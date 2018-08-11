"Дорогое ЦРУ…" Украинцы нашли способ спастись от своего Минздрава

"И даром не нать, и с деньгами не нать"! Доплатить готовы, только заберите себе назад подарочек. Приблизительно такой посыл содержит пост в социальной сети, опубликованный главой Ассоциации психиатров Украины Семеном Глузманом. Пишет он не на деревню дедушке, а обращается к директору Центрального разведывательного управления США Джине Хаспел.
Речь идет об исполняющей уже третий год обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун. Это если по паспорту. В народе ее называют "Доктор Смерть". Имя заработано долгим и упорным трудом. Одна реформа здравоохранения от "Внучки Менгеле" – это еще одно прозвище – чего стоит. Скоро на Украине бесплатно можно будет только первую помощь получить. Все остальное – по прейскуранту и желательно наличными.
А уж полезные советы от и. о. министра – высший пилотаж. Любая баба Дуся с ее лечебными травками, отварами и настоями обзавидуется. Супрун убеждена, что для увеличения продолжительности жизни достаточно просто бегать. Этим нехитрым способом, оказывается, можно и онкологию предотвратить, и от инфаркта убежать, даже при врожденном пороке сердца, и вообще любую болячку исцелить. И вообще, восемьдесят процентов украинцев умирают от неправильного образа жизни. Переедают, увлекаются сладким и соленым, недосыпают. Если все это исключить, то смертность на Украине упадет до рекордных уровней.
Семену Глузману не привыкать критиковать власти – он диссидент и бывший политзаключенный. Но вряд ли он когда-нибудь думал, что будет бороться с американской коррупцией на Украине.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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