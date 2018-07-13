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Люди как люди, или Как Францию превратили в бесполую страну

(обновлено: 18:08 13.07.2018)
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CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist / Эйфелева башня в ПарижеЭйфелева башня в Париже
CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist /
Как вовремя. В канун Дня взятия Бастилии и это очень похоже на Французскую революцию. Сексуальную. Разница в том, что тогда объявили войну как бы целиком дворцам, а сейчас только полу.

Люди как люди, или Как Францию превратили в бесполую страну
Франция стала бесполой. Не в том смысле, что у нее кое-что отрезали, предположим, Корсику. А буквально. В соответствии с буквой и духом первой статьи конституции. Нижняя палата оправдала свое название и прошлась ниже пояса. Поэтому что там у них – уже никого не волнует. Если в прежней редакции главный постулат Основного закона гарантировал равенство "без различия происхождения, расы и религии", то сейчас вместо расы – "без различия пола". Отныне "все люди братья" – это не про них. И "братья и сестры" – тоже. У них теперь все люди как люди. 

Президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит после церемонии инаугурации в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Звучит как гуманитарное достижение. А как вовремя. В канун Дня взятия Бастилии и это очень похоже на Французскую революцию. Сексуальную. Разница в том, что тогда объявили войну как бы целиком дворцам, а сейчас только полу. Они же еще и тот самый лозунг хотят привести в гендерно нейтральное положение. Уберут "братство", чтоб "сестры" не обижались, и впишут "справедливость". Несложно. Но, во-первых, как быть с Марианной? Та, что символ и с открытой грудью на баррикады. Ей надо либо кое-что подрисовать. Например, усы. Либо кое-что прикрыть. Скажем, флагом. 

А во-вторых  – "куда мы попали?" – ошалеют футболисты сборной независимо от результата финального матча. Дома их ждет еще тот финал. Финал их мужского начала, который, судя по всему, они уже проиграли. Хотя есть для них и приятная новость. Они могут выступать и за женскую команду. Это же она у всех остальных женская, а во Франции – общечеловеческая. Надо будет только на футболках вместо петуха курицу нарисовать. У птиц-то половые отличия еще никто не отменял. 

Здесь, правда, пока не дошли до того, чтобы, как в британских школах, запрещать девочкам юбки и запрещать девочек как класс. Точнее, как род в классе. И мальчики, кстати, там тоже некстати. Учителям рекомендовано исключить "бой" и "герл" из лексикона и использовать нечто общее. Правильно, пусть с детства привыкают к обращению "Эй, ты". Французам, видимо, тоже стоит перейти на этот речевой оборот, чтобы не нарушать конституцию и не обидеть кого неловким словом "мадам" или "месье". А если случится быть в присутствии, то какие "господа и дамы"? "Господамы" и понятно, что "хочу, чтобы все". 

Французская актриса Катрин Денев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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И про "шерше ля фам" забыть. Потому что "шерше" не "шерше", а "ля фам" у них теперь днем с огнем не сыщешь. Кстати про огонь. 29 апреля в рамках ежегодного "Фестиваля Жанны д'Арк в Орлеане" в образе легендарной воительницы впервые предстала мулатка. Вот шуму-то было. Но отныне через Бургундские ворота может въехать не только любая, но и любой. Впрочем, так они думают и про ворота Елисейского дворца после того, как в них въехал Макрон. С него же и началось. Стирание гендерных границ. 

Не в том смысле, что имея ярко выраженные мужские признаки, он все-таки Эммануэль. Французы просто так и не поняли: кто там правит, он или она? Зато уже сообразили, что без разницы. Или, как гласит конституция, "без различия". Поскольку если у страны нет пола, то она все равно провалится.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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