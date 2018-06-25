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Пригрела на груди. Министр обороны Британии поднял бунт против премьера

19:0225.06.2018
(обновлено: 19:08 25.06.2018)
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© AFP 2018 / Oli ScarffГлава Минобороны Великобритании Гэвин УильямсонГлава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон
© AFP 2018 / Oli Scarff
Когда Мэй без всяких видимых причин отдала бывшему торговцу каминами пост министра обороны, между прочим, в ядерном государстве, все так и подумали, что за какие-то иные заслуги. Теперь многое прояснилось.

Пригрела на груди. Министр обороны Британии поднял бунт против премьера
Гэвин Уильямсон меньше всего похож на Тараса Бульбу. Да и Тереза Мэй – далеко не Андрий. Опять же это он ей в сыновья годится. Но почти гоголевское "Я тебя породил – я тебя и убью" произнесли именно его уста. "Я ее сделал и я смогу ее сломать", – передают СМИ его слова. Хотя с ноября 2017-го считалось, что это как раз она его сделала. Министром обороны.  Тогда его, румяного, сорокалетнего, ухоженного, назвали едва ли не любимчиком премьер-министра. 

Когда она без всяких видимых причин и военных талантов отдала бывшему торговцу каминами ключевой пост, между прочим, в ядерном государстве, все так и подумали, что за какие-то иные заслуги. Тем паче к тому времени уже все знали, что они у него в основном и были по части подковерных дел. Еще при Дэвиде Кэмероне, когда Гэвин ходил у того в душеприказчиках калибра "чего изволите?", он прославился умением плести интриги. Сейчас занялся тем же. Только калибр уже совсем иной. Настоящий. Боевой. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед еженедельной сессией Совета министров в парламенте в Лондоне. 14 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein
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По сути, глава британской обороны начал свою первую военную операцию. Причем с использованием не того вооружения, что есть, а того, которого нет. Он пригрозил отправить Мэй в отставку, если кабинет не выделит его ведомству дополнительные двадцать миллиардов фунтов стерлингов на переоснащение армии в течение ближайших 10 лет. Все ходы у него уже записаны. Сопротивление бесполезно. Если премьер не подчинится, то депутаты-консерваторы из его группы поддержки заблокируют ее проект бюджета. Дальше – вотум недоверия и с вещами на выход. 

Это бунт. И Уильямсон этого даже не скрывает. Его предшественник Майкл Фэллон поплатился за то, что положил руку на коленку журналистке. Гэвин откровенно кладет на премьера. Сама виновата – пригрела на груди. И нечему тут удивляться. Это у тори типичная лав стори. Когда ей далеко за, а он – альфонс. Ведь и ему, как оказалось, нужны от нее только деньги. И вроде не для себя просит. Но под себя. Поэтому она и занервничала. Хотя средства-то не ее, а государственные. Могла бы и дать. Тем более что одно дело делают – Россию ненавидят. Уступила бы ему и пусть воюет. Но сообразила, что вначале она перепишет на него бюджет, а затем и кабинет. 

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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Не хочешь, сказал он ей – будет наоборот. Вначале кабинет. Обычно у них в Англии так и происходит. Когда не получается гадить за пределами, они гадят друг другу. Куда-то же надо свой "яд" девать. А Мэй ужалят при любом раскладе. Откажет Уильямсону – обвинят в нежелании противостоять российской угрозе. Это же как бы из-за нее растут военные запросы. Уступит – скажут: на кой такой премьер, если все равно идет на поводу. В общем, положение крайне неловкое. 

Это, кстати, и об ее физической позе тоже. Интернет буквально перемывает ей и косточки, и коленные суставы. Развеселил пользователей реверанс Терезы перед принцем Уильямом. Одна нога полусогнута, другая отставлена далеко назад в позицию "низкого старта". За ней такое водится. Не впервые попадается на несуразных поклонах перед королевскими особами. Приседает, как правит – корявенько и смешно. Некоторым это напомнило жирафа, что пытается воды напиться. Иные вступились за животное. До жирафа, говорят они, хоть и долго, но все-таки доходит.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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