Санкции против Ирана вступили в силу, а ощущение такое, что вместе с ними и сами Штаты ступили во что-то скользкое и очень неприятное. Причем не как-то случайно, а осознанно и со всего размаху…

Восемь с половиной. США "накрыли" Иран первым пакетом санкций Your browser does not support HTML5 audio

Они вернулись ночью. По американскому времени. Лишь стрелка прошла нули, они вновь обрели себя, как мыши в "Золушке". Но застать Иран врасплох не удалось – здесь уже не спали. Не то чтобы ждали, волновались и готовились. Просто разница с Вашингтоном – восемь с половиной часов. В ней нет особой смысловой нагрузки, поскольку концептуальную разницу с Вашингтоном определяет все же не часовой пояс. Эти "8½" – как название одноименного шедевра Феллини. Только факт. У великого режиссера оно обозначало порядковый номер его очередной картины. И ничего больше.

Но историю возвращения санкций США против Тегерана роднит с фильмом итальянского мастера не только это. И она не без трагикомичности. Вроде бы, если по-умному, рестрикции вступили в силу, а ощущение такое, что вместе с ними и сами Штаты ступили во что-то очень скользкое и крайне неприятное, отчего хочется держаться от них подальше. Причем вляпались не как-то случайно, чему можно было бы даже посочувствовать. Сквозь смех, конечно. Плюхнулись в это дело осознанно, зряче и со всего размаху.

Пока одной ногой. Или "первым пакетом". А в нем – запрет на проведение финансовых сделок, табу на торговлю золотом, металлами, углем, графитом, продукцией автомобилестроения, коврами. Есть там и "нож", чтобы подрезать крылья гражданской авиации Ирана. Если к ноябрю не одумается, то в ход пойдет вторая порция. А там уже сплошь государствообразующее и жизненно необходимое: нефть, энергетика, банковские операции. Все, как они в своей Америке любят, "во имя людей". Как сказал один чиновник в Белом доме: "Мне кажется, что иранский народ хочет того же".

Он, правда, имел в виду "изменение поведения властей", а не жизнь впроголодь. Но как же без нее. Чтобы изменить форму, нужна диета. Это и про форму правления тоже. Трамп и "прописал" Ирану вместо правящего режима санкционный. Примерно так они "лечат" и в Гуантанамо. Ну, или в "Кошачьем глазе", где практиковалась глава ЦРУ Джина Хаспел. В этих заведениях через пакет ограничений еще и воду льют для полноты ощущений. Но, в принципе, и пакетом задушить можно, если для надежности перехватить его вокруг горла, чтобы через щели воздух не поступал.

С этим у Вашингтона не все в ажуре. ЕС объявил у себя недействительными санкции против Ирана и запретил европейским компаниям им следовать. Кроме того, его так называемый "блокирующий статут" допускает и возмещение убытков от действий США. Но не гарантирует. Стало быть, не переоценивают евродемарш знатоки, это ненадолго. Не случайно же после того, как в мае Трамп вышел из ядерной сделки, под сотню корпораций уже порвали с Тегераном. Иной раз из двух зол все-таки выбирают большее.

Трамп, между тем, объявил, что готов к переговорам с Роухани. Все как в том самом кино Феллини. У того по сюжету тоже режиссер решил снять новый фильм, потому что предыдущий был успешным. Как у Трампа, по его мнению, встреча с Ким Чен Ыном. Но в результате – смешение реальности и потока сознания, впустую потраченные на декорации миллионы и творческий тупик. Только Феллини точно знал, к чему он клонит. Поэтому у него получился шедевр. Что до Трампа, то есть очень большие сомнения в том, что из того, во что он вляпался, ему удастся сделать конфетку.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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