Без тормозов: США придумали причину для санкций против российской компании

Санкционный каток США – снова в действии. В этот раз американский Минюст внес в "черный список" российскую компанию "Профинет" и ее гендиректора Василия Колчанова. Поводом для ограничений стала КНДР.
Никаких доказательств, кстати, нет. Сам руководитель компании назвал действия американского Минюста "вытаскиванием старого белья". Он пояснил, что танкеры были в порту в июле 2017 года. А санкции против КНДР США ввели в сентябре. К тому же "Профинет" – это агентская компания. То есть она занимается оформлением пограничных и таможенных документов, помогает набрать команду, оказывает услуги по входу в порт и отправке в рейс. Но она не занимается покупкой или продажей груза.
Но США сами загоняют себя в угол. Ведь с каждым новым витком санкций их эффект да и смысл снижаются. Так под санкциями полмира скоро окажется. Выходить из этой ситуации будет не просто. А если не выходить, то и самим американским компаниям в конце концов можно угодить под этот сорвавшийся с тормоза санкционный каток.
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik
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