Фастфуд начинает и… Всемирная история гамбургера

СМИ сообщают, что выручка ООО "Макдоналдс" — основной операционной компании сети ресторанов быстрого питания в России — по итогам 2017 года впервые за 19 лет снизилась. Чистая прибыль за прошедший год упала с 4,4 миллиарда до 2,88 миллиарда рублей. Говорят, что это связано в том числе с продажей части бизнеса в России. Компания не комментирует эту информацию. Но как бы то ни было, ситуация интересная. Значит ли это, что россияне теряют интерес к гамбургерам?
А потом, в 1954 году, шустрый бизнесмен Рей Крок купил у братьев Макдоналдов франшизу — право на открытие ресторанов с аналогичным названием и содержанием на территории США. Так McDonald's начал свое продвижение по планете. Их гамбургеры стали барометром для американской и мировой экономики, символом глобализации. Появился даже индекс бигмака. А что? Все-таки гамбургер, хоть и продается в ресторане, еда демократичная, дешевая и сердитая…
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После этого он съел огурец сам…
Ученые считают, что проблемы с весом напрямую связаны в том числе и с фастфудом. Его потребление из года в год растет. Некоторые специалисты даже утверждают, что продукты фастфуда обладают таким же эффектом привыкания, как и героин. Власти США выделяют на борьбу с ожирением громадные деньги, но пока в этой неравной борьбе уверенно побеждает жратва. Несколько лет назад весь интернет обошла история о мужчине, которого не смогли госпитализировать, потому что он не проходил ни в одну дверь больницы. И перед американцами, похоже, уже остро встала дилемма: будем худеть или увеличим дверные проемы?
Захотят ли россияне повторить этот "тернистый" и "тучный" путь американцев и упереться своими животами в подобную дилемму?
Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
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