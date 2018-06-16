Правозащитники прозрели. И взялись за украинских праворадикалов

Четыре международные правозащитные организации обратились к украинским властям с призывом проявить к ультраправым группировкам "нулевую толерантность". Amnesty International, Frontline Defenders, Human Rights Watch и Freedom House написали совместное письмо, адресованное министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко. Правозащитники обращают внимание на рост числа "насильственных нападений и угроз" со стороны националистических группировок, которые "прикрываются патриотизмом и "традиционными ценностями". Авторы письма обеспокоены тем, что на Украине праворадикальные бойцы угрожают представителям ЛГБТ-сообщества и бьют их, а также сжигают цыганские таборы.
Но почему сейчас? Четыре года молодчики со свастиками маршируют с факелами по Украине. Четыре года идет героизация нацизма на государственном уровне. Четыре года власти и националисты действуют фактически сообща. И только теперь правозащитники обеспокоились тем, что государство не реагирует должным образом на преступления радикалов. Хоть бы нулевую толерантность к ним проявили. А то совсем ничего. Выходит, что четыре года европейский налогоплательщик кормит незалежную траншами, а она в это время не реагирует на угрозы представителям ЛГБТИ-сообществ. Надо же, как неудобно получается.
Но и это объяснимо. Киев может сказать: это не я. Это все Москва, не вся, конечно. А только ее рука. Это "агенты Кремля", они нападают на цыганские лагеря, они обижают братьев наших меньших, в смысле представителей сексуальных меньшинств. Мы здесь ни при чем. Мы, можно сказать, сами тоже из этих. Мы парад проводим в центре Киева.
Может быть, потом, спустя еще четыре года, четыре правозащитные организации напишут письмо о трагедии Донбасса, о гибели тысяч мирных жителей, о разрушенной инфраструктуре.
Знаете, мы конечно можем и подождать, только вот людей жалко, они же нам не чужие. А вам?
Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik
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