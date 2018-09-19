"Новичок" уже не в тренде: новое слово в солсберийских отравлениях

Британские СМИ продолжают искать "руку Кремля" в последнем отравлении в Солбсери, несмотря на заявления полиции о том, что никаких нервно-паралитических веществ там не было. Вместо них всплыл крысиный яд. И даже назван отравитель.

Стало понятно, почему в Солсбери не нашли в этот раз никакого "Новичка" – искать нужно было крысиный яд на кухне. Об этом пишет британский таблоид The Sun, сотрудники которого встретились с одной из жертв недавнего пищевого отравления в ресторане. В Британии теперь широко освещается каждый случай тошноты и диареи у местных жителей. Особенно в Солсбери. Но, видимо, эти темы привлекают не так много читателей, как хотелось бы, поэтому приходится выдумывать громкие заголовки. Как вам, например, такое: ""Он хотел, чтобы я умерла". Владимир Путин пытался отравить меня крысиным ядом в ресторане Солсбери, в ужасе утверждает русская модель"?

Здесь, как говорится, прекрасно все. Во-первых, "русской моделью" называют Анну Шапиро, женщину, которая, по ее же словам, 12 лет назад получила гражданство Израиля, отказавшись от гражданства России. Десять лет назад она приехала в Британию и сразу же нашла там мужа. Именно он сейчас, как пишут, и "борется за жизнь" в больнице.

Во-вторых, откуда взялся "крысиный яд"? Непонятно вообще, почему ситуация внезапно так упростилась: от сложной схемы суперсекретного нервно-паралитического вещества, которое в жидком виде привезли с другого конца планеты два качка во флаконе из-под духов, до такой совершенной прозы.

Ну и в-третьих – даже самые доверчивые читатели The Sun наверняка могут заподозрить, что если даже на кухне ресторана в британском захолустье и впрямь с нарушениями техники безопасности травили крыс, то Путин, как ни странно, не виноват.

Но газетчикам и женщине, которая называет себя "моделью по совместительству", не до тонкостей. Одним нужно как-то оживлять всем надоевшую тему и увеличивать число просмотров. Другая понимает, что время все-таки беспощадно даже для моделей, поэтому пиариться надо прямо сейчас, пока еще не поздно.

А вообще-то, есть еще и "в четвертых". Автора терзают смутные сомнения. Почему все-таки эта достойная женщина так уверенно говорит про крысиный яд? Будто бы знает наверняка, что именно он оказался в тарелке ее мужа. Понятно, сейчас такой момент, что все можно списать на Путина – никто и разбираться не станет. Но все же…

Автор Мария Балябина, радио Sputnik