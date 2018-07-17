Фашисты хотели увидеть Москву? Они ее увидели

Семнадцатого июля 1944 года по Садовому кольцу Москвы прошли 57 тысяч солдат вермахта. Они так рвались к столице! Но это был не парад победы, а "парад побежденных".

В этот день, …лет назад

Это была отличная возможность продемонстрировать силу Красной армии и поднять дух советских граждан. Тем более, что в ходе летней операции 1944 года "Багратион" в Белоруссии была разгромлена немецкая группа армий "Центр". Уничтожены и взяты в плен порядка 400 тысяч солдат и офицеров. Это был сокрушительный удар по вермахту: потери намного превышали даже сталинградские…

Операция НКВД по организации прохождения пленных немцев получила название "Большой вальс" – в честь американского довоенного фильма, который был популярен в СССР. Поговаривали, что он нравился и Сталину.

Немцев на "парад" привезли в основном из белорусских лагерей и разместили на стадионе "Динамо" и ипподроме – по соседству. Накормили кашей с салом, выдали по порции хлеба.

Немцы были построены в колонны по 600 человек, по 20 пленных в ряду.

"Парад" возглавляли, как и положено, генералы. Всего 19 штук. Причем в полной форме и с наградами. За ними шествовали полковники и "фюреры" пониже рангом (оберштурмбаннфюреры и всякие там гауптшарфюреры).

Леонид Леонов написал: "Шествие вурдалаков возглавляли генералы, хорошо побритые… Немецкие горе-стратеги шли с золотыми лаврами на выпушках воротников и высоких офицерских картузах, с вышитыми рогульками и опознавательными значками на груди и руках, чтоб никто не смешал степеней их превосходительного зверства: они были в больших и малых крестах за людоедство, юдоедство и прочее едство, с орденами Большого Каина или Ирода 1-й степени и с теми дубовыми листками, которые Гитлер раздает своим полководцам для прикрытия воинского срама".

Во главе колонны, в частности, браво вышагивал с тросточкой наперевес (его хорошо видно на кадрах кинохроники) один из любимцев Гитлера – Ганс Траут, "железный генерал", как его прозвали в вермахте. Он перед началом операции "Багратион" заявлял: "Пока я под Оршей – Германия может быть спокойна!"… Да что там Орша спокойна! Траут оказался в самой Москве! Правда, совсем не в том качестве, в каком он это себе представлял…

Фактически было два шествия. Большая часть немцев прошла по Ленинградскому шоссе и улице Горького (Тверская) к площади Маяковского (Триумфальная). Далее – до Курского вокзала по Садовому кольцу. Вторая партия двинулась от площади Маяковского до станции Канатчиково Окружной железной дороги.

С обеих сторон колонну пленных сопровождали кавалеристы с обнаженными шашками и солдаты внутренних войск с винтовками наперевес с примкнутыми штыками.

Газета "Правда" писала: "Отвратительная зеленая плесень хлынула с ипподрома на чистое, всегда такое праздничное Ленинградское шоссе, и было странно видеть, что у этой пестрой двуногой рвани имеются спины, даже руки по бокам и другие второстепенные признаки человекоподобия. Оно текло долго по московским улицам, отребье, которому маньяк внушил, что оно и есть лучшая часть человечества… Несостоявшиеся хозяева планеты, они плелись мимо нас – долговязые и зобатые, с волосами вздыбленными, как у чертей в летописных сказаниях, в кителях нараспашку, брюхом наружу, но пока еще не на четвереньках, – в трусиках и босиком, а иные в прочных на медном гвозде ботинках, которых до Индии хватило бы, если бы не Россия на пути…"

Кстати, пленные солдаты вермахта с удивлением смотрели на красивые здания, высившиеся вдоль Садового кольца: ведь Геббельс им вещал, что после налетов "асов" Геринга Москва превращена в одну большую руину…

И еще. В это время у входа в ЦПКиО имени Горького была выставлена напоказ под открытым небом трофейная немецкая техника. И немцы-участники "парада" могли издалека наслаждаться этой "выставкой". Газеты тогда писали: "пленный враг встретился со своей, тоже пленной, техникой"…

Возвращаясь к названию операции "Большой вальс". Наиболее распространенная фигура в вальсе – полный оборот в два такта. Пленных вели по Садовому кольцу. Получается, полный оборот. Или полный капут?..

