Трамп хотел, чтобы 10 ноября у него это было красиво. Чтобы строем от Белого дома до Капитолийского холма. Но красиво уже не будет. Потому что некрасиво поступил Пентагон. Так себе благодарность за рекордный бюджет, между прочим.
Военный парад отступает. Пентагон отказался уважить Дональда Трампа
Контр-адмирал Джон Кирби, больше известный как "говорящая голова" при Обаме, видимо, после отставки научился ее включать. По крайней мере, его ремарка к желанию Трампа провести настоящий военный парад была уместной и где-то даже (может, и помимо его воли) остроумной. "США не надо демонстрировать мощь на Пенсильвания-авеню. Мы делаем это ежедневно в каждом уголке мира", – угодил он в самую точку. И правда, зачем им бомбить Вашингтон, будто Ракку, трамбовать его танками, как Польшу, и метить в нем стены, словно это какая-нибудь Рига. Он, конечно, имел в виду не эти проявления силы, но других-то мир от них не наблюдает.
Хотя Трамп хотел, чтобы 10 ноября у него это было красиво. Чтобы строем от Белого дома до Капитолийского холма. Чтобы он на трибуне в окружении героев. Чтобы прошагают морпехи – привет Мальчишу! Проползут танки – салют Мальчишу! Пролетят самолеты – вираж Мальчишу! А пойдут избиратели – второй срок Мальчишу! В этом смысле, кстати, неожиданное решение Пентагона отложить парад на 2019-ый выглядит более перспективным – все-таки ближе к президентским выборам. Но вряд ли военное ведомство руководствовалось этими соображениями. Вообще, сомнительно, чтобы оно руководствовалось соображениями Трампа.
Уж очень это похоже на саботаж. Еще и без объявления причин. Просто официально предупредили, что переносят показательное выступление куда-то туда, и то не железно, поскольку, цитата, "мы рассмотрим возможность его проведения в следующем году". Кто такие "мы", если есть Он? И что значит "рассмотрим", если есть Его приказ? Уже и смету на марш-бросок во всем нарядном составили. Потом, правда, посчитали, что 12 миллионов долларов – это как-то не по-американски. А по-корейски. Примерно столько стоили отмененные учения США и Южной Кореи, которые сам Трамп назвал "невероятно дорогостоящими".
Когда стало известно, что сумма на его военный смотр превысит 90 миллионов, он не сказал ничего. Не успел. В отказ пошел Пентагон. Так себе благодарность президенту за рекордный бюджет в 716 миллиардов долларов. Хотя они же только на следующий год. А Трамп хотел уже сейчас. Тем более предлог какой – исторический! 100 лет окончанию Первой мировой войны. Пусть сто лет она им нужна была. Но ведь круглая же дата. Впрочем, вряд ли Трамп о ней вспомнил, когда впервые захотел сделать так, как в Париже. В Париже и захотел, увидев, как браво отмечает Макрон День взятия Бастилии. "Я, Джеймс, такое же хочу", – сказал он Мэттису.
Посмотри Трамп это представление в нынешнем году, возможно, оно бы меньше его впечатлило. Прямо на Елисейских полях, на первом плане столкнулись парадные мотоциклисты. А в Вашингтоне, похоже, столкнулись интересы. И, видимо, не в пользу президента. Теперь ему надо искать торжественный повод в 2019-ом. Если не найдет, то придумать. Как старший Буш, когда в 1991-ом провел последний военный парад в США в честь успешного завершения операции в Персидском заливе. Переизбраться ему это так и не помогло.
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