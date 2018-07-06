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Приступ "далитонизма", или Как президент Литвы "консьержкой" стала

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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Литвы Даля Грибаускайте во время интервью перед саммитом ЕС в Софии. 17 мяа 2018Президент Литвы Даля Грибаускайте во время интервью перед саммитом ЕС в Софии. 17 мяа 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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И тут выяснилось: без ракет Литве – никак. Что, нельзя на подводную лодку их поставить? Ну нельзя так нельзя. Неважно – на велосипедах, на танках, в гараже. Да хоть на крыше президентского дворца. Лишь бы холодная сталь душу беспокойную грела.

Еще чуть-чуть и в ее честь назовут недуг. Будет как синдром Дауна, болезнь Альцгеймера или палочка Коха. А то покинет пост и как звать не вспомнят. А она заслужила. Как минимум почетное место в медицинском справочнике. Там, правда, есть что-то похожее. И по симптоматике тоже. Дальтонизм. Но "далитоник" как производное от имени Даля не просто не различает цвета и путает черное с белым, а видит то, чего нет, усиливает воображением и доводит себя до исступления и всепоглощающего ужаса. 

Президент Литвы Даля Грибаускайте у американского ракетного комплекса Patriot во время учений НАТО в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
"Девушка не в курсе". Эксперт о словах Грибаускайте про Patriot и подлодки
Все это прогрессирует от недостатка военного внимания. Ну и мужского тоже, если ты женщина, тебе за 60 и ты ни разу не замужем. В отличие от многих нарушений по части психиатрии это заразно. Передается словом. Особенно опасно, если источник распаляется откуда-то сверху. Вот, к примеру, Даля Грибаускайте. Президент маленькой страны. В другой ситуации встретил бы – прошел бы мимо. Страны. Но прославила же Литву. Как бациллу. Тоже незаметная, но все знают – лучше не подцепить. 

И ведь в Европе понимают, что бред, но дают ему трибуну. Грибаускайте едва ли не самый частый гость в западной прессе. Но, может, СМИ потому и прописывают читателям по капле Дали, чтобы выработать противоядие у них. В прошлый раз она Spiegel сказала, что будет защищаться от Путина всей душой. Из ее последних откровений Corriere della Sera выяснилось, что душа-то и не на месте. Да и от Путина не спаслась. Он у нее в голове. Всегда, регулярно, и днем, и ночью. С именем этим ложится и с именем этим встает. Но уже и не только с этим. Теперь она еще и грезит о "Пэтриоте". 

Предложила оснастить этими американскими ракетами подлодки. "Противовоздушная оборона НАТО в нашем регионе недостаточна и должна быть усилена", – заявила она. Ну, пальцем у виска пусть крутят те, кому по должности положено. Делать эти системы ПВО и конструировать подлодки. Скажем только, что первые – они наземного базирования. То есть, чтобы их установить на вторые, вторые нужно вытащить на берег. И закопать, чтобы не мешали. Но Даля как истинный художник так видит. 

Президент Литвы Даля Грибаускайте и военнослужащий НАТО на военной базе в Рукле
© AFP 2018 / Mindaugas Kulbis
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И ее не смущает, что "Пэтриоты" так-то денег стоят. Возможно, с весь литовский бюджет. А если под них подлодку переделывать, которую тоже никто не подарит, то и доходов Латвии с Эстонией не хватит. Впрочем, на субмарине она не настаивает. Главное, говорит, чтобы ЗРК появились на ее территории. А там не важно – на велосипедах, на танках, в гараже. Да пусть и на крыше президентского дворца. И даже вместо него. Лишь бы холодная сталь этого орудия душу ее беспокойную грела. Ей же так тоскливо и одиноко. А так их будет двое. Настоящих пэтриотов. Важных и бесполезных. 

И ведь есть уже болезнь с такими признаками. Синдром консьержки. Сидит, ворчит, на нервы действует, а толку, если кто придет – никакого. Тем более  что и не идет никто.  

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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0
Уругвай
1
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06 июля 21:00
-
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