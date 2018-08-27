Под газом. Украина пустилась в странные подсчеты

В Киеве уверены, что Россия должна им деньги за газ. Топливо получала (а порой и воровала) Украина, транзит сорвала тоже она, а платить почему-то обязана Москва. Так себе логика.

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Москва возместит Киеву убытки по газовым контрактам.

В этой фразе, как говорится, прекрасно все. Во-первых, что это за убытки? Можно, конечно, предположить, что нынешняя система образования не позволяет современным украинцам свободно считать без калькулятора. Но Петр Порошенко закончил все-таки советскую школу, да и вообще он – бизнесмен, так что с цифрами должен быть, как говорится, на "ты". Значит, должен понимать, что если Россия поставляет на Украину газ по льготной цене, а Украина за этот газ не платит и, более того, срывает транзит в Европу, то убытки несет не Киев, а Москва. Это же простая арифметика. Но, видимо, не для нынешней украинской власти – там почему-то уверены, что платить должна Россия. Кроме того, там утверждают, что уже больше тысячи дней живут без российского газа, хотя просто "переклеили этикетку" и тот же газ покупают теперь у другого соседа – со стороны Европы. Так что оценивать заявления из Киева с точки зрения здравого смысла, пожалуй, не стоит.

Но интересна сама постановка вопроса. Уверенность в том, что Россия что-то будет возмещать Украине (даже если действительно было бы что) выглядит весьма наивно. Сначала вы называете страну агрессором, а потом что-то от нее требуете – вы хотите, чтобы она выполняла ваши условия добровольно или намерены отобрать это силой? Оба варианта весьма неправдоподобны.

"Газпром" уже добился того, что было приостановлено исполнение решения Стокгольмского арбитража, согласно которому Россия должна была платить Украине по спору о транзите. "Нафтогаз" пытается исполнять решение принудительно, но пока ничего не получается – более того, это только усиливает позиции российской компании.

Взять деньги силой – тоже, конечно, интересный вариант, учитывая, что уже четыре года Киев грозит отобрать у России Крым, но пока не может совладать и с Донбассом, и с собственными радикалами, и с многочисленными социальными проблемами.

Хотя это и не мешает регулярно рапортовать о победах. Ну и что, что жить становится все тяжелее – значит, очередной западный транш все ближе. Ну и что, что танки на параде избороздили весь асфальт в столице – значит, тяжелые, задавят врага.

Многие успехи живут только в сознании самих украинцев. Так же, как и уверенность в том, что Украина избавилась от российского газа.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik