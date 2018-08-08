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Пантелеймон Кулиш: украинофил, которого на Украине стараются забыть

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© Галина КиселеваРепродукция портрета украинского писателя Пантелеймона Кулиша из собрания Государственного Литературного музеяРепродукция портрета украинского писателя Пантелеймона Кулиша из собрания Государственного Литературного музея
© Галина Киселева
Кулиш говорил, что запорожцы – это обыкновенные разбойники с большой дороги, которые не в состоянии были построить государство. А единственной прогрессивной силой на Украине, которая покончила и с набегами крымчаков, и с поляками, он считал Россию.

В этот день, … лет назад

Восьмого августа 1819 года родился Пантелеймон Александрович Кулиш – украинофил, писатель, историк.

Ныне о нем в незалежной Украине вспоминают редко, очень осторожно и подчас критически. И на то у киевских властей есть свои основания. А ведь поначалу, в ранних своих произведениях, Кулиш всячески идеализировал Гетманщину и запорожское казачество. Но потом, по мере более углубленного изучения истории, с догматами Кулиша произошла явственная метаморфоза. Особенно показательны в этом смысле его исторические исследования, основанные на документах: трехтомная "История воссоединения Руси" и "Отпадение Малороссии от Польши".

© http://painting.artyx.ru
Репин "Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану"
Основная мысль Кулиша: в строе, общественном укладе и идеологии запорожского казачества не было ничего прогрессивного. Казаки, по своей сути, – это обыкновенные разбойники с большой дороги. Они, говорил  украинофил Кулиш, не состоянии были построить никакое нормальное самостийное государство, да и не думали его строить (заметьте, когда еще сказано!). Любимые занятия запорожцев – выпить и пограбить. А единственной прогрессивной силой на Украине, которая покончила и с набегами крымчаков, и с поляками, Кулиш считал Российскую империю. 

Впрочем, оно и верно: если бы у русских не был развит государственный инстинкт, если так можно сказать, то они бы никогда не построили огромную державу. Кстати, в отличие от тех же немцев. Тоже показательный пример! Немцы в основном только мечтали о единой Германии. Но объединена она была Бисмарком кровью и железом и только во второй половине XIX века. А потом – две мировые войны, развязанные "страной поэтов и мыслителей" (так и говорили: das Land der Dichter und Denker. Причем серьезно, без иронии). И вполне возможно, что мировые войны были одним из следствий лихорадочного желания немцев как можно скорее построить огромную империю, наверстать упущенное время.

Поэтому нет ничего удивительного, что Кулиш властям сегодняшней Украины не нужен. Его исторический роман à la Вальтер Скотт "Черная рада", написанный еще в молодости и поэтизирующий казачество, вроде бы и включен в украинские школьные программы. Но предисловие при этом благополучно опущено, потому что в нем Кулиш рассуждает о политическом убожестве гетманов. А уж его "Историю воссоединения Руси" как-то вообще почти не издают. А как ее издавать, если она опровергает все исторические мифологемы, создаваемые нынешними киевскими властями?

© РИА Новости / Стрингер
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Табло на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
Кстати, нынешние украинские ура-пропагандисты пытаются доказать своим малосведущим гражданам, что Россия покрала у бедных украинцев всяческие исторические названия и саму историю. (Ну, то, что человекообразная обезьяна и все европоидные народы мира произошли от украинцев – это уже почти что императив в незалежной. В Сети об этом много пишут, поэтому рассуждать не буду – на то есть антропологи). В частности, говорят, украли термин "Киевская Русь". А слово "Россия" – это  вообще новодел, что Россию надо называть Московией.

Конечно, это ложь. Причем, такая наивная и смешная, что ее даже нельзя назвать антироссийской пропагандой. Название "Русь" зафиксировано в документах еще IX века, "Россия" – XI века. Хотя сейчас трудно точно установить какие-то даты, но понятно, что оба эти слова древние и взаимозаменяемы, поскольку происходят от одного корня. Они и употреблялись у нас всегда параллельно. А вот термин "Московия" самими русскими никогда не использовался. Впервые, как считается, он был выдуман литовцами, а потом пошел кочевать по Европе. А вот термин "Киевская Русь" – это действительно новодел, который был введен в научный оборот русскими историками в XIX веке.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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