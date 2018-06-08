Последняя попытка. В США хотят отобрать у России футбольный пьедестал

Перенести награждение победителей Мундиаля-2018 за пределы России. С таким призывом выступила действующая при федеральном правительстве США Хельсинкская комиссия. Та самая, которая занимается вопросами соблюдения международных норм в области прав человека в бывших советских республиках. Но теперь, как видно, американские правозащитники решили расширить спектр своей деятельности, включив в него футбол.
Но со своими инструкциями американские правозащитники явно опоздали. Глава ФИФА Джанни Инфантино на днях подтвердил стопроцентную готовность России к чемпионату. Он также заявил, что весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано. "Нас всех ждут незабываемые впечатления", – отметил президент ФИФА.
Ранее на сайте Международной федерации футбола сообщалось, что на матчи турнира было продано более 2 миллионов 400 тысяч билетов. Из них более 88 тысяч приобрели граждане США, которые, несмотря на все предупреждения, собираются посетить Россию, чтобы все увидеть своими глазами.
Так что все это напоминает отчаянную попытку хоть как-то навредить России. Ведь авторы доклада фактически признались, что американские чиновники всячески пытались помешать проведению Чемпионата мира. Но план провалился. А это значит, что футбольный праздник состоится. Начало уже 14 июня.
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik
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