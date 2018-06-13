"Подарок" от Киева. Украина перешла к вымогательствам

Украина собирается судиться с Россией. Это уже не привычные всем газовые споры, а что-то куда более глобальное. Киев требует в ООН, чтобы Москва компенсировала ему буквально все, что он сумел нафантазировать.
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин даже горд таким строкогонством – вот, говорит, какой "подарок" ко дню России. Облекаются жалобы в расплывчатую формулировку "ущерб Украине и украинскому народу".
В меморандуме, который Киев внес в Международный суд ООН, Россию обвиняют в "финансировании терроризма" и "расовой дискриминации".
А написали это все люди, которые, напомню, устроили у себя кровавый переворот, начали войну со своими же регионами, спонсировали странное мероприятие под кодовым названием АТО и предлагали вешать каждого русского, а то и вовсе сжигать Москву целиком.
Этих обидишь, как же. Они сами кому хочешь могут нанести такой ущерб, который никогда не смогут компенсировать. И дело даже не только в деньгах. Россия найдет нового торгового партнера, пустит газ другим, безопасным путем, где его никто не украдет, построит новые мосты и железные дороги. Да, это все непросто и недешево, но выполнимо. Этот ущерб мы можем сами себе компенсировать.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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