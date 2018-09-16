Энергия Прибалтики: как укусить Кремль за локоть

Как известно, то, что деньги – не главное в жизни, понимаешь, только когда они есть. С электроэнергией все то же самое, только наоборот. То, что она нынче главное в жизни, понимаешь, когда ее нет. Даже наш уютненький внутренний мир с собственным экраном нет-нет да и напомнит: вернись во внешний, найди устройство и примкни к источнику тока. Если, не дай бог, в доме пропало электричество – туши свет, делать там совершенно нечего. Уютная квартира мгновенно превращается в малопривлекательное помещение.
Европейские очкарики, которых легко обмануть по мелочам, но невозможно по сути, сразу смекнули про опасность, которую таили советские реакторы. И поставили вопрос ребром: хочешь в ЕС – к черту АЭС. Так и быть, женюсь, только ты работу брось – баба должна сидеть дома. Она и перестала приносить в дом энергетические продукты и стала их в доме жрать.
В рамках борьбы за стройную фигуру, современное здоровье, моду на натурпродукт и политически окрашенный зеленый цвет не прошло для республики даром и увлечение "зеленой энергией", навязанное брюссельским мужем. Все модное – дорого, зачастую неоправданно, нерентабельно, но понты дороже денег. А когда снизу кисло стучали – сверху в Прибалтике всегда доставали все объясняющую еще с прошлого века мантру – в Европе еще больше платят и не шуршат.
Со временем, правда, как-то выяснилось, что шуршат в полный рост, но это не главное. Главное, что теперь цены на электроэнергию в Литве и Латвии почему-то выше, чем в такой умной и дорогой Швеции. И вообще самые дорогие в регионе. Как так-то, опять вопрошают снизу. Им с экранов и объясняют – это все из-за независимости от России. Мы там теперь меньше берем, Кремль кусает локти, нервничает.
Доводы убедительные. Можно языком поцокать, но удовлетвориться. Когда у государства энергетика хорошая – это уже полдела. Расходов, конечно, жаль, но игра стоит свеч, которые нынче в копеечку. Деваться все равно некуда. Горит вольфрамовая нить – ты только успевай платить.
Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика