Трудности перевода и латышские стрелки: кому что и где мешает

С демократией все не так однозначно. Хорошо и даже очень хорошо, когда дело касается только тебя. Когда с тобой ведут себя демократично, спрашивают твоего мнения, прислушиваются. Но вот что в демократии раздражает, так это когда спрашивают мнение кого-то другого, особенно если его мнение не сходится с твоим. Еще хуже, когда надо сделать что-нибудь сообща. На демократию уходит куча времени, базар-вокзал, стрелки бегут, дело топчется и томится.
Пришло время в ЕС подумать о времени. Долго спорили и дискутировали – трогать стрелки или нет, переходить на летнее или оставить ход времени без изменений. В итоге Еврокомиссия махнула рукой и поступила демократично – пусть, говорят, страны сами решают, раз вопрос дискуссионный. Вот что нарешают, то и примем.
В прибалтийских странах демократичные опросы провели. "Вам мешает перевод стрелок", – спрашивают. "Да", – отвечают люди. "Или, может, вам не мешает перевод стрелок?" "Да вообще-то не мешает", – отвечают. "Погодите, мешает?" "Ну, наверное, иногда мешает". "Или все-таки нет?" "А может и нет". И так далее. Результаты получились хорошие, но как с тем выскочкой – после вопроса "так что решаем" наступила неоднозначная тишина. Может, не будем решать, может, пусть там кто-нибудь повыше в Европе решит?..
В местах, где границы на скорости начинают мелькать, надо как-то думать об общих знаменателях. Так что демократия – это хорошо, но когда она под ногами не путается. Время такое, что не время играть со временем. Лучше по приказу: стой на раз-два и равняйсь.
Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия