А если новые итальянские власти так же сдержат еще одно свое обещание – откажутся продлевать санкции против России и начнут с ней дружить? Взорвется ли от этого Евросоюз – трудно сказать. Но кое-кто в нем обязательно лопнет от злости.

Римское право, или Как итальянский "сапог" отфутболил мигрантов и ЕС Your browser does not support HTML5 audio

Об отношениях внутри Евросоюза уже давно нельзя сказать, как говорят о милых, которые бранью тешатся. Постоянные склоки, выяснение отношений, усталость от общения друг с другом. И лишь осознание того, что им больше некуда идти, еще удерживает их всех от развода. Но этот скандал в благородном семействе – очевидный признак того, что кое у кого терпение уже кончилось. Потому что идти, может, и некуда, а послать – это сколько угодно. Рим так и сделал, когда развернул Aquarius с беженцами на борту.

Но это только выглядит так, будто Италия не пустила к себе более шестисот нелегалов. На самом деле вместе с ними она отправила куда подальше еще и ЕС со всей его толерантностью и гостеприимством за ее счет. И это для него уже не проблемы с периферийно-восточноевропейскими Польшей или Венгрией. Решительное "баста!" сказала кровь от крови и плоть от плоти – страна самого что ни на есть Запада. И вот уже в жесткий клинч вступили государства, входящие в костяк Евросоюза. Они – как Атланты, что держат небо. В мифологии достаточно одного. А в жизни стоит одному опустить руки – и все пойдет наперекос. А если он еще и даст волю этим рукам…

Хотя итальянцы распустили и не руки вовсе. Апеннинский "сапог" дал такого, извините, пинка, от которого пошатнулись устои. Потому-то и вышел из себя один из главных их ревнителей – французский Макрон. Обвинил Рим в "безответственности и цинизме". Там его пассажи назвали "лицемерными поучениями" и напомнили про колониальное прошлое Франции. В общем, слово за слово, и вот уже французского посла вызывают в итальянский МИД, итальянский министр экономики Триа отказывается от визита в Париж.

Все шло к тому, что его примеру последует и премьер Конте. Но накануне вечером они с Макроном, как оценили это в Елисейском дворце, "душевно поговорили", и их свидание в пятницу все-таки состоится. Хотя глава МВД Италии Маттео Сальвини предупреждал, что без извинений Макрона его не будет. Последовали они или нет – неизвестно. Но если на встречу отправится Конте, это не значит, что навстречу ЕС пойдет Сальвини. А Сальвини – это лидер одной из двух правящих партий. Он для того и стал министром внутренних дел, чтобы в эти дела никого лишнего больше не пускать.

В том числе и для этого избиратели ввели его "Лигу" во власть. Aquarius, сказал он, это только начало. И добавил, что "отныне так будет всегда". И ведь будет, потому что Италии, в основном, это нравится. И не только ей. Австрия, Венгрия, Чехия, местами Германия. Их много таких, которые стонут от сквозняка этих самых открытых европейских дверей. Но Италия со своим римским правом на "от ворот поворот" – это все-таки прецедент. Тем и опасен, что получит признание и поддержку. Меркель поэтому уже предупредила, что не достигнув консенсуса по мигрантам, "ЕС взорвется".

И теперь какую-нибудь Прибалтику, в которой из переселенцев разве что солдаты НАТО, ужас берет. А если новые итальянские власти так же сдержат еще одно свое программное обещание – откажутся продлевать санкции против России и начнут с ней дружить? Взорвется ли от этого Евросоюз – трудно сказать. Но кое-кто в нем обязательно лопнет от злости.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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