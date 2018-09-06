Терезе Мэй явно не важно, что говорят специалисты про "след ГРУ" в деле Скрипалей. Тем более, они ничего внятного сказать не могут. Все еще смеются. Но кого волнует, что думает, скажем, авиаконструктор о метле Гарри Поттера. Главное, читать интересно.

Фото, как из шопа. Британия "вышла на след" ГРУ через заднее число Your browser does not support HTML5 audio

Все-таки поторопился Сергей Лавров "снять шляпу" перед британскими дипломатами за то, что они заставили весь Запад плясать под свой "новичок". Надо бы ему эту шляпу снова надеть, чтобы потом опять ее снять. Поскольку Лондон собирается построить союзников по второму кругу. Тереза Мэй уже анонсировала очередные санкции против России. И это мы им еще спасибо должны сказать. Ведь могли же они за каждую свою версию наказания вводить. Но по-честному дождались "развязки". Не прошло, как говорится, и полгода. Хотя нет, как раз полгода и прошло.

Впрочем, изначально мало кто сомневался, что стране с такими богатыми литературными талантами любое уголовное дело по плечу. В том числе ею же и запутанное. Так даже интересней. Но все-таки британцы удивили. Продемонстрировали еще и отменное знание русских художественных традиций. Ведь это в нашем искусстве так повелось: если Петров, то обязательно с кем-то. Или с Ильфом, или с Васечкиным, или с Водкиным. Впрочем, с "водкиным", как они думают, у нас не только Петров – все подряд.

И Петров с Бошировым, вероятно, тоже. Поскольку, если вы – "секретные агенты", то так, извините, "палиться" можно только с глубочайшего похмелья. От них же за версту отдает спецоперацией. Как в Скотланд-Ярде этого сразу не заметили. И ведь вроде бы заметили. И даже вели. Причем почему-то всегда отдельно от толпы. Те, надо полагать, сознательно не смешивались с ней, чтобы все видели, что "русские идут". Парочка простых и молодых ребят. На дело, как на праздник. Разве что не при параде и без флагов с транспарантами. Но с чувством, толком, остановкой для стоп-кадра.

Жаль, самое интересное осталось за ним. Как они достают из широких штанин после паспорта с надписью "Раша" склянку малую, а в ней токсин – и на дверь, где Скрипаль. В смысле, дочь и папаша. Пусть корчится в муках предатель страны. Не нужно нам этого груза. И что из того, что мир против войны. Нам все нипочем, если ГРУ – за. Хотя если бы Мэй на "Поле чудес" в задании "российская спецслужба" сразу назвала это слово целиком, Якубович бы ей сказал, что в России больше нет таких букв. Уже давным-давно, как нет у нас ГРУ. Но у этих же на лбу написано, что они – "грузчики".

По крайней мере, Мэй же как-то прочитала, что это именно они "отгрузили" Скрипалям по полной программе. Еще и паре из Эймсбери перепало. А что, не пропадать же "добру". Тем, впрочем, досталось больше – почти стопроцентная концентрация вещества. А это уже не "новичок", а "первачок". В смысле, возможен только если он свежего местного розлива. Ну, так и видеоряд Петрова с Бошировым такой, чтобы наверняка. А снимок, где они анфас, и вовсе сделан так, словно их уже прижали к стенке. Один фон. Так фотографируют или на кастинг, или когда уже нашли, кого искали.

Во втором случае, правда, там еще должна быть фотография в профиль. И отпечатки пальцев. Но пальцев нет. Есть только отпечатки. Кадров. Фото, как из шопа. Еще и вышли через заднее число. И не важно, что говорят специалисты. Тем более, многие из них до сих пор ничего внятного сказать не могут. Все еще смеются. Но кого волнует, что думает, предположим, авиаконструктор об аэродинамике метлы Гарри Поттера. Главное, что читать интересно. Хотя Мэй – не Роулинг. Та все-таки смогла остановиться.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik