Год назад Корнель Моравецкий голосовал против закона о "декоммунизации", который и выдал лицензию на снос памятников советским воинам. Его сын тогда еще не был премьером. А когда стал, выяснилось, что в этом смысле он явно не в папу пошел.
Зри в Корнель, или Как премьеру Польши отец устроил "публичную порку"
Это слова не мальчика, но папы мальчика. Отцу нынешнего главы польского правительства Корнелю Моравецкому стало стыдно за сына Матеуша. О старейшем депутате сейма, конечно, не скажешь, что он покраснел, поскольку красный цвет в отдельном виде он, антикоммунист со стажем, до сих пор на дух не переносит. Но можно сказать, что побелел и покраснел. Потому что под флаг государства. Именно за державу ему и обидно. Слишком, говорит, мелочной она выглядит в своей войне с памятниками советским солдатам-освободителям. "Я считаю, что была сделана ошибка. Это мелочность. Этот вопрос очень важен в отношениях Польши и России".
Год назад Моравецкий в числе семи депутатов голосовал против закона о "декоммунизации", который и выдал лицензию на убийство павших воинов посмертно. Его сын тогда еще не был премьером. А когда стал, выяснилось, что в этом смысле он явно не в папу пошел. А папа, профессиональный диссидент, и теперь пошел против власти. Пришлось вспомнить молодость. И то, как еще в ПНР боролся, по сути, с такой же авторитарной системой. И то, как из-за этого упустил, может, самое важное в воспитании ребенка.
Хотя сам сделал его таким. Когда в 80-х возглавил радикальное движение "Борющаяся Солидарность", стал брать мальчонку с собой на "работу". Еще несовершеннолетним тот, аки Гаврош, уже принимал участие в акциях протеста. И вроде бы нечего на яблоко пенять, коли недалеко от яблоньки упало. Другое дело, что оказалось оно с червоточинкой, что ли. Корнель при всей своей нелюбви к социализму все же имел даже не просто историческую – мышечную память, а потому и живую благодарность к народу- освободителю. Но по наследству это не передается, а рассказать отпрыску, чем отличается антикоммунизм от русофобии, видимо, времени не было.
А ведь гипотетически они могли руководить страной вместе. Моравецкий старший в 2010-м выдвигался в президенты. Это был провал. Но случилось бы – и вот вам семейный подряд. Правили бы, как братья Качиньские. Впрочем, сын и так правит, как братья Качиньские. Точнее, как прикажет тот, что правит в Польше и за себя, и за брата. Матеушу тоже до лампочки, что его отец без советских солдат мог и не вырасти. Или вырасти совсем в другой стране. И не факт, что в ней появился бы сам Матеуш.
Корнель, собственно, и родился в другой стране. В Варшаве, но в генерал-губернаторстве третьего рейха. За четыре года до его падения. И сейчас он искренне хочет вернуть отношения с Россией. И посоветовать бы его младшенькому, как Козьма Прутков: "зри в Корнель". Но "доброжелатели" ему, скорее, вспомнят иное: "если у тебя есть фонтан – заткни его", под источником подразумевая слишком разговорчивого родителя. Матеуш найдет, что им ответить. Объявит, например, что для истинного польского политика отец не тот, кто родил, и не тот, кто растил, а тот, кто должность дал. И добавит при этом: "Я правильно говорю, пан Качиньский?".
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.