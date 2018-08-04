РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Фастфуд начинает и… Всемирная история гамбургера

(обновлено: 11:16 04.08.2018)
02804
© Fotolia / RuslanshugМальчик с избыточным весомМальчик с избыточным весом
© Fotolia / Ruslanshug
Еще Бендер, вырвав из рук Паниковского огурец, поучал его: "Не делайте из еды культа!" Правда, после этого он съел огурец сам. С тех пор с культом еды так и не разобрались.

СМИ сообщают, что выручка ООО "Макдоналдс" — основной операционной компании сети ресторанов  быстрого питания в России — по итогам 2017 года впервые за 19 лет снизилась. Чистая прибыль за прошедший год упала с 4,4 миллиарда до 2,88 миллиарда рублей. Говорят, что это связано в том числе с продажей части бизнеса в России. Компания не комментирует эту информацию. Но как бы то ни было, ситуация интересная. Значит ли это, что россияне теряют интерес к гамбургерам? 

Военнослужащие на совместных военных учениях вооруженных сил Грузии и США Noble Partner
© РИА Новости / Александр Имедашвили, STF
Перейти в фотобанк
Слишком жирно будет, или Как большие аппетиты съели планы Пентагона
Кстати о гамбургерах. Понятно из названия, что один из главных символов Америки придумали выходцы из Гамбурга. Но гастроном Луи Лессинг из городка Нью-Хейвен пошел дальше: он положил немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата… Поначалу американцы все-таки продолжали отдавать предпочтение хот-догам. А победное шествие изобретения Лессинга по Америке началось в 1930-х годах, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных, основным блюдом которых были гамбургеры. Потом в 1940 году в калифорнийском городе Сан-Бернардино братья Дик и Мак Макдоналды основали компанию и открыли первый ресторан. Они же сформулировали концепцию быстрого питания: еда по низким ценам, технологии поточного приготовления, обслуживание каждого посетителя менее одной минуты.

А потом, в 1954 году, шустрый бизнесмен Рей Крок купил у братьев Макдоналдов франшизу — право на открытие ресторанов с аналогичным названием и содержанием на территории США. Так McDonald's начал свое продвижение по планете. Их гамбургеры стали барометром для американской и мировой экономики, символом глобализации. Появился даже индекс бигмака. А что? Все-таки гамбургер, хоть и продается в ресторане, еда демократичная, дешевая и сердитая…

Еще Остап Бендер, вырвав из рук Паниковского огурец, поучал его: "Не делайте из еды культа!" 

После этого он съел огурец сам…

Измерение давления
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Эксперт рассказал, как продлить жизнь людям с хроническими заболеваниями
По статистике, сегодня две трети американцев страдают от излишнего веса, каждый третий болен ожирением. Подсчитано, что за последние полвека американцы стали есть в два с лишним раза больше сыра, мяса, кондитерских изделий, пить лимонада. И в итоге среднестатистический американец весит на 15 килограммов больше, чем в конце 80-х. Даже Пентагон бьет тревогу. Сейчас около половины молодых людей и каждая четвертая девушка не могут служить в армии из-за излишнего веса.

Ученые считают, что проблемы с весом напрямую связаны в том числе и с фастфудом. Его потребление из года в год растет. Некоторые специалисты даже утверждают, что продукты фастфуда обладают таким же эффектом привыкания, как и героин. Власти США выделяют на борьбу с ожирением громадные деньги, но пока в этой неравной борьбе уверенно побеждает жратва. Несколько лет назад весь интернет обошла история о мужчине, которого не смогли госпитализировать, потому что он не проходил ни в одну дверь больницы. И перед американцами, похоже, уже остро встала дилемма: будем худеть или увеличим дверные проемы?

Захотят ли россияне повторить этот "тернистый" и "тучный" путь американцев и упереться своими животами в подобную дилемму? 

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наши "ВКонтакте" и Facebook. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть Instagram. А еще вы можете найти нас в "Одноклассниках". Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена