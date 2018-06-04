В Германии захотели вернуть РФ в G8, но она туда не торопится

Россию нужно возвратить в состав "Большой восьмерки". Об этом заявила cопредседатель фракции партии "Левые" в бундестаге Cара Вагенкнехт. По мнению политика, это необходимо сделать для формирования противовеса доминированию Вашингтона среди ведущих мировых государств. Святая правда. Они – ведущие мировые, те, которые с Запада – думали и надеялись, что в однополярном мире и у них будет право голоса. Так сказать, пакет политических акций с возможностью блокирования. Но все наоборот вышло. Никакого голоса, а только перманентное согласие с инициативами и шагами Вашингтона по принципу "не хочешь – заставим". Один актер играет разные главные роли, а вся остальная труппа – в массовке и на подтанцовках. Все бы ничего, и с таким положением сжиться можно, если бы солист не стал прессовать и "своих", диктуя им не только политические, а уже и невыгодные экономические правила. Тут уж шутки и всякий политес, казалось бы, пора в сторону отбросить и думать исключительно о родине и ее народе. Но европейские лидеры слишком повязаны Вашингтоном. Стало быть, и радикальных маневров в сторону самостоятельности ожидать пока наивно.
Немецкие политики и представители бизнеса на фоне возрастающих противоречий ЕС с США, которые на наших глазах перерастают в большую торговую войну, регулярно заявляют о необходимости восстановления полноценных отношений с Москвой. В том числе на площадке G8. Американцы ведь хотят не только ограничить закупки европейской продукции, но и развалить проект "Северный поток-2". Причем говорят об этом открыто и регулярно. Взамен вроде как готовы предложить свой сжиженный газ. Но когда, сколько и по каким ценам – тайна, покрытая мраком. А вот проблемы со вторым "Северным потоком" неминуемо отразятся на Германии и иных европейских государствах. Причем резко негативно. И это уже не виртуальная политика, в которой можно без конца солидаризироваться с "большим американским братом", а очень конкретная экономика и социальная сфера. Так что призыв cопредседателя фракции партии "Левые" в бундестаге перестать следовать курсом Вашингтона на мировой арене имеет конкретное, чисто практическое измерение.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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