Судя по тому, что уже известно, это будет вещь посильнее "Фауста" Гете. И это не Пастернак. Потому что ее хоть и не читали, но одобряют и занимают очередь на предзаказ. Потому как про Трампа писали многие. Но об этой его стороне – еще никто.

"Книга книг". Над Дональдом Трампом "взошла" его порнозвезда Your browser does not support HTML5 audio

"Это мое дело. Это моя отличительная особенность", – говорил он ей о своей прическе, не подозревая, как она его лет через десять "взлохматит" и "оттаскает". И не только за волосы. Он же не думал тогда о том времени, когда она уже будет бывшей, а он окажется настоящим. Президентом США. Теперь, конечно, она про него – не первая. Но если Дональда Трампа от всей этой беллетристики из серии "И это все о нем" только тошнило, то с октября уже начнет "стормить". Сторми Дэниэлс, в девичестве Стефани Клиффорд, "расскажет все". Именно так в издательстве анонсировали выход ее мемуаров под названием "Полное откровение".

И даже не нужен подзаголовок типа "в постели с Трампом", поскольку все и так в курсе, о ком и о чем может писать та, чьи инициалы прежде печатались лишь в титрах слишком взрослого кино. Судя по тому, что уже известно, это будет вещь посильнее "Фауста" Гете. И это не Пастернак. Потому что ее хоть и не читали, но одобряют и занимают очередь на предзаказ. Народ как только услышал, что у Трампа с ней что-то было, сразу захотел с этого места поподробнее. Так что это – не просто "заметка про нашего мальчика", это книга книг. Бестселлер с приставкой супер.

Ее давно не снимают, но порнозвезда, как разведчик, бывшей не бывает. Она тоже слишком много знает. С той разницей, что ее и под пытками молчать не заставишь. И Сторми доказала, что она не Моника Левински – ей рот не закроешь. Будет в ее воспоминаниях и про рот. И про другие белые пятна. В смысле, биографии и физиологии Трампа. Автор открывает такие интимные детали, которые придумать нельзя, а проверить, если что, вполне. По крайней мере, Меланье.

Близость с будущим президентом США она называет "наименее впечатляющей из всех", что у нее были. "Он, конечно, так не думает", – могла бы и не уточнять она. Все и так это видят. Он же и санкции вводит, полагая, что это кого-то впечатляет. Размер, понятно, для Сторми не имеет значения. Разве что гонорара. Говорят, Трамп и сам предлагал ей деньги. Но она решила, что не в деньгах счастье. А в деньгах и славе. К тому же плоха та бывшая, что не хочет отомстить своему бывшему.

Хотя, если порнозвезду зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Слова же надо собрать в предложения, предложения в текст. А текста у нее всегда было крайне мало. Да и голова – это все-таки не самое сильное ее место. Во всяком случае, в кадре она пользовалась ею лишь эпизодически. О Чиччолине в Италии, впрочем, тоже так думали, а она стала депутатом. Но оставаясь при этом действующей актрисой для взрослых. Клиффорд же просто вмешивается в политику. Наверное, понимает, какой удар она наносит Дональду ниже пояса. Но когда это останавливало брошенных женщин.

Кстати, по мемуарам экс-главы ФБР Коми собираются снять мини-сериал. Это, как говорит он сам, о беспринципности "бессовестного" президента. Так себе заход. Вот если откровения Сторми о Трампе положить на видео, то об этом фильме точно скажут, что он гораздо интересней, чем книга. Ей 39 и ее не снимают. Но она еще кое на что способна.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik