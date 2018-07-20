Ощущение такое, что этим он и развлекается – откровенно дразнит тех, кто относит себя к американскому истеблишменту. Они от Хельсинки отойти не могут, а Трамп публично дал задание пригласить Путина посетить осенью Белый дом. А может, это его "ход конем"?
Осенний марафон: как Трамп пригласил Путина "на выборы в конгресс"
Кажется, еще чуть-чуть и Трамп заговорит по-русски. Не в том смысле, что криком "Мамочка!" выдаст себя с потрохами. Все-таки в других жизненных обстоятельствах. Хотя сам, наверное, уже думает, что проще родить, чем выдержать схватки с этим "глубинным государством". Он специально выучит пару фраз на языке Путина и с наслаждением бросит их им в лицо, чтобы лопнули от злости. Ощущение такое, что этим он и развлекается – откровенно дразнит тех, кто относит себя к американскому истеблишменту.
Пока для этого хватает и его английского. У них и от него "кипит их разум возмущенный". Они от Хельсинки отойти не могут, а он публично дал советнику по нацбезопасности задание направить президенту России приглашение посетить осенью Белый дом. Мог же сделать это по-тихому. Политес не обязывает кричать о подготовке такого рода на всех углах. Тем более, когда для огласки не самый подходящий момент. Но "обсуждение визита уже началось", – не оставила пресс-секретарь Сара Сандерс сомнений в том, что ее босс и себя, и их всех выводит на "осенний марафон". Разговоры же теперь будут лишь об этом.
Между тем, это и есть его "ход конем". Они же боятся, что Путин вмешается в их выборы в конгресс. Вот он и пригласит Путина, чтобы был на виду. Вроде как нейтрализует. Выборы же в ноябре, а ноябрь – это осень. Все сходится. Но только не в голове директора национальной разведки Коутса. Новость с пометкой "срочно" застала его врасплох. Как раз на профильном форуме рассказывал о государственной безопасности и первостепенной важности своей конторы. И вдруг получается, что и его имели в виду.
"Правильно ли я вас понял? Что вы сказали? Это будет что-то особенное". Сквозь саркастический смешок выразил он, пожалуй, общее настроение всех тех, кого наши писатели-сатирики называли "жалкими, ничтожными людьми", но они не такие, а "довольно могущественные и сильные, если могут впаривать миллионам сограждан различные трудноперевариваемые в нормальной логике истории". И вот автора этих слов Трамп приглашает в святая святых? Мог бы продолжить Коутс. Но гримаса на его лице лучше слов выразила такую растерянность, словно Трамп зовет Путина не в гости, а сразу на ежедневный брифинг американских спецслужб.
На очередном, видимо, Коутс и попытается объяснить хозяину Белого дома нецелесообразность этого визита. Им-то что делать с Путиным, если они даже с мячом от Путина разобраться не могут. По признанию Коутса, лишь присматриваются к этому снаряду. У них же футбол совсем не спорт "номер один". Вот и ведут себя, как аборигены с дарами конкистадоров. Обнюхивают, прощупывают, прослушивают. Лишь бы не надкусывали. Пойдет воздух – решат, что "Новичок". А зашипит – подумают, что сигнал запеленговали. В общем, мяч еще не арестовали, но взяли под наблюдение.
Обидней всего, наверно, Бэррону. Папа же обещал, что ему даст поиграться, а не им. Но папа в Хельсинки много чего обещал. И поладить с Россией тоже. А если люди хотят поладить, они зовут друг друга в гости. Трамп это сделал первым, так как он в Москве уже был. "А будете у нас на Колыме…", – начал, было, Путин. "Нет, лучше вы к нам", – перебил его Трамп. На том и сошлись. Так что, тише, Бэррон, ты не плачь, будет новый тебе мяч.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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