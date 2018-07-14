"Русские пришли". Сон эстонца под узбекской чинарой

Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда приходит, а иногда нет. Мудрости не добавляют также высокие посты и звания. Причем никогда. Взять, например, командующего эстонскими силами специальных операций полковника Рихо Юхтеги. Недавно он встретился в Таллине с корреспондентом американского издания Politico Молли Маккью и был настолько ею очарован, что поведал ей свой давний сон.
Вот и привиделось юному советскому солдату Юхтеги, что русские напали на его родную Эстонию. Но на их пути встал Рихо сотоварищи. В ходе этого боестолкновения все они умерли – кроме Рихо. А наш герой, добыв в бою автомат Калашникова, начал стрелять в противника. Короче, тут тоже все умерли. Делать в лесу было больше нечего (а все происходило именно там, среди буреломов), и Юхтеги помчался к морю. Там уже покачивался на волнах белый корабль, поджидавший юного героя – причем герой знал, что его повезут на Запад, в светлую капиталистическую жизнь. Наш солдат вбежал в прохладные воды Балтийского моря, и тут на него снизошло откровение: "Мой дом здесь. Я должен остаться, что бы ни происходило". Все, конец сна. Но юный солдат, его смотревший, уже знал, как жить дальше. Вернувшись на родину, он стал через некоторое время одним из активных деятелей Кайтселийта – эстонской военизированной добровольческой организации. Далее он рос в должностях и званиях и дослужился до поста командующего эстонскими силами специальных операций.
Сопоставляя две истории, которые поведал наш сказитель, трудно не прийти к некоторым выводам. Во-первых, ну не просто так же он так долго говорил с американско подданной журналисткой. Похоже, полковник Юхтеги в глубине души все же надеется на белый корабль из того своего давнего сна. И тут мне приходит в голову еще одна версия, почему так бурно фантазировал наш герой. Ведь ему скоро по возрасту уходить в отставку, и он шлет завуалированный сигнал Голливуду – мол, возьмите меня в сценаристы. Вон какие сны умею видеть. С ума сойти.
Слава богу, Россия не явилась воевать тогда и теперь тоже не собирается. Рискну предположить, что ей это просто не нужно и не интересно. А еще и потому, что те, кто возглавляет ее армию, во время воинской службы наверняка не спали в жаркий полдень в тени раскидистых чинар. А, как полагается, плац подметали.
Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония
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