Участник "парада" Берхард Браун потом вспоминал: "Те, кто шел по краям колонны, смотрели на москвичей, а они смотрели на нас. Я задался вопросом, испытывал ли я унижение? Наверное, нет. На войне случаются гораздо худшие вещи. Мы привыкли выполнять приказы, поэтому, когда шли по московским улицам, просто выполняли приказ наших конвоиров" (Они все время выполняли "приказ". Например, в Хатыни или Бабьем яру. Интересно, а мать-то свою во имя приказа пожалели бы?).

На улицы вышли сотни тысяч москвичей. В гробовой тишине раздавался лишь топот ног и позвякивание банок из-под консервов – они заменяли пленным миски…

Леонид Леонов написал: "Брезгливое молчание стояло на улицах Москвы, насыщенной шарканием… тысяч ног. Лишь изредка спокойные, ровные голоса, раздумье вслух доносилось до нас сзади: "Ишь, кобели, что удумали: русских под себя подмять!""… Еще, конечно, был много "лестных" слов сказано по адресу Гитлера и вообще фашизма. Ну, и непосредственно к участникам "парада" тоже были обращены некоторые "приветственные" обращения: "Сволочи, чтоб вы подохли!", "Почему вас не перебили на фронте?"…

НКВД и военным был дан строжайший приказ не допустить насилия по отношению к пленным. В основном обошлось без эксцессов. Хотя один из свидетелей мне рассказывал, что они, тогда мальчишки, начали было бросать в немцев камнями, но их почти сразу же остановили милиционеры. Также несколько горшков с цветами и фикусами было брошено в колонну из окон близлежащих зданий…

Позади колонн пленных ехали поливальные машины, обильно поливавшие мостовые. Конечно, это было символом, актом очищения столичных улиц от фашистской нечисти…

Борис Полевой писал: "Сейчас же за последними шеренгами пленных шли колонны поливочных и моечных машин, которые сейчас же, по горячим следам, мыли и чистили московский асфальт, уничтожая, кажется, и самый дух недавнего немецкого шествия". По воспоминаниям, применение поливальных машин было сильным ходом и одним из наиболее запомнившихся элементов всего "парада побежденных". Аналогичные марши пленных немцев прошли также в Минске и Киеве.

И в конце – о современном немецком восприятии "парада побежденных". Например, не так давно в Die Welt написали: "Советский диктатор Сталин показал миру результаты своего белорусского блицкрига. Около 55 тысяч измученных пленных немецких солдат прошли по улицам Москвы. Их сопровождали красноармейцы со штыками и конные казаки. Были попытки нападения на пленных, которые предотвратили конвоиры".

И главное – вопль на страницах Die Welt немецкого историка Карла-Хайнца Фризера: публичный показ противоречил законам войны! (Ну да, Женевская конвенция 1929 года об обращении с военнопленными. И к нечеловеческой сволочи из вермахта и СС она тоже имеет отношение?). Эк, куда хватил! Он бы лучше вспомнил о том, что делали фашисты на оккупированных советских территориях. Это противоречит не просто законам войны, но элементарным, всем понятным нормам человечности и даже здравой логике. И правильно говорили тогдашние пропагандисты, что Гитлер и его подручные – параноики, вурдалаки…

Кстати, о законах войны. В феврале 1944 года фашисты провели по Риму колонны пленных американских солдат. Чуть позже аналогичное шествие было организовано и в Париже. Так как там насчет законов войны? Или фашистам и современным немецким историкам закон не писан?

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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