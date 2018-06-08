Когда короля играет свита, она иной раз его и переигрывает. Французы определились с предпочтениями: Макрон для них – почти идеал. Брижит Макрон. У Эманнуэля дела куда хуже. Неудивительно, впрочем.

Первая леди и ее вторая половина, или Как французы нашли себе женщину Your browser does not support HTML5 audio

Через год после президентских выборов во Франции напротив фамилии Макрон наконец появились цифры, которыми стоит гордиться. 67% поддержки. Правда, сам Макрон может разделить этот успех лишь отчасти, как семейное ложе. Его-то рейтинг на 24 пункта ниже. А это – уровень доверия к его второй половинке. Хотя математически ее уже нельзя так называть – у нее-то, не в пример ему, две трети. Причем разница между ними ровно такая же, как и в возрасте. Только здесь явно в пользу Брижит. Потому что когда короля играет свита, она иной раз его и переигрывает.

Французы за первых супругов государства решили, кто из них должен быть сверху. Может, и не совсем корректно. Все-таки она не проводит трудовую реформу. Она не разгоняет слезоточивым газом студентов. Ей не надо постоянно доказывать, что она мужчина. Она не позволяет Трампу тискать себя. Она чаще всего на публике молчит. А значит, ей как минимум не отвечать за свои слова. Ей отвечать лишь за своего мужа. Это плюс к тому, что она еще и бабушка семерых внуков. Но во Франции так и говорят, если решат, что Эммануэль опять начудил: надо Брижит пожаловаться.

Вряд ли поможет. Он для нее "мой президент" и точка. И что бы там ни толковали о его рейтинге, только она знает его настоящую величину, а потому всегда может возразить: мал золотник, да дорог. Ведь это благодаря ему она стала тем, кем она есть. Хотя еще в начале его президентства признавалась, что совсем не чувствует себя первой дамой. Думали, кокетничает. Нет. При таком раскладе первой дамой должен чувствовать себя ее муж. Тем паче что и его внешнеполитические успехи – а это главное, на чем он сосредоточился – при всем его желании выдающимися не назовешь.

Она же продолжает собирать "скальпы" первых леди. В Вашингтоне ничуть не уступила модельной Меланье Трамп. Накануне в Канаде, по общим оценкам, затмила жену Джастина Трюдо 43-летнюю Софи Грегуар. В России ей и вовсе не было равных. А на встречу с Меркель Эммануэль, надо полагать, ее специально с собой не берет. Везде берет, а к Меркель нет. Дипломат. Чтобы Ангела не восприняла это как упрек. Вот, мол, как должна выглядеть женщина после 60. Тогда и рейтинг сравняется с возрастом.

Кстати, у Брижит, в числе прочих, достаточно поклонников и среди молодых людей. 75% респондентов до 35 лет одобряют выбор Макрона. Но уже не рады выбором в пользу Макрона. Для французов, правда, это вполне привычная ситуация. Ведь еще Жозефина пользовалась у них огромной популярностью. А если есть сравнение с Жозефиной, значит, рядом должен быть и Наполеон. Хотя в этом случае напрашивается более свежая аналогия. Николя Саркози тоже значительно уступал в народных симпатиях своей Карле Бруни. В итоге после первого срока уступил и престол.

В отличие от него у Макрона есть возможность на следующих выборах продлить своей фамилии прописку в Елисейском дворце. У Брижит, правда, пока нет президентских амбиций. Но кто знает, на что она еще готова пойти ради супруга. Не зря же она все-таки во дворце свой порядок навела.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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