Могли бы вызвать посла США и вручить ему ноту протеста. Или прямо обвинить Трампа в унижении их суверенитета. Но нет. Они же не агрессивные – чтобы лезть на рожон. Вот и выходит, что ответ Черногории – и не ответ вовсе, а так – информация к сведению.
Неудачный пример, или Как Черногория себя показала. Белой и пушистой
"А вы твердили, зачем нам вступать в НАТО", – победоносно могло бы сказать правительство Черногории своему народу, который и через год уверен, что это было зря. А вот и не зря. Когда бы еще сам президент США обратил бы на страну, у которой название длиннее, чем граница, свое высокое внимание. Пусть даже и высокомерное. И не просто обратил, а оскорбил, назвав государство "крохотным", а людей "агрессивными". Но ведь поставил его в один ряд со сверхдержавами. Предупредил, что и оно в состоянии привести планету к апокалипсису. "Они могут разозлиться, и, поздравляю, у вас Третья мировая война".
Притом что сами они за собой такой способности не знали. Но со стороны виднее. Трамп, правда, говорил как бы вообще. О солидарности НАТО, которая Штатам очень дорого обходится. О всякой мелочи, которую, несмотря на это, придется защищать, если что. А Черногорию вспомнил как пример. Причем неудачный. Но для нее как раз – это редкая удача. Потому что – а может, это судьба. Ведь уже второй раз она каким-то счастливым боком подворачивается Трампу под руку и оказывается у него под ногами. Год назад на саммите в Брюсселе это был бок премьера Марковича. В него и схлопотал от Трампа, когда стал у того на пути.
Маркович потом едва не извинялся. Сказал, что "абсолютно безобидная ситуация" и он даже не придал бы ей значения, если бы не СМИ. Сейчас Подгорица пошла гораздо дальше. Ответила. Хотя и это меньше всего похоже на возмущение. Так, информация к сведению. Дескать, "мы не такие". И на самом деле какие-то они не такие. Могли бы вызвать посла США и вручить ему ноту протеста. Или прямо обвинить Трампа в унижении их суверенитета. Обратились бы хоть в комитет против расизма при ООН. Мол, это Белый дом так с нами потому, что мы черно-горцы.
Но нет. Они же не агрессивные – чтобы лезть на рожон. Поговаривают, что в первой версии правительственной реакции присутствовала благодарность за такое особое отношение. Но решили просто напомнить, что в современном мире размер государства не имеет значения. И даже если Трампу это не нравится, они все равно уверены, что, цитата: "таким образом, дружба и союз между Соединенными Штатами и Черногорией остаются крепкими и долговременными". Тут бы и добавить: как союз собаки и блохи.
Как бы то ни было, Черногория – это первое, что пришло Трампу на ум. А совсем не просто 29-е, что пришло в альянс. "Это хорошо, что он про нас не знает", – выдохнули власти Македонии и, на всякий случай, пожалели, что раньше времени начали причитать о российской агрессии. Они-то пока не в НАТО. "А про нас, а про нас-то он знает", – чуть ли не до слез расстроились прибалты. "Это мы, мы маленькие и агрессивные. Это из-за нас начнется Третья мировая война. А он нас до сих пор по именам не отличает. Эти же год в НАТО и уже – Черногория, а не страна на Балканах".
А это потому, что если республика строит дружеские отношения, то они остаются прочными, напомнили в Подгорице. Еще бы сказали: да хоть у России спросите.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.