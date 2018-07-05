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"Новичок. 2". Сиквел без приквела, или Тори – в повторе

(обновлено: 17:04 05.07.2018)
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© AFP 2018 / Chris J RatcliffeПолицейские в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравленияПолицейские в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления
© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe
Идею этой сказки, а может и не сказки, поймет не только взрослый, спросите у детей. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где проблемы с Brexit'ом или Тереза Мэй.

Чисто британская франшиза. Правда, у этой истории продолжение есть, а предыстории так и нет. С низкопробными сериалами так и бывает. Когда сценарист тонет в собственных фантазиях, он вводит свежих персонажей. Иной раз и сам не знает, зачем. Знает только, что нужно оживить сюжет. И ведь на мгновение показалось, будто это что-то новенькое. Но нет – "Новичок". Удивляет лишь одно. Как они сразу-то не догадались? Ну да – не Солсбери. Но Эймсбери – в 15-ти минутах. Любому мало-мальски сведущему человеку их бы хватило, чтобы понять, что к чему. 

Британские полицейские в оцеплении у отделения аптеки в Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления
© REUTERS / Henry Nicholls
Политолог: Лондон не может себе позволить повторить неудачу со Скрипалями
Тем более, эти двое (он – 45-ти лет, она – 44-х) имели очень важное качество, прямо указывающее на их связь со Скрипалями – они тоже были Москве совсем неинтересны. Хуже того – неизвестны. Что еще нужно, чтобы заподозрить ее в стремлении испортить им жизнь? Но с субботы несчастных "откачивали" от передозировки наркотиками. Хорошо, потом пошло по накатанной, как по газу. В среду утром полиция объявила об отравлении мужчины и женщины. А вечером она уже знала, чем. Сообщили бы нам 30 июня, мы бы и тогда за них сказали: дважды два – четыре, А234. Наш след. 

Впрочем, с Россией они это дело и сейчас не связывают. Со Скрипалями объединили – и только. При этом Скотланд-Ярд уверяет, что этот "Новичок" из другой партии. Неправда. Партия та же. Это просто тори в повторе. Но  по-своему, они правы. На их языке партия – это party. А party – это же еще и шоу. А шоу – что? Must Go On. И это – высший пилотаж. Ведь только шут экстра-класса не боится выглядеть глупо. С одной и той же репризой. Шеф МВД Саджид Джавид объявил, что инцидент в Эймсбери произошел вслед за "безрассудным и варварским нападением" в Солсбери. Разве это не смешно? 

Полицейские у здания Баптистской церкви в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления. 4 июля 2018
© REUTERS / Henry Nicholls
Политолог об отравлении в Эймсбери: будут раскручивать только одну версию
Хотя не обошлось и без действительно веселых находок. "Остерегайтесь поднимать любые неизвестные или изначально опасные предметы, такие как иголки и шприцы", – предупредила главврач Англии Салли Дэвис. А так, успокоила она, не страшно, риска заражения нет. Молодец. Выразила весь их четырехмесячный бред всего в двух словах. Шприцы – и не страшно. То есть, сами признают, что главное – не наколоться. Паре из Эймсбери не повезло. Подцепили-то "заразу", по слухам, в Солсбери. В том же парке, который спецслужбы вроде бы вылизали. Потом еще. И еще. И так с марта по июнь. 

Плохо лизали? Или им опять что-то подбросили? А может, это черный кот, что жил у Скрипалей? Послал им кто-то яду, а может и не яду, а, может быть и гречки, размером с полкило. А кот – не промах этот. Взял быстро лапы в лапы и ну к дверям метнулся, а может и в окно. И ведь скотина эта ушла же от геенны в отличье от товарища и парочки свиней. Он шел по сельской местности, ища себе компанию, чтоб где-то под орешником всем вспомнить Скрипалей. Идею этой сказки, а может, и не сказки, поймет не только взрослый. Спросите у детей. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где проблемы с Brexit'ом или Тереза Мэй.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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