Дома хорошо, а в гостях лучше – украинцы "голосуют ногами" за новую жизнь

Точное число граждан Украины, которые предпочитают трудиться да и жить за пределами родины, еще не подсчитано. Однако, судя по ежегодно растущим денежным переводам заробитчан их семьям, таких украинцев – миллионы.

Утечка трудоспособного населения, о которой так долго говорили на Украине, наконец, оценена как "катастрофическая". Назвать фактически стихийным бедствием новую национальную проблему – многомиллионную трудовую миграцию из незалежной – первым из "государственно важных" лиц решился министр иностранных дел Павел Климкин. В телеэфире ICTV он сделал и второй смелый шаг – привел "последние данные", по которым только в Польше проживает около полутора миллионов его соотечественников.

А если не "только в Польше", то где и сколько? Или официальные лица будут делать отдельные заявления по каждой из стран, куда устремились украинцы в поисках заработка и даже, что тоже не секрет, с мечтой о перемене места жительства? Вот, например, в мае Владимира Гройсмана спросили про Эстонию и Финляндию как про государства, в которые почему-то уезжают его сограждане. И на вопрос, почему они так делают, премьер-министр незалежной ответил , что украинцы не эмигрируют, а путешествуют.

Может, и правда Гройсман – и не он один – все еще надеялся: украинцы – заядлые путешественники, только и всего. Но к сентябрю майские надежды сильно растаяли. Если верить сайту ukrainianpeopleleaks.com, каждую минуту незалежную оставляет пара граждан. Да уже и в мае версию "о путешествиях" мало кто принял всерьез. Так, один из депутатов Рады позволил себе прямо не согласиться с премьер-министром, написав на своей страничке в Facebook о некоем частном случае – массовом отъезде служащих украинских АЭС в Россию и Белоруссию! Или это был "корпоратив на выезде"?..

То, что украинские граждане предпочитают "поднимать экономики" чужих стран, а от своей страны "откупаться" денежными переводами родственникам, кое-кого в незалежной даже радует . Например, метящая на президентский стул Юлия Тимошенко считает это способом держать "на плаву" ее дорогую страну, пока в ней нет "таких условий, чтобы хотелось работать и жить дома". Вот вам и простое объяснение от проговорившегося политика: украинцы уезжают потому, что им не хочется работать и жить дома.

Вопрос: это до какого состояния нужно довести дом, перед дверью которого у человека есть только одно желание, – плюнуть и уйти подальше?..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik