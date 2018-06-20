Россия-Португалия: лидеры двух стран поговорили о футболе и дружбе

Сегодня журналистам пробираться на работу в Кремль пришлось через толпы болельщиков – в основном марокканцев и португальцев. В ожидании игры своих команд они пели песни на Красной площади. Президент Португалии в это время работал. Марселу Ребелу ди Соза приехал в Кремль к Владимиру Путину обсудить двусторонние отношения и рост товарооборота.
Как отметил российский президент, в России очень много поклонников португальской команды. И хотя россияне болеют в первую очередь за свою сборную, условия для всех команд созданы равные. И болельщики со всего мира помогают поддерживать праздничную атмосферу.
По словам ди Созы, португальцы питают особую страсть к футболу и внимательно следят за чемпионатом, организацию которого он назвал великолепной. Кстати, для него как для главного португальского болельщика мастера "Объединения Гжель" передали в подарок фигурку Ждуна- футболиста в форме португальской сборной с мячом в руках.
В общем, с диалогом двух стран все хорошо. Посмотрим, как сложится игра команд.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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