Когда Мэй без всяких видимых причин отдала бывшему торговцу каминами пост министра обороны, между прочим, в ядерном государстве, все так и подумали, что за какие-то иные заслуги. Теперь многое прояснилось.

Пригрела на груди. Министр обороны Британии поднял бунт против премьера Your browser does not support HTML5 audio

Гэвин Уильямсон меньше всего похож на Тараса Бульбу. Да и Тереза Мэй – далеко не Андрий. Опять же это он ей в сыновья годится. Но почти гоголевское "Я тебя породил – я тебя и убью" произнесли именно его уста. "Я ее сделал и я смогу ее сломать", – передают СМИ его слова. Хотя с ноября 2017-го считалось, что это как раз она его сделала. Министром обороны. Тогда его, румяного, сорокалетнего, ухоженного, назвали едва ли не любимчиком премьер-министра.

Когда она без всяких видимых причин и военных талантов отдала бывшему торговцу каминами ключевой пост, между прочим, в ядерном государстве, все так и подумали, что за какие-то иные заслуги. Тем паче к тому времени уже все знали, что они у него в основном и были по части подковерных дел. Еще при Дэвиде Кэмероне, когда Гэвин ходил у того в душеприказчиках калибра "чего изволите?", он прославился умением плести интриги. Сейчас занялся тем же. Только калибр уже совсем иной. Настоящий. Боевой.

По сути, глава британской обороны начал свою первую военную операцию. Причем с использованием не того вооружения, что есть, а того, которого нет. Он пригрозил отправить Мэй в отставку, если кабинет не выделит его ведомству дополнительные двадцать миллиардов фунтов стерлингов на переоснащение армии в течение ближайших 10 лет. Все ходы у него уже записаны. Сопротивление бесполезно. Если премьер не подчинится, то депутаты-консерваторы из его группы поддержки заблокируют ее проект бюджета. Дальше – вотум недоверия и с вещами на выход.

Это бунт. И Уильямсон этого даже не скрывает. Его предшественник Майкл Фэллон поплатился за то, что положил руку на коленку журналистке. Гэвин откровенно кладет на премьера. Сама виновата – пригрела на груди. И нечему тут удивляться. Это у тори типичная лав стори. Когда ей далеко за, а он – альфонс. Ведь и ему, как оказалось, нужны от нее только деньги. И вроде не для себя просит. Но под себя. Поэтому она и занервничала. Хотя средства-то не ее, а государственные. Могла бы и дать. Тем более что одно дело делают – Россию ненавидят. Уступила бы ему и пусть воюет. Но сообразила, что вначале она перепишет на него бюджет, а затем и кабинет.

Не хочешь, сказал он ей – будет наоборот. Вначале кабинет. Обычно у них в Англии так и происходит. Когда не получается гадить за пределами, они гадят друг другу. Куда-то же надо свой "яд" девать. А Мэй ужалят при любом раскладе. Откажет Уильямсону – обвинят в нежелании противостоять российской угрозе. Это же как бы из-за нее растут военные запросы. Уступит – скажут: на кой такой премьер, если все равно идет на поводу. В общем, положение крайне неловкое.

Это, кстати, и об ее физической позе тоже. Интернет буквально перемывает ей и косточки, и коленные суставы. Развеселил пользователей реверанс Терезы перед принцем Уильямом. Одна нога полусогнута, другая отставлена далеко назад в позицию "низкого старта". За ней такое водится. Не впервые попадается на несуразных поклонах перед королевскими особами. Приседает, как правит – корявенько и смешно. Некоторым это напомнило жирафа, что пытается воды напиться. Иные вступились за животное. До жирафа, говорят они, хоть и долго, но все-таки доходит.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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