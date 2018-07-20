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Неудачный пример, или Как Черногория себя показала. Белой и пушистой

(обновлено: 17:02 20.07.2018)
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© Flickr / oliverdФлаг Черногории. Архивное фотоФлаг Черногории. Архивное фото
© Flickr / oliverd
Могли бы вызвать посла США и вручить ему ноту протеста. Или прямо обвинить Трампа в унижении их суверенитета. Но нет. Они же не агрессивные – чтобы лезть на рожон. Вот и выходит, что ответ Черногории – и не ответ вовсе, а так – информация к сведению.

Неудачный пример, или Как Черногория себя показала. Белой и пушистой
"А вы твердили, зачем нам вступать в НАТО", – победоносно могло бы сказать правительство Черногории своему народу, который и через год уверен, что это было зря. А вот и не зря. Когда бы еще сам президент США обратил бы на страну, у которой название длиннее, чем граница, свое высокое внимание. Пусть даже и высокомерное. И не просто обратил, а оскорбил, назвав государство "крохотным", а людей "агрессивными". Но ведь поставил его в один ряд со сверхдержавами. Предупредил, что и оно в состоянии привести планету к апокалипсису. "Они могут разозлиться, и, поздравляю, у вас Третья мировая война". 

Город Будва в Черногории
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Черногория "приведет к войне": Трамп поставил под сомнение пятый пункт НАТО
Притом что сами они за собой такой способности не знали. Но со стороны виднее. Трамп, правда, говорил как бы вообще. О солидарности НАТО, которая Штатам очень дорого обходится. О всякой мелочи, которую, несмотря на это, придется защищать, если что. А Черногорию вспомнил как пример. Причем неудачный. Но для нее как раз – это редкая удача. Потому что – а может, это судьба. Ведь уже второй раз она каким-то счастливым боком подворачивается Трампу под руку и оказывается у него под ногами. Год назад на саммите в Брюсселе это был бок премьера Марковича. В него и схлопотал от Трампа, когда стал у того на пути.

Маркович потом едва не извинялся. Сказал, что "абсолютно безобидная ситуация" и он даже не придал бы ей значения, если бы не СМИ. Сейчас Подгорица пошла гораздо дальше. Ответила. Хотя и это меньше всего похоже на возмущение. Так, информация к сведению. Дескать, "мы не такие". И на самом деле какие-то они не такие. Могли бы вызвать посла США и вручить ему ноту протеста. Или прямо обвинить Трампа в унижении их суверенитета. Обратились бы хоть в комитет против расизма при ООН. Мол, это Белый дом так с нами потому, что мы черно-горцы. 

Флаги Черногории и НАТО
© Flickr / NATO
"Закидоны". Эксперт о словах Трампа про Черногорию, НАТО и Третью мировую
Но нет. Они же не агрессивные – чтобы лезть на рожон. Поговаривают, что в первой версии правительственной реакции присутствовала благодарность за такое особое отношение. Но решили просто напомнить, что в современном мире размер государства не имеет значения. И даже если Трампу это не нравится, они все равно уверены, что, цитата: "таким образом, дружба и союз между Соединенными Штатами и Черногорией остаются крепкими и долговременными". Тут бы и добавить: как союз собаки и блохи. 

Как бы то ни было, Черногория – это первое, что пришло Трампу на ум. А совсем не просто 29-е, что пришло в альянс. "Это хорошо, что он про нас не знает", – выдохнули власти Македонии и, на всякий случай, пожалели, что раньше времени начали причитать о российской агрессии. Они-то пока не в НАТО. "А про нас, а про нас-то он знает", – чуть ли не до слез расстроились прибалты. "Это мы, мы маленькие и агрессивные. Это из-за нас начнется Третья мировая война. А он нас до сих пор по именам не отличает. Эти же год в НАТО и уже – Черногория, а не страна на Балканах". 

А это потому, что если республика строит дружеские отношения, то они остаются прочными, напомнили в Подгорице. Еще бы сказали: да хоть у России спросите.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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