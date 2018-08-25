Цель оправдывает средства. Эстонский министр грозит России

Ради уютного местечка в парламентско-министерском раю некоторые прибалтийские политики готовы на самые неожиданные демарши. Можно, например, регулярно требовать от России возмещения какого-то ущерба.

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу одержим одной навязчивой идеей – во что бы то ни стало остаться у власти. Он оказался у политической кормушки достаточно рано, когда вошел в руководство партии Respublika. Молодые люди, позиционировавшие себя как некое "свежее дыхание" в политике, как неподкупную когорту борцов за справедливость, получили достаточное количество голосов избирателей и стали парламентариями. Рассевшись в удобных креслах, они с удовольствием поддались всем искушениям власти и забыли о своих обещаниях. Поэтому их популярность стремительно сошла на нет. Чтобы не уйти в политическое небытие, пришлось им объединиться с националистами из "Исамаалиит". Однако смена вывесок помогла ненадолго, и теперь уже и этому политическому объединению грозит своего рода дефолт, а с ним и потеря прекрасного парламентско-министерского бытия ставшего уже привычным.

Вот Урмас и мечется в поисках спасательного круга, способного оставить его на плаву и сохранить для того, что он считает большой политикой. В результате он и набрел на "вечнозеленую" идею о денежной компенсации, которую Россия должна заплатить Эстонии за якобы имевшую место оккупацию. Впервые господин Рейнсалу опробовал эту тему, когда в декабре 2015 года подписал от имени Эстонской республики, кстати, не имея на то никаких полномочий, меморандум стран Балтии о возобновлении деятельности комиссии по подсчету якобы имеющегося у этих стран "ущерба от оккупации" их территорий Советским Союзом. В правительстве Эстонии от этой самодеятельности схватились за голову, и бывший тогда премьер-министром страны Таави Рыйвас был вынужден дезавуировать инициативу слишком самостоятельного министра юстиции.

И вот теперь все повторилось снова. В Национальной библиотеке Латвии 21 августа прошло первое совместное заседание эстонского и латвийского правительств, посвященное столетию обоих государств. В рамках этого мероприятия было произнесено много слов о дружбе и сотрудничестве, и можно было бы сказать, что это было совершенно обычное, ни к чему не обязывающее ритуальное мероприятие, если бы не одно обстоятельство.

Присутствующие на этом заседании министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Расначс подписали заявление, где уже в который раз говорится о "важности" изучения возможностей по предъявлению требования о "взыскании ущерба с Российской Федерации" как правопреемницы СССР. И теперь уже новый премьер-министр Эстонии Юри Раттас заявил, что подобный демарш является личной инициативой Рейнсалу и, по сути дела, с юридической точки зрения является абсолютно ничтожным. Все это оставляет некое чувство недоумения. Что же это за правительство, в котором каждый министр действует сам по себе и может выступать с инициативами, которые касаются внешней политики государства?

Когда-то, во времена теперь уже далекие, одна из европейских газет поместила на своих страницах карикатуру, на которой были изображены эстонские политики. Нарисованы они были в виде детей, играющих в песочнице. Смысл рисунка был понятен и говорил об уровне политического мышления тех, кто возглавлял тогда эстонское государство. Прошли годы, однако мальчики и девочки из этой песочницы не хотят подрастать. Нет, внешне они вполне себе взрослые дяди и тети, а вот думать о последствиях своих поступков так и не научились. Хотя, если отбросить размышления о высоком, то с практической точки зрения расчет Урмаса Рейнсалу, скорее всего, оправдается, и он в марте 2109 года достигнет своей цели – вновь станет парламентарием. Для него такая цель оправдывает средства.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония