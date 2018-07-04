Год назад Корнель Моравецкий голосовал против закона о "декоммунизации", который и выдал лицензию на снос памятников советским воинам. Его сын тогда еще не был премьером. А когда стал, выяснилось, что в этом смысле он явно не в папу пошел.

Зри в Корнель, или Как премьеру Польши отец устроил "публичную порку" Your browser does not support HTML5 audio

Это слова не мальчика, но папы мальчика. Отцу нынешнего главы польского правительства Корнелю Моравецкому стало стыдно за сына Матеуша. О старейшем депутате сейма, конечно, не скажешь, что он покраснел, поскольку красный цвет в отдельном виде он, антикоммунист со стажем, до сих пор на дух не переносит. Но можно сказать, что побелел и покраснел. Потому что под флаг государства. Именно за державу ему и обидно. Слишком, говорит, мелочной она выглядит в своей войне с памятниками советским солдатам-освободителям. "Я считаю, что была сделана ошибка. Это мелочность. Этот вопрос очень важен в отношениях Польши и России".

Год назад Моравецкий в числе семи депутатов голосовал против закона о "декоммунизации", который и выдал лицензию на убийство павших воинов посмертно. Его сын тогда еще не был премьером. А когда стал, выяснилось, что в этом смысле он явно не в папу пошел. А папа, профессиональный диссидент, и теперь пошел против власти. Пришлось вспомнить молодость. И то, как еще в ПНР боролся, по сути, с такой же авторитарной системой. И то, как из-за этого упустил, может, самое важное в воспитании ребенка.

Хотя сам сделал его таким. Когда в 80-х возглавил радикальное движение "Борющаяся Солидарность", стал брать мальчонку с собой на "работу". Еще несовершеннолетним тот, аки Гаврош, уже принимал участие в акциях протеста. И вроде бы нечего на яблоко пенять, коли недалеко от яблоньки упало. Другое дело, что оказалось оно с червоточинкой, что ли. Корнель при всей своей нелюбви к социализму все же имел даже не просто историческую – мышечную память, а потому и живую благодарность к народу- освободителю. Но по наследству это не передается, а рассказать отпрыску, чем отличается антикоммунизм от русофобии, видимо, времени не было.

А ведь гипотетически они могли руководить страной вместе. Моравецкий старший в 2010-м выдвигался в президенты. Это был провал. Но случилось бы – и вот вам семейный подряд. Правили бы, как братья Качиньские. Впрочем, сын и так правит, как братья Качиньские. Точнее, как прикажет тот, что правит в Польше и за себя, и за брата. Матеушу тоже до лампочки, что его отец без советских солдат мог и не вырасти. Или вырасти совсем в другой стране. И не факт, что в ней появился бы сам Матеуш.

Корнель, собственно, и родился в другой стране. В Варшаве, но в генерал-губернаторстве третьего рейха. За четыре года до его падения. И сейчас он искренне хочет вернуть отношения с Россией. И посоветовать бы его младшенькому, как Козьма Прутков: "зри в Корнель". Но "доброжелатели" ему, скорее, вспомнят иное: "если у тебя есть фонтан – заткни его", под источником подразумевая слишком разговорчивого родителя. Матеуш найдет, что им ответить. Объявит, например, что для истинного польского политика отец не тот, кто родил, и не тот, кто растил, а тот, кто должность дал. И добавит при этом: "Я правильно говорю, пан Качиньский?".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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