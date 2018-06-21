Там, где клен шумит, зашумит и конопля. И герб с флагом менять совсем не обязательно. Каждый в них увидит то, что захочет. И казалось бы, при чем здесь Трамп?..
Косяк на косяке, или Зачем Канаде понадобилась марихуана в законе
Сторонникам абсолютной легализации марихуаны на заметку. Хотите, чтобы это случилось и у вас, позовите Трампа. Не факт, что сработает. Но Канаде, например, помогло. Теперь, конечно, ее власти, чтобы не выпячивать роль этой личности еще и в этой истории, говорят, что приняли закон о травке, потому де, что созрела. В смысле, необходимость. Но зрела она, если верить им, годами, а "урожай" сняли только после провального саммита "Семерки". Это же именно из-за президента США его результаты признали самыми позорными за время существования этого формата. Их не было, в принципе.
Поэтому можно себе представить, как хотелось хозяевам этой встречи если и не реабилитироваться, то спрятаться в дымке иной реальности. И получилось. Ведь после того, как сенат Канады полностью разрешил открытую продажу и употребление конопли, в G7 эту страну запомнят не только как место, где "клуб избранных" имел бледный вид. Она первой из них приняла каннабис. То есть как легальный товар. И, между прочим, всего лишь второй в мире. Уругвай это сделал еще пять лет назад. Ничего, живет. Вот и Канада решила, что ей это тоже не повредит. Тем более когда рядом уже и так Трамп.
Версия с его пусть даже косвенной причастностью к "наркотическому" голосованию в канадском парламенте выглядит, конечно, надуманной, но не лишенной неких символических намеков. Во-первых, полагать, что можно вот так вот запросто на виду у всего мира надавить на президента США, чтобы заставить его отменить ввозные пошлины – это со стороны премьер-министра Джастина Трюдо был явный косяк. Хотя бы потому, что его Канада неизменно шла с Вашингтоном "паровозом". Это фиаско, братан, сказали ему люди знающие. Понял. И сообразил, что срочно нужен новый план.
Опять же, кто знает, может, когда они остались наедине, Трамп в ответ на замечания Трюдо и его обвинения в протекционизме посоветовал тому "курить бамбук". Зачем, подумал глава канадского правительства. Есть же растения, специально созданные для этого природой. В общем, с сентября в Стране кленового листа любой гражданин 18+ сможет выращивать у себя до четырех кустов совершенно иного листа и беспрепятственно покупать, ну или просить, чтобы ему завернули, до 30 граммов наркотика.
Хотели было разрешить с 21+, но подумали, что такие ограничения поспособствуют росту черного рынка и вовлечению в него молодежи. Правильно, пусть уж лучше вовлекается она в это дело при свете дня. Товар, кстати, поступит и в онлайн-продажу. Что вы хотите, свободный оборот. Власти сами себя теперь уговаривают, что Канада, мол, с этим законом вступает в эпоху "разумной, ответственной и справедливой политики распространения марихуаны". Хотя своим детям они вряд ли предложат ее после ужина. Разумно, ответственно и справедливо. Сами возьмут.
Иначе говоря, там, где клен шумит, зашумит и конопля. И герб менять совсем не обязательно. Каждый в нем увидит то, что захочет. Особенно после того, как покурит. А ведь до полной легализации травки даже в Голландии не додумались. Но у них же и Трамп еще не гостил.
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