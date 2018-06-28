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"Шпион" закрался незаметно. Коварный Кремль в Латвии подорвал ряды

(обновлено: 18:53 28.06.2018)
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© РИА Новости / Сергей МелконовПерейти в фотобанкЗдание посольства России в РигеЗдание посольства России в Риге
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Латвийские патриоты зароптали. Кто-то в панике ушел в запой. Кто-то схватился за дедушкин наган. Мир стал крошиться на глазах. Все из-за этих русских хитрых происков, да.

Многие глупые россияне считают Латвию враждебной страной. Мы, латвийские патриоты, всегда возражаем: мы не против России, мы против россиян. Особенно против тех, кто что-то из себя представляет. Особенно против тех, кто по недоразумению отстаивает российские интересы, а не интересы нормальных государств. Для таких у нас организован фейс-контроль. Фамилии записаны, местоположение родинок отражено в документах. Составлены черные списки. Большинство тех, кто там есть, конечно, в Латвию и так никогда ни ногой, поэтому, чтобы не было скучно, многих добавляем по факту. Кто там к нам выехал? А давайте его внесем и поржем? Приятно на границе разворачивать уважаемых в России людей и давать им пинка. В эти моменты мы особенно чувствуем свою независимость. 

Рига в Латвии
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Латвии Кремль замахнулся на святое. В прямом смысле

Но в последнее время ваш Кремль совсем съехал с катушек и тоже создал свой "черный список", в который непонятно за что угодила добрая половина депутатов латвийского парламента. Если поначалу стали говорить о подложенной мине, то впоследствии наши политики быстро сделали из мины обычной мину хорошую и даже радостную. Заговорили о том, что это настоящая оценка их трудов. Мол, раз нас внесли в списки, значит, мы не зря едим свой хлеб и действительно работаем на благо Латвии. Невъездные в Россию? Так нормальному человеку там делать нечего. И для антироссийской антипропаганды вообще полезно там не бывать – однозначнее выглядит картина чудовищной реальности этой недостраны. 

Заставка телепередачи Наша Столица производства Первого Балтийского канала
© Sputnik Эстония
А дитя чуть не выплеснули: будни борьбы с российской пропагандой в Латвии

Нахождением в российском черном списке стали козырять и гордиться. Мол, вот он, список настоящих патриотов страны. Но вдруг выяснилось, что один из главных патриотов – лидер правой партии Нацобъединение Райвис Дзинтарс – в списке не значится. Глазам не поверили – перепроверили. Нет его там. Это как это так? Почему, в чем дело? Да такого просто не может быть, это какая-то ошибка. Неужели на самом верху предатель? Неужели тайком посещает Кремль? Патриоты зароптали. Кто-то в панике ушел в запой. Кто-то схватился за дедушкин наган. Мир стал крошиться на глазах. Творческая группа патриотов усиленно стала искать выход. 

Но помог сам политик. Райвис Дзинтарс сообщил, что отсутствие его в российском черном списке – это такая новая тактика Кремля, который хочет поссорить патриотов, внести в их стройные ряды раскол, интриги и оказать "медвежью услугу". У одной части патриотов отлегло от сердца. Часть стала еще подозрительнее и предлагает никому не верить. Третьи просят не разделяться на части, а быть единым целым перед выборами. Четвертые мрачно констатируют, что раскол уже произошел. Пятые обвиняют четвертых в раскачивании лодки. Шестые пятых – в отсутствии весел. Все ваш чертов Кремль. Снова внес сумятицу. Все-таки нам без него – никуда.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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