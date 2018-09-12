И ведь беспроигрышный был сюжет: неожиданная "химатака" Асада на Идлиб. Но русские все испортили: рассказали про съемки инсценировки. А это – будто про восьмой сезон "Игры престолов" выложить все заранее. Кто, где, кого, чем, а главное – зачем.
Каски "белые" и "пушистые". Госдеп обиделся за сирийских провокаторов
Госдепу, конечно, обидно. Все же так хорошо шло. По накатанной. Хлором запаслись. Массовку согнали. Камеры включили. "Томагавки" нацелили. Все речи о возмездии за "химатаку" произнесли. Казалось бы, "стоп, снято!". В смысле "огонь!". Американцы же хоть и любят карать, но не так, как алкоголик – выпить. Им какой-никакой повод еще нужен. И ведь намечался. Но опять эти русские все испортили. Или даже: и "спойлеры". Словно про восьмой сезон "Игры престолов" еще до появления на экране "ужасающих" кадров выложили все, что о них известно. Кто, где, кого, чем, а главное – зачем. То есть рассказали, кто в финале будет стрелять последним.
Минобороны России накануне официально сообщило о завершении съемок постановочного видеоролика о "химическом ударе" сирийской армии по провинции Идлиб. По информации, полученной от местных жителей, "в городок Джиср-эш-Шугур с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского вещателя". По сценарию, активисты "Белых касок" якобы оказывают помощь гражданам, пострадавшим от "бочковых авиабомб" с отравляющими веществами. "Для "правдоподобности" и оперативного сбора проб грунта для ОЗХО боевикам доставили несколько емкостей с ядом".
И что теперь прикажете с ними делать? Перечеркнула Москва "эффект неожиданности" и поставила всю "съемочную группу", как сказала об этом представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, в "неудобное положение". В чем именно оно заключается, она не уточнила. Но на всякий случай напомнила, что "каски" эти и "белые", и "пушистые". "Многие из вас знают о хорошей работе, которую они выполняют и будут выполнять", – попыталась Науэрт вызвать сочувствие у журналистов.
Многие из них действительно знают, что мистификаторы эти всего-то и хотят, что показать "злодея" Асада в его "истинном" свете. Но коль скоро его самого никак не заставишь травить людей, им приходится все делать за него. Рискуя, между прочим, собой. Хотя, по данным Минобороны России, боевики учились обращаться с химикатами под патронатом британской ЧВК "Олива". Но вдруг кто-нибудь из них переусердствовал бы с "убедительностью". Все-таки актерское мастерство им не преподавали.
А если и дальше все будет идти не по их сценарию, то искать им павильон придется уже не в Сирии, в которой теперь даже в Идлибе не спрячешься, а, допустим, в Ираке, который, в принципе, можно выдать за Сирию. Как когда-то американские СМИ выдавали за Алеппо уничтоженный Штатами, хотя, в их трактовке, "освобожденный", Мосул. Если же и эта подмена вскроется, их положение будет еще неудобней. Поскольку тогда и ленивый поймет, что без США такая химическая инсценировка невозможна. Впрочем, благодаря Науэрт и так все увидели, на ком именно "каска" горит.
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