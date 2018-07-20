"А лисички взяли спички". В Киеве предложили заминировать Азовское море

Азовское море нужно заминировать, уверен бывший (к счастью) командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук. Говорит, "взрывные и неразрывные ограждения" помогут спастись от высадки российского десанта.
Оказалось, жалко. Поэтому Гайдук предлагает проводить их по контролируемым военным фарватерам в составе караванов. Вот это пойдет на пользу украинской навигации и, как следствие, торговле – каждая отправка грузов будет снаряжаться как серьезнейшая миссия, что требует больших затрат и несет большие риски.
Но вариант, что мину, установленную в морской грунт, может куда-то унести, он, наверное, не рассматривает. Не говоря уже о том, что уничтожение российских кораблей и убийство их экипажей не кажутся вице-адмиралу чудовищным преступлением – он видит это вообще как единственный вариант сосуществования с соседом.
А что дальше? После минирования моря предложат отравить воздух над Россией?
Хорошо все-таки, что командующий – бывший. Нынешнее военное руководство Украины тоже, конечно, удивляет своими смелыми идеями, но если бы у руля были такие люди, как Сергей Гайдук, украинской армии нельзя было бы доверять даже рогатки – от греха подальше.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.