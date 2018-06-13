Вокруг все рады. Молодцы, говорят, разобрались без вмешательства извне. Но, по сути-то – ради вмешательства извне, поскольку членство в НАТО иного не предполагает.
"Оскопление" Скопье. Македония ради Запада станет севером
Им еще предстоит референдум, утверждение его итогов в парламенте. Но премьеры двух стран для себя уже все решили. Как того и добивалась Греция, Македонии в НАТО и в ЕС не будет. А если будет, то Северная Македония. Зоран Занев и Алексис Ципрас сошлись на этом по телефону. И для них это не менее эпохально, чем для Дональда Трампа и Ким Чен Ына их соглашение в Сингапуре. Собственно, и Македония для Афин теперь – что КНДР для Сеула или Вашингтона. В смысле, тоже "Северная", но уже не страшная, поскольку вместе с названием она отказывается еще и от всех гипотетических территориальных, исторических и прочих культурных претензий.
Это и есть одно из основных условий вступления в Североатлантический альянс. 25 лет они не могли договориться. Именно поэтому Греция не пускала тезку одной из своих областей в Евросоюз и военный блок. Но, едва возглавив македонское правительство, Зоран Занев сразу дал понять, что ради НАТО он готов даже от собственного имени отказаться. Такие жертвы от него не потребовались – хватило и страны. Зато теперь у него появился шанс стать первым премьером Северной Македонии.
А вот тот, кто может стать ее первым президентом, пока ничем не выдает своей радости. Но его реакцию на эту новость можно считать наиболее красноречивой. Нынешний глава государства Георге Иванов просто молчит. И совсем не потому, что ему нечего сказать. Как и не потому, что это его знак согласия. Он был противником переименования, считал его чуть ли не капитуляцией. Но полномочия у него такие, что его максимум в этой ситуации – отказаться от комментариев.
Варианты нового наречения были разные. В том числе и обидные. Например, остаться тем, чем они проходят по документам ООН. "Бывшей югославской республикой Македония". Но какая страна захочет, чтобы и через четверть века независимости ее считали всего лишь "бывшей", а не настоящей. Хотя кажется, что в греческом понимании "Северная Македония" – это как Лжедмитрий. Вроде бы тоже Македония, но именно что не настоящая. Афины же того и хотели, чтобы уже в метрике была видна разница.
В общем, оно, конечно, Александр Македонский герой. Но зачем же Скопье ломать. Впрочем, никто его не ломал. Само поломалось-поломалось, да и уступило упрямым грекам. Занев, правда, в своем заявлении делает акцент на том, что идентичность "македонцев" и "македонского языка" сохраняется. Но, по словам Ципраса, эти термины – да, остаются, однако будут дополнены соответствующим определением. Надо полагать, "северный".
Вокруг все рады. Молодцы, говорят, стороны – разобрались без вмешательства извне. Но, по сути-то – ради вмешательства извне, поскольку членство в НАТО иного не предполагает. А блоку как раз не хватает еще одного трофея в его балканской коллекции, чтобы той же Сербии уже просто деваться было некуда. Местные власти не скрывают, что охотно пожертвуют суверенитетом, если, чтобы вписаться в Запад, они готовы даже стать севером. И вроде бы государству добавят слово, а ощущение такое, будто чего-то лишат. Им бы теперь и столицу переименовать. А то так и будут думать, что Скопье – это потому, что "оскопили".
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