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"Русские пришли". Сон эстонца под узбекской чинарой

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© AFP 2018 / Raigo PajulaСолдат во время учений Spring Storm Вооруженных сил Эстонии. 22 мая 2017Солдат во время учений Spring Storm Вооруженных сил Эстонии. 22 мая 2017
© AFP 2018 / Raigo Pajula
У испанского живописца Дали есть картина "Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения". Все с ней носятся как не знаю с чем. А что носятся? Знали бы они, что одному эстонскому полковнику приснилось.

Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда приходит, а иногда нет. Мудрости не добавляют также высокие посты и звания. Причем никогда. Взять, например, командующего эстонскими силами специальных операций полковника Рихо Юхтеги. Недавно он встретился в Таллине с корреспондентом американского издания Politico Молли Маккью и был настолько ею очарован, что поведал ей свой давний сон. 

Солдат эстонской армии во время учений Siil-2015
CC BY 2.0 / NATO / Exercise SIIL
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Эти грезы были навеяны ему во время полуденного отдыха в тени чинары далекого узбекского аула, где юный Рихо прикорнул, чтобы отдохнуть от тягот службы в советской армии. Спать днем в жару все-таки вредно – такая чушь иной раз приснится.  

Вот и привиделось юному советскому солдату Юхтеги, что русские напали на его родную Эстонию. Но на их пути встал Рихо сотоварищи. В ходе этого боестолкновения все они умерли – кроме Рихо. А наш герой, добыв в бою автомат Калашникова, начал стрелять в противника. Короче, тут тоже все умерли. Делать в лесу было больше нечего (а все происходило именно там, среди буреломов), и Юхтеги помчался к морю. Там уже покачивался на волнах белый корабль, поджидавший юного героя – причем герой знал, что его повезут на Запад, в светлую капиталистическую жизнь. Наш солдат вбежал в прохладные воды Балтийского моря, и тут на него снизошло откровение: "Мой дом здесь. Я должен остаться, что бы ни происходило". Все, конец сна. Но юный солдат, его смотревший, уже знал, как жить дальше. Вернувшись на родину, он стал через некоторое время одним из активных деятелей Кайтселийта – эстонской военизированной добровольческой организации. Далее он рос в должностях и званиях и дослужился до поста командующего эстонскими силами специальных операций. 

Вид на Санкт-Петербург. На переднем плане Стадион Петровский
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Однако вернемся к нашей (в смысле, его) полуденной фантасмагории родом из советского Узбекистана и попытаемся понять, зачем он все это рассказывал. Конечно, это был момент "распускания перьев" перед дамой. Но тут явно присутствовал и иной смысл. Все-таки дама – представитель  американского издания, а написанный ею материал предваряет грядущую встречу в Хельсинки президентов России и США. Поэтому вслед за первой сказкой была рассказана вторая – о том, что ежели русские не во снах Рихо, а в действительности нападут на маленькую прибалтийскую республику, то им здесь будет очень-очень плохо. Об этом позаботятся Рихо Юхтеги и его подчиненные. Пули будут лететь из-за каждого куста и из каждого дупла. Короче, все опять умрут. 

Сопоставляя две истории, которые поведал наш сказитель, трудно не прийти к некоторым выводам. Во-первых, ну не просто так же он так долго говорил с американско подданной журналисткой. Похоже, полковник Юхтеги в глубине души все же надеется на белый корабль из того своего давнего сна. И тут мне  приходит в голову еще одна версия, почему так бурно фантазировал наш герой. Ведь ему скоро по возрасту уходить в отставку, и он шлет завуалированный сигнал Голливуду – мол, возьмите меня в сценаристы. Вон какие сны умею видеть. С ума сойти. 

Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии
© AP Photo / Liis Treimann
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Но тут, боюсь, промашка. Голливуд давным-давно всем уже объяснил, что с такими тревожными яркими снами – не к ним в отдел кадров, а к психоаналитику. Пока не поздно. Был уже в Америке министр обороны Джеймс Форрестол, который все кричал "русские идут!". Да и выбросился в итоге из окна психиатрической больницы. 

Слава богу, Россия не явилась воевать тогда и теперь тоже не собирается. Рискну предположить, что ей это просто не нужно и не интересно. А еще и потому,  что те, кто возглавляет ее армию, во время воинской службы наверняка не спали в жаркий полдень в тени раскидистых чинар. А, как полагается, плац подметали. 

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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