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С перепуга. Польша показала не все, на что способна

(обновлено: 17:12 15.08.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкФлаги стран НАТОФлаги стран НАТО
© РИА Новости / Стрингер
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В Польше уж четверть века как день Вооруженных сил перенесли на 15 августа, чтобы отмечать его в честь "победы над большевиками" под Варшавой в 1920-ом. Но такого размаха у них еще не было.

С перепуга. Польша показала не все, на что способна
Рано-рано утром на парад вышла по команде тысяча солдат. А еще двести боевых машин и сотня самолетов с вертолетами. И это – только на разогрев. А уже потом ошарашенная Варшава, которая последний раз наблюдала что-то подобное еще в социалистическом 1966-ом, увидела свое главное боевое формирование, свет и гордость Войска польского. Правда, не совсем свое, и совсем не польского. Но зато по-польски свойского натовского контингента, расквартированного здесь, кажется, что везде.  

Вертолеты Black Hawk во время учений НАТО в Польше
© Flickr / 1GNC Münster
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Вооруженные американцы, британцы, немцы, хорваты, румыны. "Абрамсы", "Леопарды", "Страйкеры". Ну и что из того, что это, как его анонсировали в паркетной прессе, "первый большой парад независимости, когда польская армия покажет всю свою мощь". Тут же важно, чтобы как во дворе. А там, чтобы всем явить свою крутость, надо выйти со старшим братом. Местные СМИ тонко чувствуют ситуацию. Вспоминают, что когда 52 года назад еще в социалистической ПНР поляки так же вышагивали, все тоже писали, что с братьями по оружию. В смысле, братьями-славянами. А сейчас-то против.  

Здесь же с 1992-го года день Вооруженных сил потому и перенесли на 15 августа, чтобы отмечать его в честь "победы над большевиками" под Варшавой в 1920-ом. Но такого размаха у них еще не было. Чтобы с премьером и президентом на трибуне. Чтобы по автостраде вдоль Вислы. И ведь не День независимости. И даже не юбилей. Казалось бы, с какого перепуга. Так в том-то и дело, что с него, родимого. Они же уверены, что Россия только о том и мечтает, чтобы смести их с лица земли. А они ей в ответ – стройные колонны и чеканный шаг.  

И, между прочим, поскромничали. Это не все, на что они способны. Есть же у них еще одно в некотором роде "войско". Армия чиновников. На бульдозерах, вооруженные кто ручкой для подписи под приговором о сносе памятников советским солдатам, кто сразу молотом и прочим стенобитным инструментом, они смотрелись бы здесь как едва ли не главная ударная сила. Постоянно в деле. Самая эффективная группировка. Мстит противнику за освобождение страны по всему фронту. Крушит память направо и налево. 

Солдаты польской армии и армии США во время учений НАТО Анаконда-2016 на территории Польши. 7 июня 2016
© AP Photo / Alik Keplicz
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Для всего остального у них есть американцы. И их будет еще больше, если Варшаве все-таки удастся уговорить Вашингтон открыть в Польше постоянную базу Пентагона на три-четыре тысячи штыков. Причем за польские деньги. И вот тогда поляков на военный парад можно и вовсе не выводить. Ни к чему эта самодеятельность. Хотя, разве что, только она. Может, и стоит для исторической реконструкции и восстановленной связи поколений вырядить новую шляхту в ярко-красные с золотым подбоем одеяния времен той еще Речи Посполитой.  

С тех пор же их стратегическая мысль дальше Кремля так и не ушла. Они и сегодня тоскуют по Марии Мнишек и Лжедмитрию. А вот по Сусанину что-то не очень. И это понятно. Судя по тому, в каком болоте их страна оказалась, в ее правительстве своих "сусаниных" хватает.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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