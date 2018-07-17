"Макаронина": Трампу незаслуженно досталось от экс-терминатора

Знаменитый некогда актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер нелицеприятно отозвался об американском лидере после саммита в Хельсинки. Любопытно, а как должен был вести себя Дональд Трамп, чтобы вызвать чувство гордости у бывшей звезды?

Казалось бы, партийная солидарность и взаимное уважение в рамках единого политического проекта должны быть превыше всего. Но не в случае с республиканцами в США. Один другому, словно ворон, попытался глаз выклевать. В образном, конечно, смысле. Знаменитый некогда актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что Дональд Трамп напоминал "маленькую раскисшую макаронину" на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным по итогам их саммита в Хельсинки. Шварценеггер добавил, что это выглядело постыдно, а сам он, дескать, ждал, когда Трамп попросит у Путина автограф или селфи. Но и это не все. Президент якобы предал американскую разведку, систему правосудия и страну в целом. Короткий спич бывшего киношного терминатора, опубликованный в одной из соцсетей, закончился риторическим вопросом к Трампу – что, мол, с вами такое? – и тяжелым вздохом.

Любопытно, а как бы должен был вести себя Дональд Трамп в версии Шварценеггера, чтобы вызвать чувство удовлетворения и гордости у бывшей звезды? Обнажить торс, поиграть мускулами и произнести жесткую обличительную речь в адрес Москвы с каменным лицом? Ну, так это не кино, а большая политика. А Трамп, как потом признался Путин, все-таки стал политиком, вопреки расхожему мнению, что и после переезда в Белый дом он остался бизнесменом. Арнольд Шварценеггер, увы, промахнулся в своей критике: и по форме, и по сути. Пусть и немногословно, но четко Трамп отвечал на вопросы журналистов. Очень бодро и даже с чувством юмора перекинул подаренный президентом России футбольный мяч своей супруге Меланье, да и завершил общение с прессой именно американский лидер. Надо сказать, довольно внезапно. Так что на вареную безынициативную макаронину он точно не был похож. Тут экс-актер явно погорячился, был излишне пристрастен.

Но это что касается формальной стороны дела. Самое главное, что Трамп не побоялся взять на себя огромные политические риски, которые несут в себе не только переговоры с российским президентом, но и в целом налаживание отношений с Москвой в нынешних печальных реалиях. Очень многих в Вашингтоне чуть ли не трясет от слов президента о намерении "поладить" с Россией и его признаний, что чудовищное положение дел между двумя странами стало возможным благодаря "многолетней глупости и тупости США". Более того, Трамп и на итоговой пресс-конференции подтвердил, что готов взять на себя все риски, связанные с достижением взаимопонимания с Кремлем. Раскисший "макароноподобный" лидер вряд ли бы стал такое заявлять. Промолчал бы или ограничился стандартной демагогией.

Собственно, и переговоры президентов лишний раз подтвердили, что Дональд Трамп, при желании дальнейшего диалога и сглаживания наиболее острых углов, готов и далее продвигать американские интересы. Например, Москва и Вашингтон договорились обеспечивать безопасность на граничащей с Израилем сирийской территории, что предполагает вывод оттуда иранских военных и прокси. Не секрет, что Россия может договориться об этом с Тегераном, имея на него определенное влияние. От этой меры никоим образом не пострадают ни позиции Москвы в Сирии, ни законная власть в этой стране. Но при этом Трамп с его особо теплым отношением к еврейскому государству этот шаг смело сможет записать себе в актив. Кроме того, Владимир Путин высказался о готовности разобраться в деле более чем десятка сотрудников российской разведки, которые, как заявляют в комиссии спецпрокурора Мюллера, якобы были вовлечены в организацию атак хакеров на серверы Демократической партии США в 2016 году. Вплоть до допуска официальных американских представителей на допросы подозреваемых. Правда, и американцы должны пойти на уступки: в присутствии российских правоохранителей допросить собственных разведчиков, обвиняемых в финансовых правонарушениях на территории России.

Наконец, обещание сохранить российский газовый транзит через Украину – если, конечно, будут урегулированы все финансово-экономические споры на эту тему между Москвой и Киевом – Трамп тоже может записать себе в актив. Вашингтон заинтересован в продлении транзитного договора по самым разным причинам. Но ведь и Москва не останется в накладе. Есть и другие маршруты поставок газа в Европу, помимо проблемного украинского. Кроме того, в Хельсинки Трамп смягчил риторику по поводу проекта "Северный поток-2", в котором заинтересована Россия, и заявил, что его реализация – внутреннее дело Германии как покупателя сырья. Хотя еще совсем недавно говорил совсем иначе, радикально иначе. Впрочем, он пообещал конкурировать с Россией на европейском энергетическом рынке.

Так что, если возвращаться к странной и необдуманной реплике Шварценеггера, Дональд Трамп как переговорщик и лидер страны проявил надлежащую волю и, одновременно, взвешенность. Точно так же, как и Владимир Путин. Но самое главное – затянувшаяся и очень опасная пауза в контактах на высшем уровне, наконец, преодолена. А значит, взаимное доверие имеет шанс на возрождение. Тем для дальнейших контактов предостаточно – и восстановление деловых отношений, и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, и в целом выработка ответственной и учитывающей взаимные интересы повестки, связанной с глобальной безопасностью. Но нет никаких сомнений, что любые конструктивные подвижки между Россией и Америкой будут и дальше сопровождаться обвинениями в адрес Трампа в "продажности" и прочим политическим абсурдом. Впрочем, у американского лидера, похоже, уже выработался хороший иммунитет, да и смелости ему не занимать.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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