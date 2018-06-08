Последняя попытка. В США хотят отобрать у России футбольный пьедестал

Флаги с символикой чемпионата мира по футболу 2018 на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге

Флаги с символикой чемпионата мира по футболу 2018 на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге

Победителей не награждать, российского президента не хвалить. В США дали рекомендации, как вести себя во время предстоящего Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. А что еще остается, если план по срыву первенства провалился?

Перенести награждение победителей Мундиаля-2018 за пределы России. С таким призывом выступила действующая при федеральном правительстве США Хельсинкская комиссия. Та самая, которая занимается вопросами соблюдения международных норм в области прав человека в бывших советских республиках. Но теперь, как видно, американские правозащитники решили расширить спектр своей деятельности, включив в него футбол.

Так, был опубликован доклад о предстоящем чемпионате, в котором сообщается, что в идеале ФИФА следовало бы организовать церемонию вручения кубка на нейтральной территории. То есть нарушить многолетнюю традицию – награждать победителей сразу после финального свистка судьи. Также в документе содержится призыв не выражать "публичного одобрения в адрес Владимира Путина как главы государства, принимающего этот турнир". И вообще, видимо, следует поменьше восхищаться Россией и той работой, которая была проделана при подготовке к этому первенству.

Но со своими инструкциями американские правозащитники явно опоздали. Глава ФИФА Джанни Инфантино на днях подтвердил стопроцентную готовность России к чемпионату. Он также заявил, что весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано. "Нас всех ждут незабываемые впечатления", – отметил президент ФИФА.

Ранее на сайте Международной федерации футбола сообщалось, что на матчи турнира было продано более 2 миллионов 400 тысяч билетов. Из них более 88 тысяч приобрели граждане США, которые, несмотря на все предупреждения, собираются посетить Россию, чтобы все увидеть своими глазами.

Вот и возникают вопросы: к кому же обращены призывы Хельсинкской комиссии? И может ли она решать, как организовывать церемонию награждения победителей? И вообще, возможно ли указывать болельщикам, что они должны чувствовать и о чем говорить?

Так что все это напоминает отчаянную попытку хоть как-то навредить России. Ведь авторы доклада фактически признались, что американские чиновники всячески пытались помешать проведению Чемпионата мира. Но план провалился. А это значит, что футбольный праздник состоится. Начало уже 14 июня.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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