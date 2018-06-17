Бумажные танки и нервные медведи: что грозит эстонскому солдату

В Эстонии, похоже, еще не до всех дошло, что на страну вот-вот набросятся кровожадные медведи. И не только они. Приходится с помощью наглядной агитации объяснять.

В Эстонии появились плакаты, которые выпустили по заказу Высшей военной школы Объединенных учебных заведений Сил обороны Эстонии. На них две фигуры: справа молодой человек в военной форме, слева скалящий на парня свои клыки огромный, свирепый медведь. Медведь – сама эмоция, солдат – сама невозмутимость. Взгляд солдата полон непоколебимой уверенности в себе, а медведь еще рычит, но уже сомневается: "А на того ли я открыл свою пасть?". Чувствуется, что медведь через несколько мгновений повернется и задаст стрекача, будто и не медведь он вовсе, а простой заяц. Аналогии легко читаются. Каждому, кто смотрит на это произведение визуально-пропагандистского искусства, понятно, что хотел сказать автор. Вот они лицом к лицу: маленькая, но полная внутренней силы Эстония – и огромная, агрессивная, но отнюдь не непобедимая… живность.

Плакат этот – лишь фрагмент видеоролика, на котором воина эстонских вооруженных сил атакуют : знаток карате в военной форме, танк и даже сама Смерть, медведь является последним в череде этих персонажей. И все эти представители Зла рассыпаются в труху под взглядом юного воина Света. Похоже, глаза солдата обладают прямо-таки аннигилирующей способностью. В финале ролика за его плечами появляется небольшая группа военнослужащих – таких же молчаливых и неподвижных, за ними стоят на среднем плане два танка и две пушки, над ними висят два вертолета, в отдалении маячит еще некоторое количество живой силы и бронетехники. Все достаточно скромно, а зачем нам больше, если наши солдаты простым взглядом разносят в пух и прах все, что на них движется. Даже страшно подумать, на что они способны, если начнут двигаться и издавать боевые кличи.

Вообще, в кино все получается легко, будто по мановению волшебной палочки, медведи и танки в подобных роликах и вовсе нарисованы. Расправиться с ними просто, даже если не обладаешь секретом всесокрушающего взгляда. Взял ластик и стер изображение. В жизни все сложнее. И танки промчатся сквозь строй подобных мальчиков, даже не замечая их задумчивых взглядов. Учитывая это печальное обстоятельство, мне думается, что нашим политикам и заказчикам подобного рода плакатов и роликов пора остановится. Лучше всего об этом совсем недавно сказал предприниматель, бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи во время встречи с ныне действующим главой правительства Юри Ратасом. Он произнес буквально следующее: "Давайте прекратим этот разговор о войне, милитаризации Эстонии и превращении ее в полигон для военных учений, где ездят танки и летают самолеты. Давайте лучше готовить Эстонию к миру".

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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