Болельщики "в плену" – Россия обманула их ожидания

Те на Западе, кто боялся ехать на чемпионат мира в Россию, но все же рискнул, теперь с трудом находит слова, чтобы описать свои ощущения.

Однажды у Владимира Путина спросили, кто победит на чемпионате мира по футболу. Он ответил, что "победят организаторы", которые устроят этот замечательный праздник для всего мира. И оказался совершенно прав. В Россию едут, летят, плывут со всего мира. Причем всеми доступными способами.

Болельщик из Германии вместе со своей таксой преодолел путь до Москвы на тракторе 1936 года выпуска и остался в восторге от российских дорог. Португалец доехал на велосипеде . А один мексиканец попал с друзьями на чемпионат в виде картонной фигуры – самого его не отпустила жена. Остальная компания добралась до России на купленном специально для этой поездки школьном автобусе , деньги на который они откладывали последние четыре года.

Но и те, кто добирался более традиционными способами, подошли к делу с душой – многие болельщики привезли национальную одежду, головные уборы, музыкальные инструменты и поэтому их прогулки по улицам российских городов превращаются в настоящий карнавал.

И это все настолько весело и хорошо, что те болельщики, которых до этого долго и изобретательно запугивали, просто потрясены: россияне оказались очень дружелюбными вопреки всем ожиданиям. А своих гостей Россия сразу же пленила. Озадачены в основном гости с Запада. Немцы, например, обнаружили, что 90-е в Москве закончились, и теперь в столице все цивильно, красиво и спокойно.

А представляете, как удивились британцы. Именно в Соединенном Королевстве в последнее время старались изобразить Россию монстром, который убивает все живое вокруг. Но нашлись в Британии экстремалы, которые готовы были увидеть футбол и умереть. И вот они-то, наверное, озадачены больше всех. Волгоград, по их мнению, оказался фантастическим городом. Даже в британском посольстве признали, что теплый прием был просто невероятным, а болельщики – в полной безопасности.

Британские журналисты при этом напоминают, что еще три месяца назад их министр иностранных дел Борис Джонсон сравнивал чемпионат с олимпиадой в нацистской Германии.

А чтобы совсем уж не противоречить генеральной линии руководства, отмечают, что хотя чемпионат и получается восхитительным, у России все же есть проблемы. Наверняка есть – не может быть, чтобы их не было.

Ну, куда же без этого. Проблемы есть у всех, кто живет и что-то делает. А вот такой удивительный чемпионат – далеко не у каждого.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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