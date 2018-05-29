Соседи виноваты: Украина "боится" за Херсонскую область

Украина вот уже пятый год стонет, что соседство с Россией пугает ее аж до дрожи. Крым, дескать, уже "отняла", а теперь на очереди еще и Херсонская область. По крайней мере, постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин в этом совершенно уверен. В какой такой республике он постпред и был ли он вообще хоть раз на полуострове, история умалчивает. А вот планы Кремля постпред знает достоверно. В его понимании, чтобы обеспечить Крым пресной водой, Россия хоть мытьем, хоть катаньем должна заполучить Северо-Крымский канал. Имеется в виду "контроль над этим объектом на подконтрольной Украине территории", прилегающей к Крыму.
Все эти рассуждения очень позабавили читателей. Один из них напомнил, что канал этот с 2014-го года перекрыт плотиной. И какой смысл его отвоевывать, если его можно точно так же перекрыть в другом месте. Но вряд ли пан Бабин прочтет этот комментарий. Он занят другим – сильно переживает, что на территориях, граничащих с Крымом, стали проявляться признаки потери государственного управления. Дескать, в Геническом районе Херсонской области расплодились группировки, которые проводят антиукраинские акции и смущают людей. Пока ситуация не критическая, но выпускать ее из поля зрения нельзя, бьет тревогу постпред.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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