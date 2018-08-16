Без тормозов: США придумали причину для санкций против российской компании

Минфин США ввел санкции против российской компании "Профинет". В этот раз из-за КНДР, которая тоже находится под американскими санкциями. Похоже, в Штатах уже запутались, где причина, а где следствие.

Санкционный каток США – снова в действии. В этот раз американский Минюст внес в "черный список" российскую компанию "Профинет" и ее гендиректора Василия Колчанова. Поводом для ограничений стала КНДР.

В американском ведомстве обвинили российскую компанию, которая работает в дальневосточных портах, в том, что она обслуживала северокорейские суда. В их числе – два танкера (а торговать топливом с КНДР США запрещают).

Никаких доказательств, кстати, нет. Сам руководитель компании назвал действия американского Минюста "вытаскиванием старого белья". Он пояснил, что танкеры были в порту в июле 2017 года. А санкции против КНДР США ввели в сентябре. К тому же "Профинет" – это агентская компания. То есть она занимается оформлением пограничных и таможенных документов, помогает набрать команду, оказывает услуги по входу в порт и отправке в рейс. Но она не занимается покупкой или продажей груза.

Но в США эти доводы вряд ли услышат. Там вообще руководствуются логикой "вводить санкции против всех без разбора". Эта политика уже возведена в культ. В итоге различные ограничения растут как снежный ком, "черные списки" все расширяются, порой дублируя друг друга, а первопричина уходит на третий, четвертый, пятый план.

Но США сами загоняют себя в угол. Ведь с каждым новым витком санкций их эффект да и смысл снижаются. Так под санкциями полмира скоро окажется. Выходить из этой ситуации будет не просто. А если не выходить, то и самим американским компаниям в конце концов можно угодить под этот сорвавшийся с тормоза санкционный каток.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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