Harley Davidson: "сделано в Европе". Легенда Америки покидает США

Американский производитель мотоциклов размахивает белым флагом, уверен президент США Дональд Трамп. И это после всего, что он сделал для бизнеса! Видимо, сделал достаточно – чтобы подтолкнуть его к другим рынкам.

Дональд Трамп удивлен: Harley Davidson уехал в Европу. Компания вывела часть производств из США, когда торговая война приняла угрожающие формы: американцы повысили тарифы на ввоз стали и алюминия, европейцы в ответ установили дополнительные пошлины на импорт ряда товаров из Америки. В том числе, на четверть больше вынужден был бы платить и европейский покупатель мотоциклов Harley Davidson. В итоге компания-производитель решила миновать процесс импорта-экспорта как таковой.

Президент США воспринял этот ход так, будто Harley Davidson начал размахивать белым флагом. Говорит, бился ведь за них, а они теперь не будут платить пошлины.

За что же бился Дональд Трамп? Выходит, что за ввод пошлин, последующий рост цен и, как следствие, сложности в работе американского бизнеса, связанного с Европой. Потому что, например, Harley Davidson при таких условиях потеряет примерно 100 млн долларов только за этот год.

Разве можно винить бизнесменов за то, что они пытаются избежать такого развития событий? Ведь если бы не закрутилась эта история с повышением пошлин наперегонки, работа продолжала бы идти своим чередом, и никто не думал бы о переносе производства ни с того ни с сего.

Вот и получилось, что вместо возвращения производств в США, к чему вроде бы стремится Дональд Трамп, он начинает, наоборот, толкать бизнес на выход, туда, где будет проще и дешевле.

Все говорят о том, что Дональд Трамп, при всех его спорных политических талантах, хороший бизнесмен. Но не разрушит ли он такими резкими движениями весь свой проект под названием "Сделаем Америку вновь великой"?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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