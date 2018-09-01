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Сначала в цирюльню – потом в политику: цвет волос – залог успеха!

(обновлено: 10:11 01.09.2018)
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© AFP 2018 / Denis Sharlet Лидер французского правого национального фронта и кандидат в депутаты Марин Ле ПенЛидер французского правого национального фронта и кандидат в депутаты Марин Ле Пен
© AFP 2018 / Denis Sharlet
На вопрос: "Ваше политическое кредо?" – герой одной веселой книжки отвечает: "Всегда!.." Однако теперь правильным ответом считается другой: "Блондин!..", – особенно если вы политик правых убеждений и женщина.

Один из авторов немецкой газеты Die Welt развлекся сам и предложил интеллектуальное развлечение своим читателям. Он присмотрелся к цвету волос просто правых и – ультраправых, традиционалистов и идентаристов, подсчитал естественных и крашеных в блонд активистов и активисток и подумал: а нет ли связи между цветом прически и политической ориентацией? Оказалось, есть! И не только в Германии. 

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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Более того, по наблюдениям немецкого журналиста, выбор колера для волосяного покрова на голове – это уже "политическое заявление". И если колер светлый, то ты заявляешь о том, что склонен "поправеть" или даже симпатизируешь "ультра" и что ты, как минимум, за возврат "к старым добрым временам". Осталось только понять, что оно такое, это "старое и доброе", с политических позиций натуральных или ненатуральных светловолосых личностей. 

Есть подсказки. Например, Дональд Трамп – за возврат к тем временам, когда Америка была великой, это понятно. Теперь смотрите – кто чаще других на фото из Белого дома (обращает внимание Die Welt)? Преимущественно блондинки (первая леди, правда, "не из таких")! Они же – и сотрудницы любимого телеканала Трампа. Самая очевидная "подсказка", увы, находится в Германии, где в большом ходу у правоориентированных – открыточное изображение женщины, то беременной, то с ребенком на руках, но обязательно светловолосой, как и ее ребенок. Такой вот призыв к мобилизации на производство белокурых детей и собственную "белокурость". Как "было когда-то". Неясно только одно: если поправевшей от этих призывов шатенке, например, легко перекраситься, то что делать с ребенком, который уродится в нее? С рождения обесцвечивать перекисью водорода, пока он не научится самостоятельно посещать парикмахерскую?..

"Подсказки" сыплются и из политиков со стажем. Француженка Марин Ле Пен и глава МИД Австрии Карин Кнайcль: гляньте-ка на цвет их волос и вы поймете, почему обе – правые популистки. Да и Ангела Меркель не чурается, как принято говорить, "здоровой доли популизма": теперь посмотрите, во что она красит свои волосы. А Тереза Мей, у которой, как пишут, "мягкий популизм": за каким она не свойственным ее природе колером шифрует седину?

Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время встречи с Сергеем Лавровым. 20 апреля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Короче, ход мысли Die Welt понятен, однако и завиральная идея тоже присутствует. Напирая на то, что "светлые волосы все чаще ассоциируются с традиционными ценностями", газета уточняет, какие жизненно важные идеи транслирует женская блондинистость сама по себе или переход в нее. Цитируем: "Это некий вызов современному миру с его путаницей с полами и мультикультурализмом". Ну вот! Так ловко все складывалось, и вдруг в конце ляп. А как же все эти суперизвестные женщины, которые открыто заявили о своей женской гомосексуальности и не собираются скрывать ее? Как же сама Джоди Фостер, которая предпочитает быть светлой? А Синтия Никсон – Миранда из "Секса в большом городе"! Да-да, она тоже! А звезда "Сумерек" Кристен Стюарт? А Саманта Фокс, в конце концов, не говоря уже о сменившем ее поколении белокурых супермоделей вроде Кары Делевинь или Стеллы Максвелл? Или это "не путаница" с полами?..

Может быть, блондинки в "политическом свете" и отсвечивают идейно, но записывать их скопом в ряды борцов с половой чехардой рановато. Так что котлеты и мухи – как всегда!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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