В Германии захотели вернуть РФ в G8, но она туда не торопится

В рядах стран, смирившихся с мироустройством по принципу господства одного игрока, наблюдаются предпосылки к бунту. Для них перетягивание России на свою сторону – очень важная геополитическая цель. Но Россия, как известно, сама выбирает свой путь.

Россию нужно возвратить в состав "Большой восьмерки". Об этом заявила cопредседатель фракции партии "Левые" в бундестаге Cара Вагенкнехт. По мнению политика, это необходимо сделать для формирования противовеса доминированию Вашингтона среди ведущих мировых государств. Святая правда. Они – ведущие мировые, те, которые с Запада – думали и надеялись, что в однополярном мире и у них будет право голоса. Так сказать, пакет политических акций с возможностью блокирования. Но все наоборот вышло. Никакого голоса, а только перманентное согласие с инициативами и шагами Вашингтона по принципу "не хочешь – заставим". Один актер играет разные главные роли, а вся остальная труппа – в массовке и на подтанцовках. Все бы ничего, и с таким положением сжиться можно, если бы солист не стал прессовать и "своих", диктуя им не только политические, а уже и невыгодные экономические правила. Тут уж шутки и всякий политес, казалось бы, пора в сторону отбросить и думать исключительно о родине и ее народе. Но европейские лидеры слишком повязаны Вашингтоном. Стало быть, и радикальных маневров в сторону самостоятельности ожидать пока наивно.

Можно, правда, как Ангела Меркель призывать коллег по региону не рассчитывать на военную защиту со стороны Вашингтона. И заявлять о необходимости "взять свою судьбу в собственные руки". Но это чистая риторика, фигуры речи. Вопрос в том, когда эти фигуры перерастут в дела. Конечно, если подкидывать в огонек хворостинку за хворостинкой, может разгореться весьма солидное пламя. В этом смысле немецкие парламентские социалисты такую хворостинку как раз и подкинули, заявляя о необходимости возвращения России в G8. Может быть, и даже скорее всего – это сугубо внутриполитическая немецкая история. Официальная позиция Берлина по поводу повторной трансформации "семерки" в "восьмерку" не меняется. Совсем недавно ее озвучил глава МИД Хайко Маас. Мол, нереалистично. С другой стороны, Cара Вагенкнехт говорит то, что буквально витает в воздухе.

Немецкие политики и представители бизнеса на фоне возрастающих противоречий ЕС с США, которые на наших глазах перерастают в большую торговую войну, регулярно заявляют о необходимости восстановления полноценных отношений с Москвой. В том числе на площадке G8. Американцы ведь хотят не только ограничить закупки европейской продукции, но и развалить проект "Северный поток-2". Причем говорят об этом открыто и регулярно. Взамен вроде как готовы предложить свой сжиженный газ. Но когда, сколько и по каким ценам – тайна, покрытая мраком. А вот проблемы со вторым "Северным потоком" неминуемо отразятся на Германии и иных европейских государствах. Причем резко негативно. И это уже не виртуальная политика, в которой можно без конца солидаризироваться с "большим американским братом", а очень конкретная экономика и социальная сфера. Так что призыв cопредседателя фракции партии "Левые" в бундестаге перестать следовать курсом Вашингтона на мировой арене имеет конкретное, чисто практическое измерение.

Любопытно, что антиамериканские посылы звучат и в совершенно других частях света. По поводу возможной торговой войны предельно четко высказался Китай. Дескать, ответим по полной, мало не покажется. Но свой голос подняла и Япония. Казалось бы, надежнейший форпост и оплот США в Азии. Генсек японского кабмина Есихидэ Суга заявил, что действия Дональда Трампа в сфере торговли могут привести к хаосу в мировой экономике. И такая политика неминуемо ударит по отношениям между Токио и Вашингтоном. Короче говоря, в стане смирившихся с мироустройством по принципу глобального доминирования одного игрока наблюдаются предпосылки к бунту. А те, кто и не думал смиряться, уже давно действуют по собственной программе, формируя новые мировые центры силы и коалиции. В таком контексте перетягивание России на свою сторону – очень важная геополитическая цель. Отсюда и призывы вернуть ее в "восьмерку".

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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