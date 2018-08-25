Цель оправдывает средства. Эстонский министр грозит России

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу одержим одной навязчивой идеей – во что бы то ни стало остаться у власти. Он оказался у политической кормушки достаточно рано, когда вошел в руководство партии Respublika. Молодые люди, позиционировавшие себя как некое "свежее дыхание" в политике, как неподкупную когорту борцов за справедливость, получили достаточное количество голосов избирателей и стали парламентариями. Рассевшись в удобных креслах, они с удовольствием поддались всем искушениям власти и забыли о своих обещаниях. Поэтому их популярность стремительно сошла на нет. Чтобы не уйти в политическое небытие, пришлось им объединиться с националистами из "Исамаалиит". Однако смена вывесок помогла ненадолго, и теперь уже и этому политическому объединению грозит своего рода дефолт, а с ним и потеря прекрасного парламентско-министерского бытия ставшего уже привычным.
И вот теперь все повторилось снова. В Национальной библиотеке Латвии 21 августа прошло первое совместное заседание эстонского и латвийского правительств, посвященное столетию обоих государств. В рамках этого мероприятия было произнесено много слов о дружбе и сотрудничестве, и можно было бы сказать, что это было совершенно обычное, ни к чему не обязывающее ритуальное мероприятие, если бы не одно обстоятельство.
Когда-то, во времена теперь уже далекие, одна из европейских газет поместила на своих страницах карикатуру, на которой были изображены эстонские политики. Нарисованы они были в виде детей, играющих в песочнице. Смысл рисунка был понятен и говорил об уровне политического мышления тех, кто возглавлял тогда эстонское государство. Прошли годы, однако мальчики и девочки из этой песочницы не хотят подрастать. Нет, внешне они вполне себе взрослые дяди и тети, а вот думать о последствиях своих поступков так и не научились. Хотя, если отбросить размышления о высоком, то с практической точки зрения расчет Урмаса Рейнсалу, скорее всего, оправдается, и он в марте 2109 года достигнет своей цели – вновь станет парламентарием. Для него такая цель оправдывает средства.
Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония