Дома хорошо, а в гостях лучше – украинцы "голосуют ногами" за новую жизнь

Утечка трудоспособного населения, о которой так долго говорили на Украине, наконец, оценена как "катастрофическая". Назвать фактически стихийным бедствием новую национальную проблему – многомиллионную трудовую миграцию из незалежной – первым из "государственно важных" лиц решился министр иностранных дел Павел Климкин. В телеэфире ICTV он сделал и второй смелый шаг – привел "последние данные", по которым только в Польше проживает около полутора миллионов его соотечественников.ответил, что украинцы не эмигрируют, а путешествуют.
Может, и правда Гройсман – и не он один – все еще надеялся: украинцы – заядлые путешественники, только и всего. Но к сентябрю майские надежды сильно растаяли. Если верить сайту ukrainianpeopleleaks.com, каждую минуту незалежную оставляет пара граждан. Да уже и в мае версию "о путешествиях" мало кто принял всерьез. Так, один из депутатов Рады позволил себе прямо не согласиться с премьер-министром, написав на своей страничке в Facebook о некоем частном случае – массовом отъезде служащих украинских АЭС в Россию и Белоруссию! Или это был "корпоратив на выезде"?..
Вопрос: это до какого состояния нужно довести дом, перед дверью которого у человека есть только одно желание, – плюнуть и уйти подальше?..
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik