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Энергия Прибалтики: как укусить Кремль за локоть

(обновлено: 15:21 16.09.2018)
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© РИА Новости / УлозявичюсПерейти в фотобанкИгналинская атомная электростанция. Фото 1986 года.Игналинская атомная электростанция. Фото 1986 года.
© РИА Новости / Улозявичюс
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Латышам и литовцам с экранов объясняют: вы теперь за электроэнергию столько платите не просто так, а ради независимости от России. Мы там теперь меньше берем, Кремль нервничает. Ну и какие выводы латыши с литовцами должны из этого сделать?

Как известно, то, что деньги – не главное в жизни, понимаешь, только когда они есть. С электроэнергией все то же самое, только наоборот. То, что она нынче главное в жизни, понимаешь, когда ее нет. Даже наш уютненький внутренний мир с собственным экраном нет-нет да и напомнит: вернись во внешний, найди устройство и примкни к источнику тока. Если, не дай бог, в доме пропало электричество – туши свет, делать там совершенно нечего. Уютная квартира мгновенно превращается в малопривлекательное помещение. 

Проведение высотных монтажных работ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Конец электрического кольца. Кто разрывает связи Прибалтики с Россией
Страшный и тупой советский режим, который специально изгалялся над людьми, построил в Литве чудовищную систему производства и получения электроэнергии. По ней фасадная республика производила больше, чем потребляла и должна была толкать лишний ток за деньги на Запад. Виной тому была Игналинская атомная станция, специально построенная Кремлем, чтобы травить свободолюбивых литовцев тоталитарной энергией. 

Европейские очкарики, которых легко обмануть по мелочам, но невозможно по сути, сразу смекнули про опасность, которую таили советские реакторы. И поставили вопрос ребром: хочешь в ЕС – к черту АЭС. Так и быть, женюсь, только ты работу брось – баба должна сидеть дома. Она и перестала приносить в дом энергетические продукты и стала их в доме жрать. 

В рамках борьбы за стройную фигуру, современное здоровье, моду на натурпродукт и политически окрашенный зеленый цвет не прошло для республики даром и увлечение "зеленой энергией", навязанное брюссельским мужем. Все модное – дорого, зачастую неоправданно, нерентабельно, но понты дороже денег. А когда снизу кисло стучали – сверху в Прибалтике всегда доставали все объясняющую еще с прошлого века мантру – в Европе еще больше платят и не шуршат. 

Со временем, правда, как-то выяснилось, что шуршат в полный рост, но это не главное. Главное, что теперь цены на электроэнергию в Литве и Латвии почему-то выше, чем в такой умной и дорогой Швеции. И вообще самые дорогие в регионе. Как так-то, опять вопрошают снизу. Им с экранов и объясняют – это все из-за независимости от России. Мы там теперь меньше берем, Кремль кусает локти, нервничает. 

Граница России и Литвы
© Фото : Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Главное — процесс. В Литве переучет ущерба от советской "оккупации"
Патриоты довольно щурят очи. Но есть и неугомонные, которым этого мало и которым этих объяснений недостаточно. Скандинавия-то, говорят, ну совсем же независима, почему там-то дешевле? Им с платформы говорят: это вывод невпопад. Наложились факторы, ветра было мало, вода этим летом плохо текла, режим Кремля шатали. И вообще, чего пристали, чего слезы льете? У нас, говорят, знаете, какая энергетика? У нас хорошая энергетика! Чистая, как слеза. 

Доводы убедительные. Можно языком поцокать, но удовлетвориться. Когда у государства энергетика хорошая – это уже полдела. Расходов, конечно, жаль, но игра стоит свеч, которые нынче в копеечку. Деваться все равно некуда. Горит вольфрамовая нить – ты только успевай платить. 

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

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