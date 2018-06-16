Правозащитники прозрели. И взялись за украинских праворадикалов

Выяснилось, что все эти четыре года, пока прогрессивный Запад кормил незалежную траншами, она никак не реагировала на нарушение прав. Некоторых людей. Не только ЛГБТ. Но и еще. Вот неожиданность-то.

Четыре международные правозащитные организации обратились к украинским властям с призывом проявить к ультраправым группировкам "нулевую толерантность". Amnesty International, Frontline Defenders, Human Rights Watch и Freedom House написали совместное письмо, адресованное министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко. Правозащитники обращают внимание на рост числа "насильственных нападений и угроз" со стороны националистических группировок, которые "прикрываются патриотизмом и "традиционными ценностями". Авторы письма обеспокоены тем, что на Украине праворадикальные бойцы угрожают представителям ЛГБТ-сообщества и бьют их, а также сжигают цыганские таборы.

Из письма я узнал, что существуют еще "интерсекс-люди", и теперь к аббревиатуре ЛГБТ, стоит добавлять еще букву "И", но это мелочи. Как и то, что правозащитники первым делом пишут об угрозах в адрес этих сообществ, а затем о нападениях на цыганские поселки в Киеве.

Но почему сейчас? Четыре года молодчики со свастиками маршируют с факелами по Украине. Четыре года идет героизация нацизма на государственном уровне. Четыре года власти и националисты действуют фактически сообща. И только теперь правозащитники обеспокоились тем, что государство не реагирует должным образом на преступления радикалов. Хоть бы нулевую толерантность к ним проявили. А то совсем ничего. Выходит, что четыре года европейский налогоплательщик кормит незалежную траншами, а она в это время не реагирует на угрозы представителям ЛГБТИ-сообществ. Надо же, как неудобно получается.

Но и это объяснимо. Киев может сказать: это не я. Это все Москва, не вся, конечно. А только ее рука. Это "агенты Кремля", они нападают на цыганские лагеря, они обижают братьев наших меньших, в смысле представителей сексуальных меньшинств. Мы здесь ни при чем. Мы, можно сказать, сами тоже из этих. Мы парад проводим в центре Киева.

И самое удивительное: в это могут поверить или сделать вид, что поверили. Ведь русские – они такие. На них, судя по письму правозащитников, и нападать можно. Ведь там ни слова об осквернении памятников, о нападениях на филиалы российских компаний, о россиянах в украинских тюрьмах, об обстрелах Донбасса – ни одного слова. Зато много об угрозах в адрес ЛГБТ-сообществ… чуть не забыл, ЛГБТИ-сообществ.

Может быть, потом, спустя еще четыре года, четыре правозащитные организации напишут письмо о трагедии Донбасса, о гибели тысяч мирных жителей, о разрушенной инфраструктуре.

Знаете, мы конечно можем и подождать, только вот людей жалко, они же нам не чужие. А вам?

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik

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