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Трудности перевода и латышские стрелки: кому что и где мешает

(обновлено: 16:00 14.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей МелконовПерейти в фотобанкФлаг ЕС в РигеФлаг ЕС в Риге
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Еврокомиссия предлагает отменить переход на летнее время. Каждой стране будет предложено право выбора. Такой демократичный подход может привести в Прибалтике к страшным последствиям.

С демократией все не так однозначно. Хорошо и даже очень хорошо, когда дело касается только тебя. Когда с тобой ведут себя демократично, спрашивают твоего мнения, прислушиваются. Но вот что в демократии раздражает, так это когда спрашивают мнение кого-то другого, особенно если его мнение не сходится с твоим. Еще хуже, когда надо сделать что-нибудь сообща. На демократию уходит куча времени, базар-вокзал, стрелки бегут, дело топчется и томится. 

Американский военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk
© Sputnik / Денис Асланов
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Евросоюз – образование предельно демократическое. Если надо чего-то сделать, то обязательно всех спросят, у всех поинтересуются. Страны там собрались гордые, на невнимание обидчивые. Поэтому мнение каждого спросят, даже если у него его нет. Приятно в хорошей компании поговорить, показать себя, зайти с разных углов. Правда, настроение портится, когда в конце какой-нибудь выскочка возьмет и спросит: "Так что решаем?". И наступает неоднозначная тишина. 

Пришло время в ЕС подумать о времени. Долго спорили и дискутировали – трогать стрелки или нет, переходить на летнее или оставить ход времени без изменений. В итоге Еврокомиссия махнула рукой и поступила демократично – пусть, говорят, страны сами решают, раз вопрос дискуссионный. Вот что нарешают, то и примем.

В прибалтийских странах демократичные опросы провели. "Вам мешает перевод стрелок", – спрашивают. "Да", – отвечают люди. "Или, может, вам не мешает перевод стрелок?" "Да вообще-то не мешает", – отвечают. "Погодите, мешает?" "Ну, наверное, иногда мешает". "Или все-таки нет?" "А может и нет". И так далее. Результаты получились хорошие, но как с тем выскочкой – после вопроса "так что решаем" наступила неоднозначная тишина. Может, не будем решать, может, пусть там кто-нибудь повыше в Европе решит?..

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Поэтому когда в Европе решили, что пусть сами решают, в Латвии решительно заволновались: как это так, каждая страна – сама? Мы свои латышские стрелки, например, оставим в покое, литовцы, например, передвинут их вперед, а эстонцы, не ровен час, еще и назад двинут. И хорошо если на час, а не на час двадцать, к примеру. И что получится, товарищи? Две большие разницы? Кто в лес, кто рак, кто щука, кто по дрова? 

В местах, где границы на скорости начинают мелькать, надо как-то думать об общих знаменателях. Так что демократия – это хорошо, но когда она под ногами не путается. Время такое, что не время играть со временем. Лучше по приказу: стой на раз-два и равняйсь. 

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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