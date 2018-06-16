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Правозащитники прозрели. И взялись за украинских праворадикалов

14:0016.06.2018
(обновлено: 14:16 16.06.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМарш во Львове, приуроченный к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника УкраиныМарш во Львове, приуроченный к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Выяснилось, что все эти четыре года, пока прогрессивный Запад кормил незалежную траншами, она никак не реагировала на нарушение прав. Некоторых людей. Не только ЛГБТ. Но и еще. Вот неожиданность-то.

Четыре международные правозащитные организации обратились к украинским властям с призывом проявить к ультраправым группировкам "нулевую толерантность". Amnesty International, Frontline Defenders, Human Rights Watch и Freedom House написали совместное письмо, адресованное министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко. Правозащитники обращают внимание на рост числа "насильственных нападений и угроз" со стороны националистических группировок, которые "прикрываются патриотизмом и "традиционными ценностями". Авторы письма обеспокоены тем, что на Украине праворадикальные бойцы угрожают представителям ЛГБТ-сообщества и бьют их, а также сжигают цыганские таборы. 

Во время марша националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Мнение: политика Киева создает основу для человеконенавистнических взглядов
Из письма я узнал, что существуют еще "интерсекс-люди", и теперь к аббревиатуре ЛГБТ, стоит добавлять еще букву "И", но это мелочи. Как и то, что правозащитники первым делом пишут об угрозах в адрес этих сообществ, а затем о нападениях на цыганские поселки в Киеве.

Но почему сейчас? Четыре года молодчики со свастиками маршируют с факелами по Украине. Четыре года идет героизация нацизма на государственном уровне. Четыре года власти и националисты действуют фактически сообща. И только теперь правозащитники обеспокоились тем, что государство не реагирует должным образом на преступления радикалов. Хоть бы нулевую толерантность к ним проявили. А то совсем ничего. Выходит, что четыре года европейский налогоплательщик кормит незалежную траншами, а она в это время не реагирует на угрозы представителям ЛГБТИ-сообществ. Надо же, как неудобно получается.  

Но и это объяснимо. Киев может сказать: это не я. Это все Москва, не вся, конечно. А только ее рука. Это "агенты Кремля", они нападают на цыганские лагеря, они обижают братьев наших меньших, в смысле представителей сексуальных меньшинств. Мы здесь ни при чем. Мы, можно сказать, сами тоже из этих. Мы парад проводим в центре Киева.

Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Мнение: идеология "расчеловечивания" успешно стала основой киевской власти
И самое удивительное: в это могут поверить или сделать вид, что поверили. Ведь русские – они такие. На них, судя по письму правозащитников, и нападать можно. Ведь там ни слова об осквернении памятников, о нападениях на филиалы российских компаний, о россиянах в украинских тюрьмах, об обстрелах Донбасса – ни одного слова. Зато много об угрозах в адрес ЛГБТ-сообществ… чуть не забыл, ЛГБТИ-сообществ.

Может быть, потом, спустя еще четыре года, четыре правозащитные организации напишут письмо о трагедии Донбасса, о гибели тысяч мирных жителей, о разрушенной инфраструктуре. 

Знаете, мы конечно можем и подождать, только вот людей жалко, они же нам не чужие. А вам?

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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milane48
Печально всё это: этим извращенцам из всяких организаций по правам тех же самых извращенцев плевать на смерть детей, наверное, потому, что сами они никогда не смогут стать родителями. Они пытаются обмануть природу человека. Как бы им потом горько не пожалеть об этом.
14:41
16.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Франция
1
Австралия
16 июня 16:00
-
Аргентина
-
Исландия
16 июня 19:00
-
Перу
-
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