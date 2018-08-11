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Испанский rocket man нашалил в Эстонии? Казалось бы, при чем здесь Россия

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© AFP 2018 / Cristina QuiclerИстребитель Eurofighter ВВС ИспанииИстребитель Eurofighter ВВС Испании
© AFP 2018 / Cristina Quicler
Уже когда искали пожарные, искала полиция – ну и все остальные в Южной Эстонии – "потерявшуюся" ракету с испанского истребителя, всем сразу было понятно: виновата в инциденте Россия. Не очень понятно – чем. А ведь если подумать, то найти ответ можно элементарно.

Испанский летчик, горделиво паривший на самолете Eurofighter в воздушном пространстве Эстонии, от скуки играл кнопочками на приборной панели и случайно произвел пуск боевой ракеты "воздух-воздух"…

Здесь, несомненно, глаз любого, кто хоть раз смотрел голливудские фильмы о полетах боевой авиации, споткнется о слово "случайно". Отчетливо помнится, что эти кнопочки закрыты специальными крышечками. И их нужно отщелкнуть, а до того – испросить команду на применение боевого оружия у высшего начальства. Что доподлинно происходило в кабине – мы вряд ли узнаем: летчика на всякий случай быстренько вернули в Испанию, министр обороны этой прекрасной и солнечной страны принесла свои извинения. На этом – все. 

Истребитель Eurofighter Typhoon
© Фото : Bundesheer/Markus Zinner
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Эта прискорбная ситуация произошла неподалеку от города Отепя в Южной Эстонии. Ракета, получившая свободу в результате "случайных" манипуляций пилота, приветливо махнула хвостиком и полетела далее по своим делам, оставив испанского летчика-шалуна в гордом одиночестве. И поскольку это была ракета класса "воздух-воздух", то отправилась она искать свидания с другим самолетом, так как именно для этого была создана и запрограммирована. К великому счастью, никого на своем пути не встретила, а закончить свое небесное существование она могла либо самоуничтожившись, либо израсходовав топливо и плюхнувшись на землю.  

Сразу после этого, мягко говоря, небезопасного инцидента начали происходить такие странные вещи, что ни словом сказать, ни пером описать. Испанцы, крайне напуганные сложившейся ситуацией, затаились, как мышки в норке. О том, что ракета ушла в "свободное плавание", командующий ВВС Эстонии, а за ним и руководство страны узнали через полтора часа. Службы гражданской авиации страны были уведомлены еще позже. Естественно, прошло еще какое-то количество времени, пока были оповещены службы спасения, полиция, и, в итоге, было доведено до населения, что не надо трогать большую смертельную игрушку, ежели ее обнаружите в лесу или болотце. 

Истребитель Eurofighter на авиабазе Эмари в Эстонии
© AFP 2018 / Raigo Pajula
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Больше всего поражает тот факт, что руководство страны, в небе которой произошло столь экстраординарное событие, было оповещено о нем последним. Руководство Эстонии – и военное, и политическое – заметалось в беспокойстве. И волновало его лишь одно обстоятельство: как и какими словами объяснить населению столь опасный непрофессионализм "защитников" из НАТО. 

Метания были недолгими и закончились невнятными высказываниями о том, что, несмотря на то, что это все-таки плохо, все-таки это хорошо. Что хорошо? Дык… атлантическая солидарность, надежное плечо союзников и защита от ужасного восточного соседа. Короче, все как всегда. 

Видно, совсем перевелись акулы пера в армейских пресс-службах. А ведь можно было бы включить немного фантазии. Например, кинуть в массы идею: внимательно присмотреться к этому испанскому летчику, а не похож ли он на руководителя одного соседнего государства, который, помнится, летал в кабине истребителя. Ведь если в шлеме – то, в общем-то… И тогда становится сразу понятно, что пуск ракеты был вовсе не случайным. А произведен специально, дабы разрушить единство Североатлантического союза. В общем, не спорьте: идея действительно хороша. И главное – ни у кого не вызовет вопросов, а как Путин мог оказаться в кабине испанского военного самолета? Путин – может все!

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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