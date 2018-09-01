Сначала в цирюльню – потом в политику: цвет волос – залог успеха!

Один из авторов немецкой газеты Die Welt развлекся сам и предложил интеллектуальное развлечение своим читателям. Он присмотрелся к цвету волос просто правых и – ультраправых, традиционалистов и идентаристов, подсчитал естественных и крашеных в блонд активистов и активисток и подумал: а нет ли связи между цветом прически и политической ориентацией? Оказалось, есть! И не только в Германии.
Есть подсказки. Например, Дональд Трамп – за возврат к тем временам, когда Америка была великой, это понятно. Теперь смотрите – кто чаще других на фото из Белого дома (обращает внимание Die Welt)? Преимущественно блондинки (первая леди, правда, "не из таких")! Они же – и сотрудницы любимого телеканала Трампа. Самая очевидная "подсказка", увы, находится в Германии, где в большом ходу у правоориентированных – открыточное изображение женщины, то беременной, то с ребенком на руках, но обязательно светловолосой, как и ее ребенок. Такой вот призыв к мобилизации на производство белокурых детей и собственную "белокурость". Как "было когда-то". Неясно только одно: если поправевшей от этих призывов шатенке, например, легко перекраситься, то что делать с ребенком, который уродится в нее? С рождения обесцвечивать перекисью водорода, пока он не научится самостоятельно посещать парикмахерскую?..
"Подсказки" сыплются и из политиков со стажем. Француженка Марин Ле Пен и глава МИД Австрии Карин Кнайcль: гляньте-ка на цвет их волос и вы поймете, почему обе – правые популистки. Да и Ангела Меркель не чурается, как принято говорить, "здоровой доли популизма": теперь посмотрите, во что она красит свои волосы. А Тереза Мей, у которой, как пишут, "мягкий популизм": за каким она не свойственным ее природе колером шифрует седину?
Может быть, блондинки в "политическом свете" и отсвечивают идейно, но записывать их скопом в ряды борцов с половой чехардой рановато. Так что котлеты и мухи – как всегда!..
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik