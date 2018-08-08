Пантелеймон Кулиш: украинофил, которого на Украине стараются забыть

В этот день, … лет назад
Восьмого августа 1819 года родился Пантелеймон Александрович Кулиш – украинофил, писатель, историк.
Ныне о нем в незалежной Украине вспоминают редко, очень осторожно и подчас критически. И на то у киевских властей есть свои основания. А ведь поначалу, в ранних своих произведениях, Кулиш всячески идеализировал Гетманщину и запорожское казачество. Но потом, по мере более углубленного изучения истории, с догматами Кулиша произошла явственная метаморфоза. Особенно показательны в этом смысле его исторические исследования, основанные на документах: трехтомная "История воссоединения Руси" и "Отпадение Малороссии от Польши".
Впрочем, оно и верно: если бы у русских не был развит государственный инстинкт, если так можно сказать, то они бы никогда не построили огромную державу. Кстати, в отличие от тех же немцев. Тоже показательный пример! Немцы в основном только мечтали о единой Германии. Но объединена она была Бисмарком кровью и железом и только во второй половине XIX века. А потом – две мировые войны, развязанные "страной поэтов и мыслителей" (так и говорили: das Land der Dichter und Denker. Причем серьезно, без иронии). И вполне возможно, что мировые войны были одним из следствий лихорадочного желания немцев как можно скорее построить огромную империю, наверстать упущенное время.
Поэтому нет ничего удивительного, что Кулиш властям сегодняшней Украины не нужен. Его исторический роман à la Вальтер Скотт "Черная рада", написанный еще в молодости и поэтизирующий казачество, вроде бы и включен в украинские школьные программы. Но предисловие при этом благополучно опущено, потому что в нем Кулиш рассуждает о политическом убожестве гетманов. А уж его "Историю воссоединения Руси" как-то вообще почти не издают. А как ее издавать, если она опровергает все исторические мифологемы, создаваемые нынешними киевскими властями?
Конечно, это ложь. Причем, такая наивная и смешная, что ее даже нельзя назвать антироссийской пропагандой. Название "Русь" зафиксировано в документах еще IX века, "Россия" – XI века. Хотя сейчас трудно точно установить какие-то даты, но понятно, что оба эти слова древние и взаимозаменяемы, поскольку происходят от одного корня. Они и употреблялись у нас всегда параллельно. А вот термин "Московия" самими русскими никогда не использовался. Впервые, как считается, он был выдуман литовцами, а потом пошел кочевать по Европе. А вот термин "Киевская Русь" – это действительно новодел, который был введен в научный оборот русскими историками в XIX веке.
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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