Рассказывают, что именно этот случай притормозил карьеру Горчакова. За ним, смешно сказать, закрепилась репутация либерала, а, как известно, либералов император Николай Павлович не жаловал. И было за что.
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik