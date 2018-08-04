Фастфуд начинает и… Всемирная история гамбургера

Еще Бендер, вырвав из рук Паниковского огурец, поучал его: "Не делайте из еды культа!" Правда, после этого он съел огурец сам. С тех пор с культом еды так и не разобрались.

СМИ сообщают, что выручка ООО "Макдоналдс" — основной операционной компании сети ресторанов быстрого питания в России — по итогам 2017 года впервые за 19 лет снизилась. Чистая прибыль за прошедший год упала с 4,4 миллиарда до 2,88 миллиарда рублей. Говорят, что это связано в том числе с продажей части бизнеса в России. Компания не комментирует эту информацию. Но как бы то ни было, ситуация интересная. Значит ли это, что россияне теряют интерес к гамбургерам?

Кстати о гамбургерах. Понятно из названия, что один из главных символов Америки придумали выходцы из Гамбурга. Но гастроном Луи Лессинг из городка Нью-Хейвен пошел дальше: он положил немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата… Поначалу американцы все-таки продолжали отдавать предпочтение хот-догам. А победное шествие изобретения Лессинга по Америке началось в 1930-х годах, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных, основным блюдом которых были гамбургеры. Потом в 1940 году в калифорнийском городе Сан-Бернардино братья Дик и Мак Макдоналды основали компанию и открыли первый ресторан. Они же сформулировали концепцию быстрого питания: еда по низким ценам, технологии поточного приготовления, обслуживание каждого посетителя менее одной минуты.

А потом, в 1954 году, шустрый бизнесмен Рей Крок купил у братьев Макдоналдов франшизу — право на открытие ресторанов с аналогичным названием и содержанием на территории США. Так McDonald's начал свое продвижение по планете. Их гамбургеры стали барометром для американской и мировой экономики, символом глобализации. Появился даже индекс бигмака. А что? Все-таки гамбургер, хоть и продается в ресторане, еда демократичная, дешевая и сердитая…

Еще Остап Бендер, вырвав из рук Паниковского огурец, поучал его: "Не делайте из еды культа!"

После этого он съел огурец сам…

По статистике, сегодня две трети американцев страдают от излишнего веса, каждый третий болен ожирением. Подсчитано, что за последние полвека американцы стали есть в два с лишним раза больше сыра, мяса, кондитерских изделий, пить лимонада. И в итоге среднестатистический американец весит на 15 килограммов больше, чем в конце 80-х. Даже Пентагон бьет тревогу. Сейчас около половины молодых людей и каждая четвертая девушка не могут служить в армии из-за излишнего веса.

Ученые считают, что проблемы с весом напрямую связаны в том числе и с фастфудом. Его потребление из года в год растет. Некоторые специалисты даже утверждают, что продукты фастфуда обладают таким же эффектом привыкания, как и героин. Власти США выделяют на борьбу с ожирением громадные деньги, но пока в этой неравной борьбе уверенно побеждает жратва. Несколько лет назад весь интернет обошла история о мужчине, которого не смогли госпитализировать, потому что он не проходил ни в одну дверь больницы. И перед американцами, похоже, уже остро встала дилемма: будем худеть или увеличим дверные проемы?

Захотят ли россияне повторить этот "тернистый" и "тучный" путь американцев и упереться своими животами в подобную дилемму?

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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