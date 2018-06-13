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"Подарок" от Киева. Украина перешла к вымогательствам

11:4813.06.2018
(обновлено: 11:49 13.06.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАкция протеста в КиевеАкция протеста в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Украина хочет потребовать от Москвы заплатить за все, что когда-либо у Киева шло не так. Странно, что не вменили наперед компенсацию ущерба за будущие киевские "косяки".

Украина собирается судиться с Россией. Это уже не привычные всем газовые споры, а что-то куда более глобальное. Киев требует в ООН, чтобы Москва компенсировала ему буквально все, что он сумел нафантазировать

Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В общем, "время есть, а денег нет", как пел Виктор Цой. Идеальные условия для того, чтобы строчить новые обвинения и требовать за это построчную оплату. Не зря ведь претензии к России в том, что она просто есть, растянули аж на 29 томов весом в 90 килограммов.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин даже горд таким строкогонством – вот, говорит, какой "подарок" ко дню России. Облекаются жалобы в расплывчатую формулировку "ущерб Украине и украинскому народу".

В меморандуме, который Киев внес в Международный суд ООН, Россию обвиняют в "финансировании терроризма" и "расовой дискриминации".

А написали это все люди, которые, напомню, устроили у себя кровавый переворот, начали войну со своими же регионами, спонсировали странное мероприятие под кодовым названием АТО и предлагали вешать каждого русского, а то и вовсе сжигать Москву целиком.

Этих обидишь, как же. Они сами кому хочешь могут нанести такой ущерб, который никогда не смогут компенсировать. И дело даже не только в деньгах. Россия найдет нового торгового партнера, пустит газ другим, безопасным путем, где его никто не украдет, построит новые мосты и железные дороги. Да, это все непросто и недешево, но выполнимо. Этот ущерб мы можем сами себе компенсировать.

Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Но что делать с человеческими отношениями? Так уж сложилось, что после распада Советского Союза многим республикам нужно было поддерживать нормальные отношения, потому что семьи оказались разбросаны по разным странам, потому что много было общего, совместные воспоминания, а у некоторых и единые планы на будущее. Кто нам это компенсирует? Кто заставит забыть все сказанные нам гадости, когда на Украине сменится режим? Они, конечно, захотят снова дружить и вспомнят, что мы вроде братские народы. Но этот ущерб через суд не возместить.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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