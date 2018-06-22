В Брюсселе постановили: Афинам больше денег давать не нужно. Грекам теперь и своих денег хватит на расплату по европейским счетам. На еду, может быть, и не хватит. А на расплату – должно.

Спасение на "Титанике". Греции объявили о выходе из финансового кризиса Your browser does not support HTML5 audio

Об этом пока рано снимать фильм со счастливым концом. Это еще нельзя назвать вторым днем независимости. Но это определенно – событие-веха. В ночь на пятницу министры финансов еврозоны согласовали условия выхода Греции из программы финансовой помощи. Это значит, как заявили в Брюсселе, что изнурительная эпопея вокруг греческого долга завершена. "Восемь долгих лет кризиса подошли к концу для Греции и, символически, для зоны евро", – написал еврокомиссар по экономике Пьер Московиси. Это звучит так, будто все – можно выдохнуть, самое страшное уже позади.

Причем кажется, что ЕС испытывает от этого даже большее облегчение, чем сами греки. Он получил историю спасения, пожалуй, в самый подходящий для себя момент. Когда спасать уже надо всю его еврозону. А тут положительный опыт и пример преодоления. С 2010-го судьбу Греции тоже вершила "тройка". Только не Зевс с Посейдоном и Аидом. Еврокомиссия, Европейский центробанк и МВФ. Не то чтобы греки им поклонялись, но в жертвоприношениях себя не ограничивали. Поскольку и от них можно было ожидать грома и молний, потока санкций и низвержения в тартарары.

Однако в ЕС поняли, что наказать "колыбель демократии" – это уподобиться лисе, которая выставила свой хвост собакам в отместку за то, что путался под ногами. Хотя для Запада Греция – это, конечно, был вызов. Огромные долги, почти банкротство и первое употребление слова "экзит" в сочетании с начальными буквами страны. А от ЕС ведь еще никто не уходил. И Эллада колобком тоже не стала. Связали ее как бы льготными кредитами, сжали ее в как бы объятиях. Всего Афины получили 142 миллиарда евро, из них 131 еще не погашены. Но долговой кризис уже объявляется завершенным.

Это значит, что дальше Греции и своих денег хватит на расплату по европейским счетам. На еду, может быть, и не хватит. А на расплату – должно. Еще один последний транш на 15 миллиардов евро – и все. В августе лавочка закроется окончательно. Предполагается, что грекам от нее останется подушка безопасности в 24 миллиарда евро. Это им года на два. Как раз, чтобы раскачаться, и дальше уже как-нибудь самим. Как – никто не скажет. За то время, что Грецию спасали, ее ВВП сократился более чем на четверть, а доходы населения упали на 40%.

Но Еврогруппа этой же ночью любезно согласовала и меры по ослаблению долговой нагрузки. То есть, она остается, но уже будет не давить, а как бы так мягко поддавливать. Или даже подавлять. И это – просто праздник какой-то. То-то опять собираются многочисленные демонстрации. Протеста. Но это они, наверное, по привычке. Или что-то не так посчитали. Министр обороны Панос Камменос ясно сказал: правительство освободило страну от долговых меморандумов. Греки его теперь так и называют: словесный Панос.

Они все поймут по своему премьеру. Алексис Ципрас обещал, что наденет галстук только тогда, когда Афинам простят долги. Но даже если он затянет узел на шее, его внешний вид будет единственным, что реально изменится в Греции. По сути, разница для нее лишь в том, что она стояла на краю пропасти, а теперь села. И вроде бы так безопасней. Но перспектива-то та же. ЕС не дал ей утонуть в одиночестве, бросил круг и поднял на борт. Но какая в том радость, если на борту этом написано "Титаник".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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