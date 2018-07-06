Приступ "далитонизма", или Как президент Литвы "консьержкой" стала

Еще чуть-чуть и в ее честь назовут недуг. Будет как синдром Дауна, болезнь Альцгеймера или палочка Коха. А то покинет пост и как звать не вспомнят. А она заслужила. Как минимум почетное место в медицинском справочнике. Там, правда, есть что-то похожее. И по симптоматике тоже. Дальтонизм. Но "далитоник" как производное от имени Даля не просто не различает цвета и путает черное с белым, а видит то, чего нет, усиливает воображением и доводит себя до исступления и всепоглощающего ужаса.
И ведь в Европе понимают, что бред, но дают ему трибуну. Грибаускайте едва ли не самый частый гость в западной прессе. Но, может, СМИ потому и прописывают читателям по капле Дали, чтобы выработать противоядие у них. В прошлый раз она Spiegel сказала, что будет защищаться от Путина всей душой. Из ее последних откровений Corriere della Sera выяснилось, что душа-то и не на месте. Да и от Путина не спаслась. Он у нее в голове. Всегда, регулярно, и днем, и ночью. С именем этим ложится и с именем этим встает. Но уже и не только с этим. Теперь она еще и грезит о "Пэтриоте".
Предложила оснастить этими американскими ракетами подлодки. "Противовоздушная оборона НАТО в нашем регионе недостаточна и должна быть усилена", – заявила она. Ну, пальцем у виска пусть крутят те, кому по должности положено. Делать эти системы ПВО и конструировать подлодки. Скажем только, что первые – они наземного базирования. То есть, чтобы их установить на вторые, вторые нужно вытащить на берег. И закопать, чтобы не мешали. Но Даля как истинный художник так видит.
И ведь есть уже болезнь с такими признаками. Синдром консьержки. Сидит, ворчит, на нервы действует, а толку, если кто придет – никакого. Тем более что и не идет никто.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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