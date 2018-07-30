Информационная война американских СМИ против президента вышла на оперативный простор. Лужайки Белого дома им уже недостаточно. Теперь сражения развернутся на поле для гольфа.
Не рой другому лунку. СМИ США решили схватить Трампа за клюшку
Вот что значит безотходное производство фейков и прочей галиматьи. Ну не вышло у них сенсации с путинским подарком Трампу. Но не пропадать же идее. Да, "жучок" в мяче оказался чипом от производителя. Зато он, видимо, и навел их на новый поворот антипрезидентского сюжета. Ведь "чип" имеет значение совсем не только в футболе. Собственно, футболу он вообще безразличен. А вот в гольфе это – разновидность удара. А гольф – это единственное увлечение Трампа, за которое его толком еще не трогали. Теперь решили, что пора.
Информационная война американских СМИ вышла на оперативный простор. Лужайки Белого дома им уже недостаточно. Теперь сражения развернутся на поле для гольфа. The Washington Post обратилась к публике с просьбой помочь с идентификацией партнеров президента США по его любимому занятию. В редакции подсчитали, что Трамп играл 111 раз после того, как возглавил страну, но только в 30 случаях известно, с кем. Премьер Японии Синдзо Абэ, сотрудники администрации, сенаторы и конгрессмены. А хочется-то знать всех и поименно. И, главное, с какой целью они гоняли эти шары, поскольку чисто спортивный интерес газета исключает в принципе.
Она утверждает, что те, кто составляют Трампу кампанию инкогнито, делают это из сугубо личных побуждений, чтобы через хобби президента повлиять на него. Недаром, мол, в частные гольф-клубы, которые он посещает, не пускают журналистов. То, что в этих заведениях ключевое слово – "частные", издание не смущает. Оно составило график игр Трампа и призвало читателей вписать в этот календарь информацию, которой они располагает. Может, кто-то где-то что-то видел, слышал, кому-то мячики подавал, за кем-то лунку проверял, а кого-то и за клюшку держал.
Общество, уверяет редколлегия, имеет право знать, с кем его лидер проводит наедине три часа в неделю. Оно, конечно, хотело бы знать, и о чем он говорил эти три часа, когда провел их в Хельсинки известно с кем, и не за гольфом. Но поскольку этого не выдал даже Помпео, СМИ решили зайти с другой стороны. И это счастье Трампа, что его интересы ограничены – он любит только гольф. А не подводную рыбалку, верховую езду, дзюдо и хоккей. Иначе им бы точно не составило труда идентифицировать его спарринг-партнера. Даже если бы они занимались этим через океан.
Трамп пока молчит. Хотя нетрудно догадаться, с каким удовольствием он вмазал бы по недоброжелателям своим фирменным "драйвом" – это первый удар. Так, чтобы со всего маху и, не задумываясь, попадут они в лунку или нет. Главное, чтобы послать их подальше. Но они уже вряд ли уймутся. А если перейдут в наступление по всему фронту от стартовой площадки "ти" до лужайки "грин", партнеров для гольфа уже будут искать не они, а он. И не факт, что найдет. С таким играть – себе дороже. А один в поле – не воин. Даже если это поле с ямками.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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