Русофобия, доведенная до абсурда: Вашингтон раскритиковал The Guardian

Запад так увлекся "охотой на ведьм" из России, что довел этот процесс до абсурда. И ему уже приходится притормаживать особо ретивых "охотников за ведьмами".

Казалось бы, уважаемое и взвешенное издание The Guardian – таким, во всяком случае, его считают многие – в охоте за востребованными частью публики антироссийскими сенсациями проштрафилось, село в лужу. И получило нагоняй из-за океана. СМИ опубликовало информацию о некой россиянке, связанной с ФСБ и долгое время работавшей в американском посольстве в Москве. Но это еще полбеды. Самое страшное, что она якобы получила доступ к документам Секретной службы США. Той самой службы, которая имеет прямое отношение к рабочим графикам первых лиц американского государства. The Guardian, согласно законам жанра, в публикации ссылалась на источники в разведке. Разумеется, анонимные. Она ж разведка.

Ответ на статью последовал молниеносно. Но не из Москвы, а из Вашингтона. Секретная служба назвала публикацию безответственной и опровергла содержащуюся в материале информацию. Сделав особый акцент на том, что источники были анонимными. В результате наскоро склепанный проект по громкому разоблачению очередного агента Кремля, который вынашивал вместе со своим руководством коварные планы против главной демократии мира, с треском провалился, едва начавшись.

Можно лишь посочувствовать гражданам России, работающим в американских официальных учреждениях: они не просто находятся под тотальным контролем. Каждый рискует в любой момент стать жертвой провокации или какой-то нелепой игры. Как в случае с публикацией The Guardian. Ох уж эти "анонимные источники". Под этой вывеской можно публиковать любой бред и вымысел. И ведь без особых усилий не придерешься: журналисты имеют право не выдавать своих информаторов.

Можно, впрочем, посмотреть на эту историю и с другой стороны. И допустить, что гражданка России, находящаяся в контакте со спецслужбами своей страны, действительно имела доступ к важнейшим документам Секретной службы США. Почему нет? Заявление же этой структуры о безответственности The Guardian – лишь попытка спасти честь мундира. Ну ведь действительно, если издание пишет правду, то грош цена руководству и специалистам организации, тесно связанной с президентом и вице-президентом США, секреты которой, как оказывается, вовсе никакие и не секреты. Тут уж начальникам спецслужбы надо спасаться самим и топить журналистов. Возможен и какой-нибудь третий вариант. Или четвертый. Но любой из них, также как и возникновение самой этой истории на фоне множества других историй со схожей спецификой – четкий маркер, который показывает: современная "охота на ведьм" начинает попахивать самым настоящим маккартизмом. Вперемешку с театром абсурда.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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